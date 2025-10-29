Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Vie littéraire

Aimé Césaire, toujours présent 1/5 : l’éternel maire de Fort-de France

ActuaLitté s’est rendu à Fort-de-France, à l’occasion de la première édition du salon Tous Créoles. Ici, la littérature a un visage familier, celui d’Aimé Césaire, référence morale indiscutée. Sur une fresque de Terre Sainville, dans le centre culturel du quartier Trénelle, dans l’ancien hôtel de ville, son regard doux et déterminé continue de croiser celui de ses administrés.

Le 29/10/2025 à 18:33 par Hocine Bouhadjera

| 2 Partages

Publié le :

29/10/2025 à 18:33

Hocine Bouhadjera

2

Partages

Partager cet article sur Bluesky Partager cet article sur Mastodon Partager cet article sur Linkedin Partager cet article par mail Imprimer cet article
ActuaLitté

En cinq épisodes, nous allons raconter la capitale martiniquaise, par l’entremise de son maire pendant plus d’un demi-siècle. Il n’est pas courant d’être dirigé par un sage qui, comme le disait Nekfeu, n'est pas de celui qui craint le sabre. Fort-de-France a eu cet honneur, de 1945 à 2001 : « De De Gaulle à Sarkozy, pour situer », résume celle qui nous fait visiter l’Espace muséal Aimé Césaire, installé dans les anciens bureaux de l’auteur d’Une saison au Congo.

En 2002, le futur président à talonnettes, aujourd'hui repris de justice, devenait ministre de l’Intérieur. Celui-là même qui, aux côtés de ses camarades de l’UMP, soutiendra l’idée d’un « rôle positif de la colonisation » avant de proposer, quelques années plus tard, de hisser l’auteur du Discours sur le colonialisme au Panthéon, comme pour se racheter de la bourde…

Le bureau du maire

Depuis l’Hôtel Impératrice, qui voit défiler écrivains, artistes et responsables politiques de passage, on traverse la Savane pour sentir battre le cœur de Fort-de-France. Le soleil tape tôt sur les façades claires, les palmiers découpent le ciel et l’air chaud alourdit dans les rues qui bordent la place. À gauche, la bibliothèque Schœlcher déploie sa façade métallique aux couleurs vives ; un peu plus loin, la cathédrale Saint-Louis laisse filer sa flèche au-dessus des toits. On longe les allées ombragées, les passants cherchent un peu de fraîcheur, puis l’ancien Hôtel de Ville, jadis centre vivant et institutionnel du chef-lieu.

D’abord théâtre du meurtre du radical-socialiste Antoine Siger, en 1908, puis théâtre tout court dès 1912. Avec sa salle à l’italienne, il propose aujourd’hui ses boiseries chaleureuses à des concerts, expositions et autres mariages. Un escalier conduit au bureau qu’occupa Aimé Césaire entre 1956 et 1976, aujourd’hui transformé en musée. Il est orné des presque derniers vers de son Cahier d’un retour au pays natal » : « Lu de bas en haut, le poème nous invite à remonter l’effort, à gravir chaque image comme une marche, jusqu’à atteindre l’absolu », nous explique notre hôte. Elle conseille : « Il faut monter en le lisant à haute voix. »

La négraille assise / inattendument debout / debout dans la cale / debout dans les cabines / debout sur le pont / debout dans le vent / debout sous le soleil / debout dans le sang / debout et libre / debout et non point pauvre folle dans sa liberté et son dénuement maritimes / girant en la dérive parfaite / et la voici : plus inattendument debout / debout dans les cordages / debout à la barre / debout à la boussole / debout à la carte / debout sous les étoiles / debout et libre / et le navire lustral s’avancer impavide sur les eaux écroulées.

 

- Cahier d’un retour au pays natal

/uploads/images/capture-d-ecran-2025-08-02-a-00-53-24-69024d5e1a2dd528468609.jpg

L’ancien bureau du maire féru de généalogie a gardé l’allure d’un lieu où l’on reçoit et où l’on décide. Dans les vitrines, quelques fétiches — cravates soigneusement roulées, montres à gousset, une paire de lunettes — disent un homme « coquet juste ce qu’il faut », sourit notre hôte, « attaché aux détails, parce que le détail, c’est déjà une attention à l’autre ». Le mobilier, sans ostentation, porte la patine des rendez-vous au long cours ; « Taubira venait souvent », glisse-t-elle.

Ses livres forment comme une colonne vertébrale : Les Armes miraculeuses, Une saison au Congo, la Lettre à M. Thorez, le Discours sur le colonialisme, Toussaint Louverture… Plus loin, un exemplaire du premier Tropiques, avril 1941, ou une casquette de Côte d’Ivoire. 

Une vie d’honneurs et de luttes s'affiche : diplômes et décorations — de l’Ordre national du Mali au Grand Prix national de la poésie, du prix UNESCO Toussaint-Louverture à la médaille Picasso. Un exemplaire d’Éloge des voleurs de feu, cadeau de Dominique de Villepin, hommage à celui qui a « choisi le combat qui grandit », et partagé des mots qui allument les brasiers de l’âme.

On peut aussi entendre sa voix, au travers de bandes sonores d’entretiens et autres bribes de ses œuvres. On y croise enfin des noms gravés dans la mémoire du lieu — le docteur Pierre Aliker, premier adjoint qui tenait la barre quand le député siégeait à Paris ; des visiteurs venus d’horizons multiples, de Peter Brook à Renaud, de Mandela à Wole Soyinka. Dans ce décor élégant, deux secrétaires accueillaient les visiteurs et organisaient le ballet des rendez-vous : présidents, dignitaires européens, délégations africaines ou personnes venues de toute extraction. 

« Asseyez-vous là », nous propose le poète, en désignant un fauteuil. La tête un peu penchée, il écoute… De la fenêtre, Fort-de-France bruisse comme au temps jadis. 

/uploads/images/20250801-083655-690250ec5ba05110525360.jpg

Monter à la Métropole

Des archives racontent le premier Césaire : une carte de 1913 évoque sa Martinique de naissance, organisée en habitations sucrières, distilleries, grands domaines, cases et autres vestiges encore visibles de l’esclavage. Pour les noirs, généralement, la misère règne. Un document daté de 1822 révèle l’affranchissement de l’ancêtre du poète, plus de 20 ans avant l’abolition, signé par le roi des Français, Louis XVIII.

C’est sur l’Habitation Eyma qu’Aimé Césaire est né un 26 juin, à Basse-Pointe - petit bourg à l'extrême nord de la Martinique, où les vagues atlantiques viennent frapper les falaises. Elle est aujourd’hui disparue, marquée seulement par des reliquats et une stèle commémorative. Sa famille appartient à la petite bourgeoisie locale : Nicolas Louis Fernand, son grand-père, est le premier Martiniquais admis à l’École normale de Saint-Cloud. Son fils, Fernand Elphège, s’oriente vers l’administration : intendant sur une plantation, puis fonctionnaire aux contributions directes, il termine inspecteur. Sa mère, Éléonore Aimée, s’est faite couturière, face au coût de la vie à Fort-de-France. La famille est montée à la ville. Aimé est l’aîné d’une fratrie de sept enfants. 

Les archives du musée permettent de saisir cette jeunesse : clichés de famille, carnets d’écolier, documents administratifs retraçant la carrière de son père, objets du quotidien. 

