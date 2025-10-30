Réemploi, terre crue, isolants biosourcés, bois, céramique : les livres qui font école

Depuis des décennies, le béton et l’acier dominent l’imaginaire et la réalité du bâti. À l’orée des années récentes, le regard se déplace vers l’empreinte sur le cycle de vie et vers la part matérielle du carbone. Le débat sort des seules performances thermiques pour embrasser l’origine des produits, leurs transformations, leurs trajectoires de fin de vie, mais aussi les usages et savoir‐faire capables d’ouvrir des voies moins extractives. Cette relecture du chantier, du dessin au réemploi, passe par des matériaux plus durables au sens large, c’est-à-dire mieux documentés, plus sobres en énergie grise et choisis à l’échelle du contexte.

En France, la nouvelle réglementation environnementale introduit une logique de bilan élargi, qui prend en compte les émissions liées à la phase de construction. Cette approche pousse concepteurs, maîtrises d’ouvrage et industriels à regarder finement la composition d’un bâtiment et à documenter les choix. Sans déserter l’innovation, l’architecture renoue avec des ressources éprouvées, à commencer par la terre et le bois, mais aussi avec des démarches de filière comme le réemploi des composants, tandis que la performance hygrothermique se pense en cohérence avec des isolants moins énergivores à produire.

Ce mouvement n’efface pas l’exigence d’esthétique ni de durabilité d’usage. Il installe plutôt une éthique matérielle dans la fabrique du projet. L’attention portée aux provenances, aux chaînes logistiques et à la réparabilité nourrit de nouvelles écritures architecturales. Les ouvrages techniques évoluent : ils croisent ingénierie, histoire constructive et retours d’expérience, afin d’outiller de manière concrète les équipes de projet. La bibliographie en langue française s’est enrichie de titres devenus des références de travail pour étudiants, bureaux d’études, architectes et artisans.

Parmi les tendances saillantes, le revêtement céramique revient en façade. La terre cuite et les grès techniques, servis par des formats et des systèmes de fixation actualisés, offrent une articulation féconde entre innovation, qualité visuelle et responsabilité écologique. Longévité, inertie, entretien contenu, potentiel de réemploi des éléments ou de recyclage en charges minérales : autant d’atouts qui repositionnent la céramique au-delà du décor.

La filière, très outillée, dialogue aujourd’hui avec les ambitions de réduction de l’empreinte carbone et s’inscrit dans des systèmes de façade ventilée performants. Les réalisations récentes en attestent, qu’il s’agisse de programmes publics ou d’opérations d’habitat, avec des palettes de textures, de porosités et de teintes qui renouvellent la lecture de la brique et des carreaux.

Traité de construction en terre, Hugo Houben et Hubert Guillaud, Éditions Parenthèses

Publié dans la collection “Habitat / Ressources”, ce traité signé par Hugo Houben et Hubert Guillaud rassemble un savoir accumulé au sein du laboratoire grenoblois CRATerre. Le livre s’adresse à l’ensemble de la chaîne de projet, depuis la maîtrise d’ouvrage jusqu’aux compagnons, avec une structure pédagogique et plus de centaines d’illustrations. Il ne s’agit pas d’une ode romantique à la matière vernaculaire : le texte met au net les principes physiques, les familles de techniques et les conditions d’une mise en œuvre sûre.

Le lecteur trouve une synthèse claire des procédés de la terre crue : blocs comprimés, pisé, adobe, torchis, enduits et finitions. La logique constructive et la question du dimensionnement se déploient en lien étroit avec l’hygrothermie, la résistance mécanique, la protection à l’eau et la durabilité des parements. Les auteurs insistent sur l’observation des sols, l’analyse granulométrique et l’adaptation fine de la composition aux contraintes locales. Loin d’un prêt-à-l’emploi, le traité installe un réflexe de diagnostic, d’essais et de prototypage.

L’un des apports majeurs tient dans la traduction graphique des détails, qui lève les freins de compréhension entre architectes, ingénieurs et entreprises. Traitements d’appuis, soubassements, protections de couronnement, assemblages avec le bois et dispositifs d’enduits sont décrits avec précision. La terre crue sort ici du registre expérimental pour rejoindre l’arsenal des solutions crédibles, à condition d’un encadrement rigoureux du chantier et d’une lecture attentive du contexte climatique. Le livre fournit ce cadre, avec une exigence de clarté rare dans un domaine souvent dispersé entre traditions et innovations.

Construire en bois, Thomas Herzog, Julius Natterer, Roland Schweitzer, Michaël Volz, Wolfgang Winter, Presses Polytechniques Romandes

Ce volume collectif devenu classique accompagne la montée en puissance des structures bois contemporaines. Sous la coordination de Thomas Herzog, avec les contributions de Julius Natterer, de Roland Schweitzer, de Michaël Volz et de Wolfgang Winter, l’ouvrage embrasse l’éventail des systèmes : lamellé-collé, panneaux massifs contrecollés, ossatures, treillis et hybrides. Plans, coupes, détails d’assemblage et retours d’opérations réalisées constituent une base de travail précieuse pour l’ingénierie et la maîtrise d’œuvre.

La force du livre réside dans la finesse apportée aux interfaces. Au-delà des sections et des portées, l’attention se porte sur la stabilité, les ancrages, la reprise des efforts et l’acoustique, avec des chapitres dédiés aux assemblages mécaniques et collés. Les transitions bois-béton et bois-acier se lisent à l’échelle du détail, ce qui facilite la coordination sur chantier. Les auteurs insistent sur la planéité, les tolérances et la préfabrication, autant de paramètres qui conditionnent la qualité d’exécution et le respect du calendrier.

