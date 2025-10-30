Un hiver au féminin : des nouvelles à savourer au coin du feu

Chaque texte explore à sa manière la saison froide et ses résonances intimes. On y croise une femme fêtant Noël avec le plus petit sapin du monde, un jeune homme isolé après la mort de sa mère, une retraitée en croisière en Arctique animée par un désir de vengeance, ou encore une trentenaire célébrant les fêtes dans les airs, entre Sydney et Londres. Plus loin, un homme se retrouve ensorcelé par un fantôme au cœur de l’hiver.

Le recueil comprend notamment une nouvelle inédite de Margaret Atwood, actuellement en cours d’adaptation au cinéma avec Julianne Moore et Sandra Oh. « Au départ, Verna n’avait pas eu l’intention de tuer qui que ce soit. Elle avait simplement en tête de prendre des vacances, rien de plus », écrit l’autrice, donnant le ton d’un texte à l’ironie glacée et mordante.

Les éditions Honorine nous en offrent les premières pages en avant-première :

Parmi les signatures, on retrouve l’Écossaise Muriel Spark (1918-2006), la Canadienne Margaret Atwood (1939-), célèbre autrice de La Servante écarlate, Colette (1873-1954), l’Italienne Francesca Manfredi (1988-), lauréate du prix Campiello, ou encore Louisa May Alcott (1832-1888) et L. M. Montgomery (1873-1942).

S’y ajoutent les Suédoises Selma Lagerlöf (1856-1940) et Victoria Benedictsson (1850-1929), Stella Gibbons (1902-1989), Anaïs Nin (1903-1977), l’Allemande Agnes Sapper (1852-1929), la poétesse québécoise Geneviève Boudreau (1984-), sans oublier Katherine Mansfield (1888-1923) et Elizabeth von Arnim (1866-1941).