Le lycéen Césaire lit beaucoup, et n’est pas à l’aise : « La société martiniquaise dans laquelle je vivais, je n’étais pas en accord avec elle, et très vite je chantais ma révolte contre ce monde faux, contre lequel je me sentais en rébellion », confiera-t-il plus tard. À tel point que, dit-il sans détour, il quitta son île « avec volupté », après avoir décroché son bachot en 1931. Son professeur d’histoire, Eugène Revers, l'aide à s’inscrire en hypokhâgne au prestigieux lycée Louis-le-Grand de Paris. 

Il y rencontre un certain Léopold Sédar Senghor, qui le prend sous son aile. Son aîné l’ouvre, avec d’autres étudiants, à l’Afrique. Il lit l’ethnologue allemand Leo Frobenius, dont l’Histoire de la civilisation africaine révèle une richesse des sociétés précoloniales. Avec le futur Président de la République du Sénégal, et le Guyanais Léon-Gontran Damas, il s’en empare pour revendiquer les cultures noires.

Pour situer le contexte : lorsqu’il arrive à Paris en 1931, la capitale sort tout juste de la grande Exposition coloniale internationale. Organisée au Bois de Vincennes, elle a attiré près de 8 millions de visiteurs, venus découvrir des pavillons exotiques et des mises en scène spectaculaires censées illustrer la « grandeur de l’empire ». On y trouvait aussi des « villages indigènes », véritables zoos humains où l’on exhibait, dans des enclos ou des décors reconstitués, des hommes et des femmes venus d’Afrique, d’Asie ou d’Océanie, réduits à de simples objets de curiosité.

Sur les murs du bureau de ce grand érudit, aujourd’hui espace muséal, un maillot de Lilian Thuram époque Juventus, pas loin de masques et figures africaines, comme pour défendre, encore et toujours, les cultures rabaissées. 

Retour dans le Paris des années 1930, où il contribue à La Revue du Monde Noir, tandis que Légitime Défense adopte un ton plus radical, proche du marxisme et du surréalisme qui l’attirent. En 1934, aux côtés de ses deux compères, il fonde L’Étudiant Noir, revue décisive qui ouvre la voie à la négritude — mouvement refusant l’assimilation coloniale et affirmant la dignité des cultures noires. En 1935, Aimé Césaire entre à l'École normale supérieure, il a alors 22 ans. On est encore loin du maire éternel de Fort-de-France, il arrive…

Photo

Retour au pays natal

Pour ce faire, il doit d’abord rentrer au pays, annoncé par son célèbre Cahier d’un retour au pays natal : il ne le commence pas en Martinique, même pas à Paris, mais en Dalmatie, lors d’un séjour chez un ami. Touché par la beauté des paysages et leur résonance avec ses anciens paysages, il demande du papier : faute d’en trouver, il achète un simple cahier d’écolier. Impressions, souvenirs, méditations, et déjà agenda politique, reliant l’expérience individuelle du poète et le destin collectif d'un peuple.

et voici au bout de ce petit matin ma prière virile que je n'entende ni les rires ni les cris, les yeux fixés sur
cette ville que je prophétise, belle,
donnez-moi la foi sauvage du sorcier
donnez à mes mains puissance de modeler
donne à mon âme la trempe de l'épée
je ne me dérobe point. Faites de ma tête une tête de proue
et de moi-même, mon coeur, ne faites ni un père, ni un frère,
ni un fils, mais le père, mais le frère, mais le fils,
ni un mari, mais l'amant de cet unique peuple.
Faites-moi rebelle à toute vanité, mais docile à son génie
comme le poing à l'allongée du bras !
Faites-moi commissaire de son sang
faites-moi dépositaire de son ressentiment
faites de moi un homme de terminaison
faites de moi un homme d'initiation
faites de moi un homme de recueillement
mais faites aussi de moi un homme d'ensemencement
faites de moi l'exécuter de ces oeuvres hautes
voici le temps de se ceindre les reins comme un vaillant homme - (...)

et la détermination de ma biologie, non prisonnière d'un angle facial, d'une forme de cheveux, d'un nez
suffisamment aplati, d'un teint suffisamment mélanien, et la négritude, non plus un indice céphalique, ou
un plasma, ou un soma, mais mesurée au compas de la souffrance
et le nègre chaque jour plus bas, plus lâche, plus stérile, moins profond, plus répandu au dehors, plus
sépéré de soi-même, plus rusé avec soi-même, moins immédiat avec soi-même,
j'accepte, j'accepte tout cela

 

- Cahier d’un retour au pays natal

Avec son épouse Suzanne, il s’installe définitivement en Martinique à la fin des années 1930, devient professeur de français et de latin au lycée Schoelcher. En pleine Seconde Guerre mondiale, l’île vit sous la férule vichyste de l’amiral Robert. « De nombreux Martiniquais, dans la misère et la peur, tentent alors de fuir clandestinement l’île en pirogue, de nuit, à la rame, pour rejoindre la Dominique ou Sainte-Lucie, territoires britanniques plus sûrs. Ces traversées sont extrêmement dangereuses : la mer est capricieuse, les embarcations fragiles, et plusieurs personnes y ont trouvé la mort », nous rappelle notre hôte de l'ancien hôtel de ville devenu espace muséal. 

Le couple Césaire reste en Martinique, et lance même une revue, Tropiques, véritable acte de résistance intellectuelle. Par la poésie et l’essai, avec d’autres, comme le philosophe René Ménil, ils opposent aux idéologies nazies et coloniales une parole affranchie. Le titre constitue non seulement un manifeste culturel, mais aussi le premier jalon d’un futur engagement politique. André Breton, qui n’a pas que des qualités, possède sans aucun doute celle de l'extra-lucidité.

De passage à Fort-de-France sur la route de New York, il tombe « au hasard de l’achat d’un ruban » sur le premier numéro de Tropiques, qu’il ouvre avec « une extrême prévention » tant la réaction policière règne alors. Très vite, pourtant : « Je n’en crus pas mes yeux : ce qui était dit là, c’était ce qu’il fallait dire, non seulement du mieux mais du plus haut qu’on pût le dire ! » Le lendemain, la rencontre avec Césaire, « d’un noir si pur », dont la langue fait jaillir « le premier souffle nouveau », un poète qui « manie la langue française comme il n’est pas aujourd’hui un Blanc pour la manier », et dont le Cahier, tiré à part d’une revue parisienne en 1939, lui apparaît comme « le plus grand monument lyrique de ce temps ».

Cahier d’un retour au pays natal, « en guise de manifeste littéraire » a été publié en avril 1942, dans le N° 5 de Tropiques. Ce poème constitue une variation à partir de la première version parue dans la revue Volontés en 1939, et la version complète publiée chez Bordas en 1947, préfacée par Breton.

Un parti « proprement martiniquais »

Tandis que Suzanne repart en France avec leurs enfants, Aimé Césaire demeure sur l’île, et contre toute attente, il remporte les municipales de Fort-de-France. L’intéressé raconte : « On me dit : “Viens avec nous, deviens notre candidat.” Moi, je pensais qu’on ne passerait pas. J’y allais presque par solidarité, en tête de liste. Et, à la surprise générale… 90 % des voix ! Voilà comment je suis devenu homme politique. J’étais comme abasourdi. » 

Le futur « papa Césaire » est en même temps député et porte au Parlement la départementalisation, convaincu qu’elle apportera droits sociaux et équipements. La suite le déçoit : il la qualifie de « marché de dupes » quand les décrets d’application tardent ou ne s’appliquent pas. 

