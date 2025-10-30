Alexandra Wisniewski, directrice générale de Réseau Canopé par intérim

Le ministère de l'Éducation et de la Jeunesse annonçait il y a quelques jours la vacance de l'emploi de directeur général de Réseau Canopé à compter du 1er novembre 2025 et ouvrait donc un appel aux dossiers de candidature.

Établissement public à caractère administratif, le Réseau Canopé est placé sous la tutelle du ministre de l'Éducation, Édouard Geffray. Il est constitué d'un service central dont le siège est à Chasseneuil-du-Poitou et emploie environ 1300 agents. Son action est notamment menée grâce à un maillage territorial comprenant une centaine de sites répartis dans toutes les régions académiques.

Le Réseau Canopé « participe à la mise en œuvre de la politique éducative et à son déploiement au niveau académique », détaille le ministère, par l'accompagnement des pratiques pédagogiques, mais aussi la valorisation des actions et dispositifs innovants. Il assume par ailleurs un rôle important dans le développement de la politique du numérique éducatif.

Les candidats pour le poste devront définir la stratégie de l'établissement et sa politique budgétaire, dans le respect des objectifs fixés, assurer le dialogue avec les administrations centrales du ministère, préparer le contrat d'objectifs et de performance, mais aussi diriger l'ensemble de l'équipe de direction et coordonner l'activité des directions et services.

L'emploi court sur une période maximale de trois ans, renouvelable une fois.

À LIRE - Journée défense et citoyenneté : 13 % des jeunes ont des difficultés en lecture

En attendant les candidatures, le ministère de l'Éducation nationale a désigné Alexandra Wisniewski pour exercer les fonctions de directrice générale de Réseau Canopé par intérim, à compter du 1er novembre. L'arrêté est consultable à cette adresse.

Au cours de sa carrière, Alexandra Wisniewski a été directrice adjointe du festival Jazz au fil de l'Oise avant de rejoindre le Réseau Canopé en 2016, d'abord en tant que cheffe de cabinet, puis directrice de cabinet avant, à partir de 2020, de devenir directrice générale adjointe. Parallèlement, à Cergy, elle a été adjointe au maire déléguée à la démocratie participative, à la vie locale et à la vie associative, entre 2008 et 2017, adjointe au maire déléguée à la culture, de 2018 à 2023, puis conseillère municipale déléguée à la culture, depuis 2023.

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com