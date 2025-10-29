Un manuscrit inédit de Dr. Seuss découvert : trésor littéraire ou coup éditorial ?

Le document est issu des archives de la bibliothèque Geisel Library de l’université de Californie à San Diego, puisqu’y ont été retrouvés le manuscrit original, un croquis de couverture ainsi que des annotations d’illustration et de direction artistique.

Le livre mettra en scène le célèbre chat-chapeau accompagné de deux « Little Cats », et invite les jeunes lecteurs à nommer les cinquante États américains à travers des rimes colorées et ludiques fidèles au style de Seuss.

Pierre angulaire de cette édition : un tirage initial de 500.000 exemplaires est prévu et une carte des États-Unis apparaîtra sous la jaquette, annonce l’éditeur Penguin Random House.

Le manuscrit était rangé dans des boîtes d’archives contenant les effets personnels de Theodor Seuss Geisel. Il dormait depuis des années dans les réserves de la bibliothèque, selon les sources. Le texte présente un travail abouti (et non un simple brouillon), ce qui en fait une vraie « nouvelle œuvre » et non un fragment inachevé. L’illustrateur Tom Brannon a été chargé de compléter les illustrations, dans la veine visuelle de Seuss, afin de donner vie à cet héritage.

Le choix de la date de parution n’est pas anodin : la publication coïncidera avec le 250ᵉ anniversaire des États-Unis. Une corde symbolique que l’éditeur et les ayants droit ont voulu exploiter pour faire de cette parution un événement culturel et éditorial.

Comme le souligne Susan Brandt, directrice de Dr. Seuss Enterprises : « Découvrir une nouvelle œuvre de Ted, c’est comme trouver une capsule temporelle de son imagination. » Une vraie machine à nostalgie, mais aussi à renouveau.

Outre l’édition proprement dite, un programme de distribution scolaire est annoncé en collaboration avec l’organisation First Book : des exemplaires du livre seront remis à des élèves dans tous les États-Unis, dans un sac à dos contenant aussi des fournitures scolaires et d’autres titres de Seuss.

Avec, tout de même, cette petite réserve : comment un auteur considéré comme classique dans la littérature jeunesse peut-il encore surprendre quelques décennies après sa disparition ? Au-delà du plaisir pour les lecteurs se pose la question de l’édition posthume et de la transmission.

En outre, la découverte d’un manuscrit « nouveau » de Dr. Seuss pose plusieurs enjeux. D’abord, pour l’édition : le recours à des œuvres posthumes suscite des débats quant à l’authenticité, à la complétude et à la légitimité. L’un des articles rappelle qu’une partie de l’œuvre de Seuss a déjà été retirée de la vente en raison de contenus jugés offensants.