Après une décennie de compagnonnage avec le Parti communiste français, il claque la porte en 1956 avec une lettre devenue manifeste, adressée au secrétaire général du PCF, Maurice Thorez. Il y dénonce un universalisme indifférent aux réalités noires et coloniales, et refuse l’alignement sur « une politique de puissance ». Dans la foulée, la dissidence se transforme en organisation.

/uploads/images/20250801-082617-69025a98d7b31623144765.jpg

Ghislaine Cordemy, fille de Félix Cordemy, un des membres fondateurs du Parti Progressiste Martiniquais (PPM), nous raconte : « Mon père recevait des informations du Parti communiste, qui avait son siège au quartier Terre-Sainville. On craignait qu’Aimé Césaire soit accusé de trahir le PC. » Chaque décision devait être validée par un cadre communiste, et un comité fut constitué pour organiser le retour de Césaire en Martinique, qui se rendait régulièrement en métropole en tant que député. « Prévu par bateau, ce retour aurait été trop exposé : il se fit donc par avion. Des rumeurs couraient qu’on pourrait porter atteinte à sa vie… », poursuit Ghislaine Cordemy.

Peu après, Aimé Césaire rejoignit le « comité des sept » et en devint le huitième membre. Ensemble, ils posèrent la première pierre d’un parti « proprement martiniquais » : le Parti progressiste martiniquais. Le poète est élu président du comité, puis réélection triomphale, à la mairie comme à l’Assemblée.

Aimé Césaire a connu bébé Ghislaine Cordemy, et Aristide Maugée, autre membre fondateur du PPM, était son parrain. Celle qui est aujourd’hui conseillère municipale de la ville de Fort-de-France se souvient : « J’ai grandi dans un bain politique, celui de Césaire, même si, de loin. Je voyais surtout mon père, très engagé, tandis que je n’étais encore qu’une jeune adulte. » Elle retrace « Lorsque Césaire était au Parti communiste, mon père, lui et Pierre Aliker se réunissaient sans cesse ; ces réunions, souvent à Terre-Sainville, rythmaient la maison et, pour moi, ont donné chair à l’histoire qui allait mener à la création d’un mouvement proprement martiniquais. » 

/uploads/images/cesaire-collage-1920x1080-69025bcf4b542758248121.jpg

Césaire au Panthéon

S'il continue d’écrire, notamment pour le théâtre, la politique, après-guerre, lui prend la plus grande partie de son temps : chaque matin à son bureau, le maire reçoit, et refuse l’idée de « petites » tâches : même une cunette, un aqueduc, un terrain à aménager, la résorption de l’habitat insalubre — qu’il connaît « parce qu’il aime les gens qui y sont » — relèvent d’une même grandeur, assure notre hôte de l'espace muséal consacré à Aimé Césaire.

Il confesse presque « faustiennement » aimer faire cela : bâtir, construire, sécuriser, tracer des réseaux, parce que, pour les Antillais, pour « nous Nègres », il ne suffit plus de subir l’Histoire, il faut la faire. Alors, poser une conduite d’eau ou dessiner un quartier, c’est « apposer son sceau », l’empreinte d’un homme et d’une culture sur la ville.

« Le maire bâtisseur » Aimé Césaire transforme Fort-de-France sur la durée : voiries tracées, pentes et trottoirs aménagés, électrification, réseaux d’eaux usées, eau potable, résorption des bidonvilles, logements sociaux, écoles, hôpital. Il mène aussi une politique d’emplois et de hausse des salaires qu’il reconnaît lui-même parfois hasardeuse sur le plan économique. « Sa priorité, c’était la culture : avec le SERMAC -  service municipal d’action culturelle de Fort-de-France, fondé en 1972 -, et son réseau de centres culturels, Césaire a fait de Fort-de-France un levier d’émancipation en développant d’abord les esprits », analyse Ghislaine Cordemy.

En 2005, à plus de 90 ans, il remonte en première ligne pour combattre la loi du 23 février qui entend faire enseigner « le rôle positif » de la colonisation française outre-mer. Il dénonce publiquement ce révisionnisme, et exige que le texte soit retiré. Dans le même mouvement, il refuse catégoriquement de recevoir Nicolas Sarkozy, alors ministre de l’Intérieur. Le même, devenu Président de la République, échouera à faire transférer la dépouille du grand homme au Panthéon, mais dévoilera en 2011, dans la crypte du haut lieu de mémoire de la nation française, une plaque « à la mémoire d’Aimé Césaire, poète et homme d’État ». 

« Nicolas Sarkozy avait beaucoup insisté pour nous faire venir à Paris pour la cérémonie », se souvient Ghislaine Cordemy : « Autour du Panthéon, l’émotion m’a submergée, car mon père était handicapé. La crypte, avec ses plaques, était inaccessible en fauteuil ; pourtant, soutenu, il a descendu les marches une à une jusqu’à se tenir devant la plaque. Nous étions là, avec le docteur Pierre Aliker : un moment de fidélité et de reconnaissance que je n’oublierai jamais. »

f
Inscription au Panthéon (Rémih, CC BY-SA 3.0)

La sépulture d’Aimé Césaire se trouve au cimetière La Joyau, à Fort-de-France, selon la volonté de la famille. Des obsèques nationales ont eu lieu au stade de Dillon, le 20 avril 2008.

À suivre, l’épisode 2 d’Aimé Césaire, toujours présent, avec des artistes martiniquais d’aujourd’hui, dont l’œuvre se nourrit et prolonge l’héritage du poète. L’occasion de revenir sur son œuvre prodigieuse.

Ancien hôtel de vlle de Fort-de-France, qui accueille l'Espace muséal
L’ancien Hôtel de Ville de Fort-de-France, qui accueille désormais l'Espace muséal Aimé Césaire.

Crédits photo : ActuaLitté (CC BY-SA 2.0)

 
 
 
 
 
 
 

DOSSIER - Auteurs sans éditeurs, éditeurs sans auteurs ? Un podcast en 4 épisodes

Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com

Commenter cet article

 

Plus d'articles sur le même thème

ActuaLitté

Pei-Hsiu Chen : dix femmes de Taipei et un crayon au service de la vie ordinaire

À l’approche de l’édition 2025 du BD boum, à Blois, du 21 au 23 novembre prochains, ActuaLitté propose un portrait des autrices taïwanaises mises à l’auteur. Débutons ce cycle avec Pei-Hsiu Chen, dont la finesse tranquille dessine les lignes de forces invisibles de nos villes, de nos vies : un travail graphique qui invite à la pause, à la contemplation, à l’écoute.

29/10/2025, 12:58

ActuaLitté

"Derrière les belles histoires de Leclerc, il y a la souffrance des cochons"

Mardi 21 octobre, une dizaine de militants de L214 se sont rassemblés devant le restaurant où se tenait la soirée de remise du Prix Landerneau des lecteurs, organisée par les Espaces culturels E.Leclerc. Sous les lumières du soir et les regards curieux des invités venus célébrer la littérature, les banderoles de l’association rappelaient une tout autre réalité : celle, bien plus sombre, des élevages intensifs de cochons qui approvisionnent la chaîne de supermarchés.