Le bois n’est pas présenté comme solution miracle mais comme filière technique exigeante, riche en savoir-faire et aujourd’hui soutenue par une offre industrielle mature. Le livre montre comment une conception attentive à la transmission des efforts, à l’humidité et au feu produit des bâtiments performants, sobres et réparables. Les exemples choisis illustrent des typologies variées, de l’équipement public à l’habitat. Cette diversité rassure les maîtres d’ouvrage et encourage la montée en compétence des équipes qui engagent des opérations en structure bois.

L’isolation thermique écologique. Conception, matériaux, mise en œuvre, neuf et réhabilitation, Jean-Pierre Oliva et Samuel Courgey, Terre vivante

Le manuel de Jean-Pierre Oliva et Samuel Courgey occupe une place à part : il relie pédagogie et niveau d’exigence technique, en traitant l’isolation comme système et non comme catalogue de produits. Le sommaire couvre les bases du confort thermique, la notion d’enveloppe, la gestion de l’air et de l’humidité, le comportement au feu, la tenue dans le temps. Le livre ancre ses démonstrations dans les pratiques de terrain et aborde les familles d’isolants biosourcés avec un sens critique informé.

Chanvre, ouate de cellulose, fibre de bois, liège et autres matériaux d’origine végétale s’inscrivent dans des solutions détaillées pour murs, planchers, toitures et menuiseries. Les auteurs rappellent que la performance ne se résume pas à un lambda : inertie, déphasage, perspirance et étanchéité forment un ensemble cohérent à calibrer selon le climat, la typologie et l’usage. Les schémas pas à pas dédiés aux combles, aux toitures-terrasses et aux liaisons menuisées facilitent l’appropriation par les artisans comme par les maîtres d’œuvre.

En réhabilitation, l’ouvrage répond aux spécificités du bâti existant, sans recettes rapides. Il attire l’attention sur les risques d’humidification, sur les ponts thermiques récurrents et sur les choix de parements intérieurs, avec des recommandations précises pour les parois anciennes. La dimension sanitaire traverse le propos : choix des produits, émissions, conditions d’application, confort d’été. Ce manuel s’impose ainsi comme une ressource de référence quand il s’agit d’articuler efficacité énergétique, sobriété matérielle et qualité d’usage.

Déconstruction et réemploi. Comment faire circuler les éléments de construction, Michaël Ghyoot, Lionel Devlieger, Lionel Billet, André Warnier, EPFL Press

Le groupe bruxellois Rotor a joué un rôle décisif dans la structuration de la filière du réemploi. L’ouvrage signé par Michaël Ghyoot, Lionel Devlieger, Lionel Billet et André Warnier propose une cartographie claire des enjeux : gisement, logistique, normes, assurances, économie de la fonctionnalité, politiques publiques. Il s’appuie sur une expérience opérationnelle rare et sur un important corpus d’études de cas, où se lisent les conditions concrètes d’un démontage sélectif réussi.

Le livre aborde l’histoire longue de la démolition et de la récupération, puis analyse les “niches” et verrous qui freinent la circulation des composants. La question de l’information occupe une place centrale : traçabilité, documentation des produits, caractérisation des performances après dépose, certification. Les auteurs décrivent les étapes qui fondent une filière crédible : diagnostic ressources, logistique de collecte, plateformes, contrats et garanties. Ce socle méthodologique intéresse autant les collectivités, les maîtres d’ouvrage, les bureaux de contrôle que les architectes.

Les chapitres consacrés à l’économie ouvrent des perspectives concrètes. Le réemploi dépasse le registre du geste militant ; il s’inscrit dans un modèle capable de créer de la valeur, d’emplois et de l’innovation. La diversité des exemples montre comment ossatures, menuiseries, cloisons, revêtements, luminaires et équipements techniques réintègrent des projets neufs ou rénovés. L’ouvrage éclaire ainsi un secteur en cours d’industrialisation et pose des jalons pour des cahiers des charges plus intelligents.

Un détour par la céramique de façade

La céramique revient fortement dans les enveloppes bâties. Sous forme de brique apparente, de plaquettes, de tuiles de mur, de bardages en grands formats ou de carreaux spécialisés, elle associe stabilité des performances et richesse d’expression. Les systèmes d’accroche actuels et la façade ventilée ont renforcé son statut de solution constructive durable, avec un entretien contenu et une excellente tenue au vieillissement. Le matériau affiche une inertie qui participe au confort, une résistance naturelle au feu et une robustesse appréciée en milieu urbain.

L’intérêt ne se limite pas à l’esthétique. La filière porte des démarches structurées autour de la circularité, du réemploi d’éléments, de la revalorisation des rebuts de cuisson, de la proximité industrielle. La publication régulière de dossiers techniques sur les expressions contemporaines de la terre cuite en façade documente les chantiers et aide à construire une culture partagée entre concepteurs et industriels. L’offre de carreaux techniques grand format s’inscrit, de son côté, dans un ensemble d’avis et d’évaluations qui rassurent les prescripteurs.

Ce retour en grâce ne fait pas oublier la cohérence d’ensemble d’une enveloppe. La céramique dialogue avec le bois et le verre, accompagne des projets sobres en énergie et bien ventilés, épouse des géométries souples. Elle ouvre un terrain d’expérimentation raisonné, où textures, porosités et émaux entrent en résonance avec la lumière. Dans ce cadre, les quatre livres présentés ci-dessus forment une base solide pour traiter la matière à la bonne échelle : du grain du sol aux assemblages, de l’isolant au composant réemployé, de la façade au territoire.

