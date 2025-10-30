Nuages flottants, d'après le roman de Fumiko Hayashi, restauré

Au sein des ruines de Tokyo, dans la ville thermale d’Ikaho, dans les forêts luxuriantes de la péninsule d’Izu, sur le quai de Kagoshima ou au milieu du marché grouillant d’Ikebukuro, Yukiko (Hideko Takamine) et Tomioka (Masayuki Mori) se retrouvent et se perdent, déboussolés par un amour impossible.

Le réalisateur japonais Mikio Naruse adaptera, au total, 6 œuvres de l'écrivaine et poétesse Fumiko Hayashi, dont un roman inachevé (Le Repas, 1951) et son autobiographie (Chronique de mon vagabondage, 1962).

En France, Nuages flottants est disponible dans une traduction de Corinne Atlan, dans la collection Picquier Poche de l'éditeur Philippe Picquier.

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com