23/10/2025, 16:30

ActuaLitté

Hellboy souffle ses 30 bougies chez Momie Grenoble : l’enfer n’a jamais été aussi accueillant

À l’occasion de l’anniversaire de la Librairie Momie, à Grenoble, Stéf, libraire depuis 2019 ans dans l’équipe, revient sur un ouvrage particulièrement marquant : Hellboy, dans une édition édition spéciale que propose le réseau Momie, avec Delcourt.

23/10/2025, 12:11

ActuaLitté

“La devise des librairies est survivre ou périr, s’adapter ou mourir”

Ancien libraire indépendant devenu universitaire, David Piovesan s’est lancé en 2022 dans un périple de quatre ans à travers l’Europe afin de prendre le pouls des librairies du continent. Il a visité 23 pays et rencontré plus de 250 acteurs du monde du livre : libraires surtout, mais aussi éditeurs, auteurs, traducteurs ou responsables d’associations. Ce grand tour d’observation, effectué en train et en bus, lui a permis d’amasser un matériau unique sur l’évolution du secteur.

06/10/2025, 13:30

ActuaLitté

Pourquoi relire Une journée d’Ivan Denissovitch en 2025 ?

La vérité d’un jour, l’éternité d’un chef-d’œuvre. Relire aujourd’hui Une journée d’Ivan Denissovitch, c’est plonger dans l’un des textes les plus saisissants du XXᵉ siècle. Non pas un simple roman, mais une expérience de lecture qui bouscule et laisse une empreinte durable. 

28/09/2025, 10:45

ActuaLitté

Les Mondes de Colette : une vie hors du commun

Étudier Colette à l’école, ce n’est souvent qu’effleurer son style et ses récits ; et c’est ignorer à quel point elle fut une femme d’exception, libre et singulière. L’été 2024, France Inter nous avait ouvert d’autres portes, révélant cette vie hors norme, loin des clichés scolaires. Cette fois, c’est la BnF qui s’empare de l'icône littéraire, avec l’ambition de « donner à voir et à entendre qui elle fut, à travers les mondes qu’elle a traversés, en jouant sur son parcours de transfuge, sa force ».

23/09/2025, 19:13

ActuaLitté

Kiss the Sky : Jimi Hendrix en BD célébré chez Momie Grenoble

À l’occasion de l’anniversaire de la Librairie Momie, à Grenoble, Claire, libraire depuis cinq ans dans l’équipe, revient sur un ouvrage marquant de la rentrée BD : Kiss the Sky – La vie de Jimi Hendrix en BD, publié chez Glénat et proposé dans une édition spéciale par le réseau Momie.

08/09/2025, 10:59

ActuaLitté

Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception

Quel manuscrit les précieuses éditions des Saint Pères ont-elles choisi de mettre à l’honneur cette fois-ci, dans une somptueuse édition limitée ? Après L'Écume des jours du sosie de l'actuel président, et les Poèmes de la paix et de la guerre d'Apollinaire, le testament de celui que Friedrich Nietzsche considérait comme l’incarnation la plus achevée du « surhomme ». Le 15 avril 1821, penché sur ses feuillets, l’Empereur des Français est un homme gravement atteint, à quelques pas de basculer vers l’autre rive…

29/08/2025, 19:19

ActuaLitté

Science participative : quand un atelier devient un laboratoire clandestin du futur

Au cœur du festival Agir pour le vivant, le CNRS et ses chercheurs en résidence invitent le public à un exercice inédit : transformer ses préoccupations, ses doutes ou ses rêves en véritables questions de recherche. Un dialogue fertile, où l’imaginaire citoyen se mêle à la rigueur scientifique, pour interroger ensemble les futurs possibles.

25/08/2025, 18:55

ActuaLitté

“La violence coloniale n’a pas détruit ce qui faisait notre humanité”, Achille Mbembe

Achille Mbembe a profondément marqué la pensée africaine en mettant au jour la coexistence de deux mondes. Derrière la brutalité coloniale et ses ravages, une part des cultures précoloniales a résisté. Restées discrètes, ces métaphysiques africaines ont traversé le temps, se transformant au fil des générations. Aujourd’hui, elles offrent des clés précieuses pour imaginer l’avenir de l’humanité tout entière. Rencontre d'exception.

25/08/2025, 09:41

ActuaLitté

Rentrée littéraire : la parité en progrès, mais encore fragile

Chaque rentrée littéraire vient avec ses chiffres : nombre de titres, genres dominants, tendances stylistiques. Cette année, un autre indicateur s’impose : après une décennie de progression, les femmes n’ont jamais été aussi présentes. Et bien que la reconnaissance critique reste plus fragile, les dernières années montrent un net mouvement de rattrapage. Les données et analyses qui suivent proviennent de la veille quotidienne menée par Bibliosurf sur les rentrées littéraires de 2015 à 2024.

18/08/2025, 10:02

ActuaLitté

"Je suis choquée et inquiète pour les personnes de la librairie" Violette & Co

La librairie engagée Violette and Co, installée dans le 11ᵉ arrondissement de Paris, a récemment dénoncé une campagne d’intimidation et de dégradations liée à la présence en vitrine d’ouvrages sur la Palestine. Dès le 6 août, un groupe de cinq personnes serait venu les « intimider », puis, dans la nuit du 7 au 8 août, la vitrine a été taguée à la peinture à l’acide... ActuaLitté s'est rendu sur place pour constater les dégradations, et recueillir les témoignages de l’équipe et des fidèles du lieu.

14/08/2025, 19:07

ActuaLitté

Habitation Clément : un paradis martiniquais entre passé et avenir

L'Habitation Clément, qui héberge la Fondation Clément, est un lieu surprenant : à quelques détours de Fort-de-France, elle reste proche de la capitale tout en s’ouvrant sur le large, aux vents et aux horizons de l’Atlantique. C’est un domaine d’une richesse rare : distillerie de rhum en activité, vitrine d’art contemporain, bibliothèque, vaste espace de promenade, et désormais hôte d’un salon littéraire. Sur ses 160 hectares, dont quinze dédiés à la culture, patrimoine, création et artisanat se regardent en manicou de madras.

08/08/2025, 18:42

ActuaLitté

Villa Swagatam : quand la littérature tisse des liens entre l'Inde et la France

ActuaLitté était invité par l'Institut français en Inde (IFI), un des 98 établissements de la diplomatie culturelle française, pour découvrir le réseau de résidences « Villa Swagatam », déployé dans le but de favoriser les échanges franco-indiens. L'occasion de comprendre un peu mieux comment la littérature peut concrètement créer des ponts entre deux pays.

08/08/2025, 14:20

ActuaLitté

Le passage de Stendhal à Nancy

Une simple impression suffit parfois à donner naissance à toute une histoire, à la déployer indéfiniment, avec ses ramifications, ses passions, ses joies et ses tragédies humaines. Un bref passage de deux heures à Nancy, sur la route vers l’Italie, a suffi à Henri Beyle, plus connu sous le nom de Stendhal, pour situer dans cette ville son roman Lucien Leuwen. Initialement prévue dans une ville imaginaire nommée Montvallier, l’action se déroule finalement en grande partie à Nancy.

04/08/2025, 09:36

ActuaLitté

Floriane Zaslavsky, une écrivaine perchée sur le toit du monde

Sociologue et écrivaine, Floriane Zaslavsky est depuis quelques semaines en résidence d'écriture en Inde, dans le cadre du réseau Villa Swagatam, porté par l'Institut Français. Perchée à 2000 mètres d'altitude, à l'Himalayan Writing Retreat, dans le village de Satkhol, elle pose les bases d'un livre de non-fiction, à la croisée entre récit de voyage et réflexions sur la mémoire individuelle ou collective des lieux. Nous avons pu nous entretenir avec elle au sujet de cette expérience d'écriture hors du temps.

