Quand la musique s’écrivait sans notes : un fragment du IXe siècle découvert

Tout est parti d’un mot : Alleluja. Au-dessus de ces lettres, quelques traits et points presque invisibles. Là où d’autres voyaient de simples marques, Nathan Raab, président de The Raab Collection, a perçu une piste. En étudiant ce fragment de parchemin issu d’un ancien Sacramentaire (livre liturgique catholique contenant les prières et textes), il a identifié des signes correspondant à l’une des premières formes d’écriture musicale occidentale.

Ces petites marques, tracées au IXe siècle sur du vélin, témoignent du moment où la musique est devenue visible, traduite en signes. « C’est un témoignage d’une extrême précocité de notre usage moderne des notations musicales, à son tout premier commencement. Et cette découverte nous rappelle, à nous qui travaillons dans le domaine de la recherche historique, que certaines trouvailles se cachent parfois à la vue de tous. » explique-t-il.

Mis en vente pour 80.000 dollars, le feuillet serait le plus ancien exemple de notation musicale jamais proposé sur le marché. Il rejoint, par son ancienneté, les grands manuscrits médiévaux conservés dans les bibliothèques de Laon et de Saint-Gall, considérés comme les témoins fondateurs de la musique écrite.

Une page au croisement de l’histoire et de la littérature

Ce fragment ne raconte pas seulement une histoire musicale. Il parle aussi d’écriture, de transmission et de lecture. Issu d’un Sacramentaire (un recueil de prières et de textes liturgiques utilisés lors de la messe), le manuscrit illustre l’effort de Charlemagne pour unifier la pratique religieuse et la culture savante en Europe.

Copié en minuscule caroline, écriture inventée au temps de l’empire carolingien, le texte mêlerait rigueur et élégance. Les rubriques en rouge, les initiales ornées et les signes musicaux témoignent d’une époque où le geste d’écrire relevait autant du sacré que du savoir. Derrière ces signes, c’est toute une révolution intellectuelle qui s’esquisse : celle qui fit passer la mémoire orale à la trace écrite.

Au fil des siècles, la feuille a connu bien des vies. Réutilisée comme couverture de registre au XVIe siècle, elle a été sauvée par hasard, avant de rejoindre diverses collections privées. Aujourd’hui, elle ressurgit, restaurée et contextualisée, comme un maillon manquant entre le chant grégorien et la partition moderne.

Crédits photo : The Raab Collection

Par Ewen Berton

