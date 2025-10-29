Crowdfunding : Ulule et ActuaLitté vous réservent de nouvelles suprises

Août 2024, notre média mettait ressources au service des créatrices et créateurs ayant choisi Ulule pour faire aboutir leurs projets. Un coup de pouce très apprécié, et sur lequel nous avons pas mal planché.

D’autant plus qu’en décembre 2024, Ulule rachetait son concurrent français, KissKissBankBank, devant dès lors le pionnier, certes, mais surtout le leader pour le financement participatif.

Avec pour objectif de structurer le secteur et renforcer l’accompagnement, de la conception des projets à leur réussite.

À ce titre, Ulule a ouvert son Camp de Base en mai dernier, une application communautaire destinée aux entrepreneurs, artistes, créateurs et associations. Mais surtout un espace bienveillant et collaboratif, favorisant les échanges authentiques entre pairs, loin des logiques promotionnelles des réseaux sociaux traditionnels.

L’application offre un accès gratuit à des lives d’experts, à des bons plans et à des groupes d’entraide sectoriels (édition, tech, BD, food, etc.). Une formule premium, proposée à 99 € par an durant la phase de prélancement (puis 149 € à partir de septembre 2025), donne accès à des services additionnels.

Et c’est dans ce cadre que Ulule a invité ActuaLitté, ce 5 novembre, pour dévoiler les nouvelles solutions que nous mettrons en place. 30 minutes pour annoncer une nouvelle collaboration, au service des porteurs de projets. Si vous êtes curieux, c’est ici qu’il faudra s’inscrire.

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com