31/07/2025, 16:50

ActuaLitté

Les secrets d'écriture de Henrik Ibsen, en Norvège

Nous l’avons suivi. En marchant de son appartement dans lequel il habitait avec son épouse pendant les dernières années de sa vie, sur la rue d'Arbins gade 1 à Oslo (jadis Christiania) vers la brasserie Grand Café, où il se rendait deux fois par jour. 

01/07/2025, 10:55

ActuaLitté

Errance hallucinée au Musée international du Manga de Kyoto

Kyoto, 10 heures du matin. Le soleil tape déjà, et j’ai la gueule en vrac à force de traîner mes baskets dans cette ville qui ressemble à un vieux décor de cinéma : des temples en bois, des jardins millimétrés, des touristes hagards… et au milieu de tout ça, un OVNI culturel posé en pleine ville : le Musée international du Manga.

27/06/2025, 12:29

ActuaLitté

"Le décrochage de la lecture chez les jeunes n'est pas une fatalité"

Chaque année, Partir en Livre organise le Livrodrome, son parc d'attraction littéraire à destination des 11-18 ans. Vous le saviez ? Ceux dont on dit qu'ils ne lisent plus. À quel point est-ce grave ? Chacun en jugera. À la rédaction, la plupart d'entre nous ne lisait pas (ou très peu) à 13 ans, et nous voilà de longues années plus tard en presse littéraire. Alors s'il y a bien une chose qui est vrai, c'est qu'aucun constat n'est une fatalité. Et ça, c'est exactement ce que souhaite prouver le CNL avec le Livrodrome.

21/06/2025, 08:03

ActuaLitté

Ismail Kadaré à Paris : sur les traces de l’écrivain albanais

Ismail Kadaré, figure majeure de la littérature albanaise et internationale, est décédé le 1er juillet 2024 à Tirana, à l’âge de 88 ans. Près d'un an plus tard, cinq passionnés de l'auteur de l'Avril brisé fondent l'association Les amis d'Ismail Kadaré. L’objectif : faire vivre l’œuvre et la mémoire du grand écrivain, en rassemblant lecteurs, chercheurs, médiateurs et passionnés autour de son héritage littéraire, afin de le transmettre aux générations futures.

04/06/2025, 17:50

ActuaLitté

Utopie, dancefloor et galaxies lointaines : trois jours aux Intergalactiques

Trois jours de réflexion, de lectures, de rires et d’émerveillement. Trois jours pour comprendre que l’imaginaire n’est jamais neutre, et que rêver, c’est déjà agir. Anne-Charlotte Mariette, qui chronique dans nos colonnes et anime le blog Les mots délivrent, a vécu ces trois journées des Intergalactiques 2025.

04/06/2025, 11:34

ActuaLitté

Nettoyer la mort : RIP, une série choc qu'on ne lâche pas

Pour célébrer dignement les 40 années des librairies Momie, ActuaLitté a recruté 7 libraires, qui nous présentent une sélection des ouvrages réalisés en partenariat avec les éditeurs. Reposons en Paix avec Ash, qui depuis la librairie Momie Saint-Malo nous présente la saga de Gaet’s et Julien Monier : RIP.

03/06/2025, 17:43

ActuaLitté

Pourquoi Sherlock Holmes mérite (largement) sa place dans la Pléiade

Les aventures de Sherlock Holmes font leur entrée dans la prestigieuse Pléiade. Quatre romans et soixante nouvelles. Un régal.

25/05/2025, 10:42

ActuaLitté

Francis Grembert : un chagrin sous l’écorce, Prix Cazes 2025

En couronnant Les Deux Tilleuls de Francis Grembert pour son 89e anniversaire, le Prix Cazes 2025 honore une œuvre grave, douce et nue. Ce récit pudique sur la perte d’un petit frère, mêlant mémoire rurale et douleur silencieuse, s’impose à rebours des modes comme un bijou d’écriture retenue. Loin des brouhahas littéraires, il murmure, touche et résiste. Un hommage bouleversant au lien fraternel, et un manifeste discret pour une littérature du peu qui dit tout. Par Yves-Alexandre Julien.

13/05/2025, 10:19

ActuaLitté

La Bourgogne racontée par les yeux d’un poète : dans l’intimité de Lamartine

Dans les rues de la ville bourguignonne de Mâcon, les enfants vendent du muguet. Nos pas s’arrêtent devant la plaque commémorative du mur du Musée des Ursulines, réchauffé par le soleil du premier mai. Une plaque nous apprend que le père de Lamartine a été interné dans cet ancien couvent des Ursulines, devenu prison sous la Révolution. 

12/05/2025, 12:00

ActuaLitté

Jeune papa ? Voici la série de science-fiction parfaite à regarder la nuit

À l’approche de l’été, une série rafraîchit l’ambiance sur fond de neige toxique. El Eternauta (L'Eternaute) sortait en BD en 1957 : Buenos Aires, avec un glacial air d’apocalypse. 2025, le blizzard mortel souffle sur Netflix. Et toujours Juan Salvo, équipé d'un combinaison de fortune pour survivre...

06/05/2025, 17:52

ActuaLitté

Miss Marple et Hercule Poirot : deux facettes d'Agatha Christie

Voici le dernier volet de notre grande enquête consacrée à la plus fascinante des détectives : Miss Marple. Cette création d'Agatha Christie complète son univers littéraire, déjà fort d'un Belge tout aussi scrupuleux : Hercule Poirot. Ces personnages, sans jamais se croiser dans les romans, représentent deux facettes de la méthode criminologique selon Christie. Or, tout semble les opposer de prime abord...

23/04/2025, 11:31

ActuaLitté

Le Combat des chefs : Asterix et Chabat, la potion magique de Netflix

Astérix s’apprête à livrer un nouveau combat, et cette fois c’est sur le champ de bataille du streaming. Netflix a officialisé la diffusion exclusive d’Astérix & Obélix : Le Combat des chefs le 30 avril 2025, une mini-série animée en 3D tirée du célèbre album de 1966​. L’événement est de taille : l’entrée du petit Gaulois dans l’ère du streaming.

20/04/2025, 15:27

ActuaLitté

La Roue du temps : du monument de la fantasy à la série Prime

Saga phénoménale en 14 tomes disponibles chez Bragelonne (trad. Jean Claude Mallé), La Roue du temps fut le Grand Œuvre de Robert Jordan. Mais il mourut en 2007 et l'éditeur américain confia à Brandon Sanderson d'achever la fresque. Sur Prime Video, l'adaptation en série a bouclé sa troisième saison. Passé nous voir à la rédaction, le Dragon réincarné nous a confié quelques réflexions.

19/04/2025, 10:30

ActuaLitté

Femmes détectives et origines littéraires : aux sources de Miss Marple

Si Miss Marple occupe une place unique dans la littérature policière, elle n’est pas surgie de nulle part. Christie s’inscrit, consciemment ou non, dans une filiation littéraire de femmes détectives qui remonte au XIXe siècle. 

