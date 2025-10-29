Scandale en Italie : la vie du chanteur Cesare Cremonini déballée dans un livre

Né à Bologne le 27 mars 1980, Cesare Cremonini s’impose d’abord comme le chanteur du groupe pop italien Lùnapop avec lequel il connaît un succès immédiat à la fin des années 1990. Après la séparation du groupe, il entame en 2002 une carrière solo qui s’avère prolifique : son écriture musicale conjugue un style pop-rock accessible et une sensibilité d’auteur, ponctuée d’un usage marquant du piano.

Lors d’un épisode du podcast « Supernova », animé par Alessandro Cattelan, Cremonini s’exprime pour la première fois sur la publication du livre intitulé Ma che stupida ragazza, dans lequel « une fille avec qui j’ai été, à qui j’ai donné mon âme… a écrit un livre et l’a publié, racontant ma vie intime, sans même me considérer », rapporte Vanity Fair.

La genèse de cette polémique réside dans l’évocation, par Martina Maggiore, de leur histoire, notamment via des révélations intimes — comme la découverte par l’ex-compagne de messages que Cremonini aurait échangés avec d’autres femmes.

Du côté du chanteur, le malaise vient de l’absence de dialogue : il affirme avoir demandé un droit de regard sur ce qui allait être publié pour protéger sa famille, sans que sa demande ne soit entendue. Il explique : « J’aimerais au moins que tu me dises ce que tu comptes écrire, afin de protéger ma famille. »

Cet épisode interroge : jusqu’où un récit autobiographique peut-il puiser dans la vie d’autrui sans en demander l’accord ? Le public et le milieu culturel se sont saisis de cette question, mêlant curiosité, compassion pour l’artiste et vigilance vis-à-vis des enjeux de vie privée dans la littérature du réel.

Pour Martina Maggiore, la publication de son livre s’apparente à un chemin de reconstruction. Elle raconte : « Je me suis enfoncée dans l’abîme. J’étais anéantie par la douleur. Je m’étais effacée par amour. »

Son récit devient à la fois un témoignage et un instrument de libération, et la jeune femme affirme s’être reconstruite « en deux ans de thérapie et de voyages ». Pour Cremonini, en revanche, la sensation est inverse : « La publication a été une souffrance tellement grande et si profonde qu’elle a mis en péril ma solidité. »

À l’heure où nous publions, les deux protagonistes restent en bisbille. Le récit public s’est déjà fragmenté en chapitres successifs : la relation passée, le livre-vérité, la prise de parole publique.

Avec ces éternelles questions : comment rendre compte de son vécu sans instrumentaliser celui des autres ? Et jusqu’où la célébrité autorise-t-elle le partage de l’intime ? Un débat qui dépasse largement la simple anecdote sentimentale — et touche au cœur de la littérature contemporaine.

Crédits photo : Cesare Cremonini

Par Clément Solym