19/04/2025, 09:00

ActuaLitté

Le Dit du Genji : roman phare de la littérature japonaise, oeuvre d'une femme

Nichée entre Kyoto et Nara, la ville de Uji est principalement réputée pour ses plantations de thé. Or, elle abrite aussi un musée unique, dédié à l'exploration et à la célébration du Dit du Genji (Genji Monogatari / 源氏物語). Ce texte fut écrit au début du XIᵉ siècle par Murasaki-shikibu, une dame de cour de l'époque Heian (794-1185). 

17/04/2025, 10:00

ActuaLitté

Les 60 ans des éditions Gérard de Villiers : espion, sexe et SAS

En août 1964, quelques jours après la mort d’Ian Fleming, l’éditeur Philippe Daudy défie Gérard de Villiers d’imaginer un nouveau héros récurrent pour reprendre le flambeau du roman d’espionnage. L’écrivain français crée alors Son Altesse Sérénissime le prince Malko Linge – alias SAS –, un aristocrate autrichien engagé comme contractuel par la CIA. Une saga éditoriale comme jamais va naître.

15/04/2025, 11:34

ActuaLitté

De Visconti à Netflix, Le Guépard, classique absolu de la littérature italienne

La série Le Guépard, tirée du roman de Giuseppe Tomasi di Lampedusa, est disponible sur Netflix depuis le 5 mars 2025. En six épisodes, elle retrace le déclin de l’aristocratie sicilienne au XIXe siècle, à travers le regard du prince de Salina, qu'incarne Kim Rossi Stuart. S'y mêlent fidélité au texte original et relecture contemporaine, notamment par une mise en lumière accrue des personnages féminins.

15/04/2025, 10:26

ActuaLitté

Égérie des lecteurs, icone féministe de la télé : fabuleuse Miss Marple

De 1930 à 1976, Miss Marple traqua le crime avec une remarquable constance et une redoutable efficacité. Plus de quarante ans et une  carrière qui s’étend sur douze romans et deux douzaines de nouvelles, depuis L’Affaire Protheroe (trad. Raymonde Coudert) jusqu’à La Dernière Énigme (trad. Jocelyne Warolin), publié à titre posthume quelques mois après la mort de Christie en 1976.

14/04/2025, 10:30

ActuaLitté

Hellsing : le vampire de Kohta Hirano, du Tarantino version gothique

Le vampire Alucard est de retour en librairie. Hellsing, manga culte de Kohta Hirano, bénéficie enfin d'une édition française au format Perfect Edition (trad. Fédoua Lamodière). L'occasion de (re)découvrir cette œuvre sanguinaire et explosive, son auteur iconoclaste, son adaptation animée marquante, ainsi que les multiples thématiques qui font sa richesse.

12/04/2025, 14:28

ActuaLitté

Comment Agatha Christie créa Miss Marple : genèse du personnage

En 1926, Agatha Christie traversa une crise profonde : mort de sa mère, infidélités de son mari... au point qu'en décembre, elle se volatilisa durant deux semaines. C’est l'année suivante qu’elle imaginera ce personnage d’une vieille fille détective. Miss Marple fait ses débuts cette année-là dans  The Tuesday Night Club, nouvelle publiée en décembre 1927 dans une revue britannique (Royal Magazine).

11/04/2025, 09:30

Autres articles de la rubrique À la loupe

ActuaLitté

Mirinae Lee : "Je suis coréenne… et j’ai pourtant écrit en anglais"

Paru chez Phébus, traduit de l’anglais par Lou Gonse, le premier roman de Mirinae Lee arrive en France après avoir été dans la sélection du Women’s Prize for Fiction 2024 et lauréat du William Saroyan International Prize for Writing. Il tresse la grande histoire coréenne et l’art très humain de survivre par le récit. Voici, à partir de notre échange, son autoportrait et les coulisses d’un livre « roman‑en‑nouvelles » porté par une héroïne… mangeuse de terre.

29/10/2025, 16:56

ActuaLitté

Avant les citrouilles : Samhain, la face cachée et spirituelle d’Halloween

Ou comment des expertes revisitent l'histoire d'Halloween : Véronique Arnaud, dite "Parole de sorcière", qui a créé L'agenda de Parole de sorcière ; et Ketty Orain-Ferella, à l’origine de la collection  Grimoires des sabbats, racontent à leur manière cette histoire de citrouilles. Deux autrices avec un pied dans le paganisme mais qui entretiennent également une  approche assez terre à terre et rationnelle des choses.

29/10/2025, 10:34

ActuaLitté

Sous le drapeau de One Piece, une jeunesse en quête de nouvelles utopies politiques

Sous les drapeaux pirates de Luffy, héros du manga One Piece, une jeunesse désabusée mais vibrante revendique un idéal de liberté et de justice. En brandissant ce symbole littéraire, les manifestants rappellent que la fiction demeure, face au vide politique, un refuge et un moteur d’utopie. Par David Piovesan.

28/10/2025, 16:27

ActuaLitté

“On a sauvé la maison” : enquête sur une réforme conçue pour protéger à tout prix la SSAA

Présentée comme une modernisation, la réforme du régime social des artistes-auteurs a surtout permis de préserver la Sécurité sociale des artistes-auteurs (SSAA), héritière de l’Agessa. Derrière les mots de « transformation » et « efficience », les documents internes et le rapport Bensimon-Weiler révèlent une manœuvre institutionnelle : sauver la structure, pas les artistes.

28/10/2025, 14:32

ActuaLitté

“Êtes-vous sûr que la terre tourne dans le bon sens ?”

Le Salon d’automne de l’Autre Livre est l’un des rendez-vous majeurs de l’édition indépendante à Paris. Il se tiendra, cette année, du 21 au 23 novembre 2025, à la Mairie du 5e arrondissement. À cette occasion, ActuaLitté invite les éditeurs exposants à prendre la parole : aujourd'hui, focus sur les éditions Les Carnets du Dessert de Lune. 

28/10/2025, 11:47

ActuaLitté

"L’avenir des langues régionales se joue désormais à l’école"

Il y a peu, ActuaLitté rendait compte du rapport du Sénat alertant sur une « disparition imminente » des langues régionales. La sénatrice de Loire-Atlantique Karine Daniel, co-rapporteure de la mission sénatoriale d’évaluation de la loi Molac (protection et promotion des langues régionales), revient avec nous sur les travaux conduits aux côtés de Max Brisson.

27/10/2025, 17:52

ActuaLitté

Ce n'est pas une réforme sociale, mais “la prolongation d’un modèle qui nous a tous lésés”

Traductrice qui a a su s’imposer dans les Littératures de l'Imaginaire (fantasy, jeune adulte, romance paranormale), Isabelle Troin est également adhérente SGDL. Dans un texte adressé à ActuaLitté, elle se dit très choquée de la manière dont la question de la Sécurité sociale des artistes auteurs est traitée.

27/10/2025, 16:41

ActuaLitté

Antonin Artaud face au théâtre balinais : naissance du Théâtre de la Cruauté

En 1931, au bois de Vincennes, l’Exposition coloniale internationale fut pour Antonin Artaud une expérience décisive. C’est là, devant les danses balinaises, qu’il découvrit un art total — fait de rythme, de souffle et de présence — qui allait bouleverser sa conception du théâtre et inspirer Le Théâtre et son Double. Par Ilios Chailly.

27/10/2025, 12:51

ActuaLitté

30 ans d’édition indépendante pour le Petit Pavé

Le Salon d’automne de l’Autre Livre est l’un des rendez-vous majeurs de l’édition indépendante à Paris. Il se tiendra, cette année, du 21 au 23 novembre 2025, à la Mairie du 5e arrondissement. À cette occasion, ActuaLitté invite les éditeurs exposants à prendre la parole : aujourd'hui, la parole est donnée aux éditions du Petit Pavé. 

27/10/2025, 12:48

ActuaLitté

De la parole confisquée à la parole contrôlée : l’invisible mutation du monde culturel

« Qui gardera vos gardiens », interrogeait le poète Juvenal ? Qui vous protégera d’eux, en somme ?L’avocat Denis Goulette ouvrait la porte à un intrigant concept : le Protectoriat, ou quand la protection devient domination. Dans le prolongement de ce questionnement, il récidive. Du rôle de garant au rôle de gardien : petite approche anthropologique du Protectariat et de la Représentativité…

27/10/2025, 10:27

ActuaLitté

PLFSS 2026, création en danger : des régressions sociales en guise d’amélioration

Alors que le gouvernement présente le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026, les artistes auteurs alertent : l’article 5 maintient l’agrément de la SSAA défaillante (nouveau nom de l’AGESSA) et risque de mettre en péril la continuité de leurs droits sociaux. Écrivains, photographes, plasticiens, compositeurs ou illustrateurs : tous dénoncent des dispositions qui, selon eux, contiennent des régressions sociales majeures et inédites, et enterrent la nécessaire création d’un conseil de la protection sociale des artistes auteurs.

26/10/2025, 17:12

ActuaLitté

Agone, Abyme et Les Crépusculaires : Mathieu Gaborit, 30 années de magie

Je me revois encore, il y a près de trente ans, tournant fébrilement les pages de Souffre-Jour, premier tome des Chroniques des Crépusculaires. À l’époque, adolescent sortant du brevet des collèges, j’ignorais que ce roman marquerait un tournant pour la fantasy française. Ou alors, une brillante carrière de journaliste littéraire s'ouvrait – ou, plus sérieusement, un bel avenir en cabinet de voyance. J'ai peut-être fait erreur...

26/10/2025, 13:54

ActuaLitté

L’ADN d’Inédits : écrire ensemble

Le Salon d’automne de l’Autre Livre est l’un des rendez-vous majeurs de l’édition indépendante à Paris. Il se tiendra, cette année, du 21 au 23 novembre 2025 à la Mairie du 5e arrondissement. À cette occasion, ActuaLitté invite les éditeurs exposants à prendre la parole : aujourd'hui, coup de projecteur sur la maison d’édition Inédits. 

25/10/2025, 10:05

ActuaLitté

Amazon défie la loi Lang : une remise sur les livres qui menace les librairies indépendantes

Amazon défie encore la loi Lang avec un coup de force sur le prix du livre qui menace toute la chaîne du livre. La firme applique désormais un rabais de 5 % sur les livres retirés en point relais, une nouvelle attaque contre le modèle culturel français dénoncent les libraires. Amandine Pacaud apporte quelques éléments de réflexion sur ce sujet, plus que vital pour le secteur.

25/10/2025, 08:33

ActuaLitté

Quand la protection devient domination : la crise démocratique des artistes-auteurs

Les artistes-auteurs sont confrontés à une fragmentation de leur représentation et à une succession de décisions prises sans véritable mandat collectif. Spécialisé en propriété intellectuelle, l’avocat Denis Goulette imagine un terme inédit : le Protectariat, qualifiant cette dérive institutionnelle. Un pouvoir qui, sous couvert de défendre, installe une domination morale et narrative sur ceux qu’il prétend représenter.

24/10/2025, 14:58

ActuaLitté

“L’image peut parfois exprimer des choses que les mots n’arrivent pas à décrire”

Le Salon d’automne de l’Autre Livre est l’un des rendez-vous majeurs de l’édition indépendante à Paris. Il se tiendra, cette année, du 21 au 23 novembre 2025 à la Mairie du 5e arrondissement. À cette occasion, ActuaLitté invite les éditeurs exposants à prendre la parole : zoom sur la maison d’édition Apeiron. 

24/10/2025, 10:59

ActuaLitté

Les éditions d’en bas fêtent 50 ans d’engagement et de liberté

Le Salon d’automne de l’Autre Livre est l’un des rendez-vous majeurs de l’édition indépendante à Paris. Il se tiendra, cette année, du 21 au 23 novembre 2025 à la Mairie du 5e arrondissement. À cette occasion, ActuaLitté invite les éditeurs exposants à prendre la parole : pour aujourd'hui, une halte du côté de la maison d’édition d'En Bas. 

23/10/2025, 11:45

ActuaLitté

Comme avance en âge Stephen King, songeons à Victor Hugo

Comme tout le monde, Stephen King vieillit — ce dont il s’est ouvert dernièrement, dans l’optique des livres qu’il lui reste à écrire, avant tout. Alors que ce géant de soixante-dix-huit ans songe à sa fin certaine, épée de Damoclès au-dessus de lui, il est tentant de revenir sur les raisons qui en ont fait l’un des auteurs les plus prisés du monde, démontrant le pouvoir de la littérature.

23/10/2025, 11:43

ActuaLitté

Les coulisses d’OPlibris : “Mutualiser, c’est gagner du temps” – Chloé Pathé

Au fil des Assises de l’édition indépendante, Chloé Pathé découvre OPlibris : une plateforme née du terrain, conçue pour alléger la gestion quotidienne et donner des outils communs aux éditeurs indépendants. Entre rigueur et solidarité, la fondatrice d’Anamosa y voit plus qu’un logiciel : une manière de transformer la mutualisation en politique éditoriale, de gagner du temps sans perdre en liberté, et de faire du collectif une force concrète face aux vents contraires.

22/10/2025, 17:05

ActuaLitté

Les Éditions F Deville : quand l’édition indépendante s’écrit avec les libraires

Le Salon d’automne de l’Autre Livre est l’un des rendez-vous majeurs de l’édition indépendante à Paris. Il se tiendra, cette année, du 21 au 23 novembre 2025 à la Mairie du 5e arrondissement. À cette occasion, ActuaLitté invite les éditeurs exposants à prendre la parole : aujourd'hui, elle est donnée aux éditions F Deville.

22/10/2025, 11:05

ActuaLitté

“Lire, écrire ne devrait être que cela : tenter d’ouvrir des brèches”

Le Salon d’automne de l’Autre Livre est l’un des rendez-vous majeurs de l’édition indépendante à Paris. Il se tiendra, cette année, du 21 au 23 novembre 2025 à la Mairie du 5e arrondissement. À cette occasion, ActuaLitté invite les éditeurs exposants à prendre la parole : aujourd'hui, focus sur la maison d'édition Sans Crispation.

21/10/2025, 11:46

ActuaLitté

“Moins de livres, mieux de livres”

Le Salon d’automne de l’Autre Livre est l’un des rendez-vous majeurs de l’édition indépendante à Paris. Il se tiendra, cette année, du 21 au 23 novembre 2025 à la Mairie du 5e arrondissement. À cette occasion, ActuaLitté invite les éditeurs exposants à prendre la parole : pour commencer la semaine, les éditions Plan B nous présentent leur maison. 

20/10/2025, 11:09

ActuaLitté

"La littérature : un espace de liberté et un espace intime"

Le Salon d’automne de l’Autre Livre est l’un des rendez-vous majeurs de l’édition indépendante à Paris. Il se tiendra cette année, du 21 au 23 novembre 2025 à la Mairie du 5ᵉ arrondissement. À cette occasion, ActuaLitté invite les éditeurs exposants à prendre la parole : la parole est donnée aux éditions Quartier Libre. 

18/10/2025, 10:30

ActuaLitté

Anaïs Guiraud explore les mystères du peuple minoen

Dans cette carte blanche, Anaïs Guiraud revient sur la genèse de son roman consacré à la civilisation minoenne. De ses voyages en Crète à l’étude des fresques et des vestiges de Knossos, elle s’interroge sur l’hypothèse d’une société dominée par les femmes et sur la manière dont cette vision a façonné ses personnages et leur rapport au monde.

17/10/2025, 17:38

ActuaLitté

"Guider le lecteur vers le fleuve d’une œuvre"

Le Salon d’automne de l’Autre Livre est l’un des rendez-vous majeurs de l’édition indépendante à Paris. Il se tiendra cette année, du 21 au 23 novembre 2025 à la Mairie du 5ᵉ arrondissement. À cette occasion, ActuaLitté invite les éditeurs exposants à prendre la parole : ce vendredi, les Éditions La Reine Blanche nous présentent la richesse de leurs projets, entre collections, traductions et nouvelles parutions.

17/10/2025, 16:10

ActuaLitté

Sylvain Forge : “La technologie ne donne pas de sens, elle offre des distractions”

L’homme a toujours été préoccupé par la mort. Quel sens donner à sa vie quand on ne connait pas l’échéance, et si nous connaissions celle-ci, que ferions-nous du temps restant ? Oracle est une application qui vend cette information à ses clients et si certains acceptent ou changent de vie, d’autres adoptent un comportement violent.

17/10/2025, 15:23

ActuaLitté

L'art du piratage en librairie, ou comment exister pour un auteur sur un marché saturé

Ah la douceur d'une librairie, ses tables, ses étagères et ses livres à foison... Abondance de biens ne nuit pas, sauf peut-être à exister au milieu de cette profusion. François Belly, écrivain-pirate, et auteur du Petit Traité des idées, à l’usage de ceux qui veulent se faire entendre (Trédaniel, sept. 2025), a un plan. Qu'il nous expose dans ce billet d'humeur.

17/10/2025, 10:21

ActuaLitté

Amazon et frais de port : “La culture ne se résume pas à un clic”

Derrière la remise de 5 % qu'Amazon annonce, se trouve un geste commercial, mais surtout une logique marchande qui cherche à s’imposer : livrer n’est pas transmettre. En prétendant favoriser l’accès à la culture, la plateforme fragilise surtout le modèle du prix unique du livre et détourne le sens même de la lecture, qui relève du lien, non de la livraison. Renny Aupetit, libraire, dénonce ce modèle dans une tribune publiée dans nos colonnes.

16/10/2025, 12:11

ActuaLitté

Les éditions d’Avallon : le changement dans la continuité

Le Salon d’automne de l’Autre Livre est l’un des rendez-vous majeurs de l’édition indépendante à Paris. Il se tiendra cette année, du 21 au 23 novembre 2025 à la Mairie du 5ᵉ arrondissement. À cette occasion, ActuaLitté invite les éditeurs exposants à prendre la parole : aujourd'hui, les éditions d'Avallon sont à l'honneur.

16/10/2025, 11:51

ActuaLitté

“Écrire est un artisanat” : entretien avec Pierre Jourde

Connu pour son approche critique des auteurs contemporains, mais aussi pour ses récits intimistes, comme Pays perdu (L’Esprit des Péninsules, 2003), Pierre Jourde est également docteur ès Lettres, spécialisé dans l’œuvre de Huysmans, fin connaisseur des écrivains décadentistes. Rien de surprenant, donc, à ce que ce nouveau et volumineux roman prenne place à la fin d’un XIXème siècle marqué par un positivisme étouffant, mais aussi par un retour à l’occulte, au mystère. Un entretien mené par Étienne Ruhaud.

16/10/2025, 10:35

ActuaLitté

Oser Dostoïevski : trois ans avec les Frères Karamazov

S’attaquer à un monument - certains diront le plus grand roman du monde - il faut oser. Après André Markowicz, dont la traduction des Frères Karamazov chez Actes Sud demeure une référence depuis 2001, et Emma Lavigne, qui a livré la sienne pour Gallmeister, c’est au tour de Sophie Benech de se confronter au géant russe. La traductrice signe chez Zulma une nouvelle version de ce texte vertigineux, résultat de près de trois années de travail.

15/10/2025, 17:31

ActuaLitté

Le voile de l’invisible : karma, vies antérieures et évolution spirituelle

Et si notre existence ne se limitait pas à ce que nos sens peuvent percevoir ? Dans Le voile de l’invisible, Jean-Didier explore les dimensions subtiles de la conscience et les lois spirituelles qui relient nos vies entre elles. À travers la notion de karma et la lecture des vies antérieures, il invite à une réflexion sur le sens profond de nos épreuves, nos élans et nos blocages. Entre médiumnité et quête intérieure, cet essai propose de lever un coin du voile qui sépare le visible de l’invisible, pour accéder à une compréhension plus vaste de soi et du monde. Il en trace les contours dans cette carte blanche. 

15/10/2025, 17:01

ActuaLitté

Mariana Enríquez : “Ce monde est profondément bizarre”

Mariana Enríquez vient de publier, toujours aux éditions du Sous-Sol (trad. Anne Plantagenet), Un lieu ensoleillé pour personnes sombres. Avec ce recueil de nouvelles hantées par l'absence, les fantômes, et marquées en sous-terrain par une réalité brutale, elle confirme sa place parmi les auteurs et autrices qui comptent dans la littérature mondiale contemporaine. De passage en France pour la promotion du livre, elle a échangé avec nous sur l'étrangeté du quotidien, sa vision de l'écriture, les fantômes et la musique.

15/10/2025, 16:03

ActuaLitté

Des livres pour comprendre, résister, transformer

Le Salon d’automne de l’Autre Livre est l’un des rendez-vous majeurs de l’édition indépendante à Paris. Il se tiendra cette année, du 21 au 23 novembre 2025 à la Mairie du 5ᵉ arrondissement. À cette occasion, ActuaLitté invite les éditeurs exposants à prendre la parole : aujourd’hui la parole est donnée aux éditions de la Lanterne.

15/10/2025, 11:36

ActuaLitté

“Un parti pris politique” : mobilisation contre la suppression de Sous couverture

RTBF a décidé d'arrêter la diffusion, fin 2025, de Sous couverture, la seule émission de la télévision publique belge entièrement consacrée à la littérature. Un geste qui, selon les signataires de la tribune reproduite ci-dessous, dépasse une simple question de programmation : c’est toute une conception du service public culturel qui vacille.

15/10/2025, 10:46

ActuaLitté

Festival de BD d'Angoulême : le Snac quitte l'ADBDA

Dans un communiqué, le Syndicat National des Auteurs et des Compositeurs (SNAC) annonce son départ de Association pour le développement de la BD à Angoulême(ADBDA). Le SNAC estime ne plus être en phase avec ce qui se déroule actuellement.

14/10/2025, 15:41

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Les finalistes du Grand Prix de l'Académie Française 2025, exit Carrère Les finalistes du Prix Femina 2025 sont connus “Hors garantie”, Stephen King s’interroge sur son avenir d’écrivain
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.