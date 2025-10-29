Le programme complet du Salon international de l’édition indépendante 2025

Fondée en 2002, l’association L’Autre Livre fédère près de deux cents maisons d’édition en France, en Europe et à l’international. Son objectif : promouvoir et défendre une édition indépendante qui refuse la standardisation des catalogues et la logique marchande. Pour ses organisateurs, ce salon n’est « pas seulement un salon : c’est un acte culturel et citoyen ». Il rappelle qu’un livre est avant tout « une voix, une pensée, une création singulière ».

Dans un contexte d’uniformisation des goûts et des pratiques, l’événement se veut un manifeste pour la diversité éditoriale. Il offre un espace de découverte et d’échange où les lecteurs peuvent rencontrer directement celles et ceux qui inventent des formes littéraires nouvelles, hors des sentiers battus. Entrée libre, le salon se déroulera dans les salons de la Mairie du 5ᵉ, place du Panthéon.

Un programme chargé

Le programme alterne conférences, lectures et discussions thématiques. Dès le vendredi, Stéphane Aucante ouvrira les débats avec « Palestine, à hauteur d’hommes », suivi d’une lecture par Rachel Rita Cohen et d’une rencontre autour de la revue L’Intranquille. Le samedi, la journée s’annonce dense : histoire des autrices entre 1870 et 1914, trente ans d’édition indépendante avec Le Petit Pavé, poésie surréaliste et contemporaine espagnole, ou encore débat autour du deuil et de l’héritage en poésie.

Les visiteurs pourront aussi assister à des échanges sur la biographie, le théâtre, l’exil et la mémoire, avant une conférence dédiée aux femmes poètes en Corée, accompagnée d’une démonstration de calligraphie. Le dimanche clôturera ces rencontres avec des thématiques variées : l’exil au Darfour, le roman d’espionnage, la littérature de voyage ou la critique de la finance mondialisée. Les débats sur la création littéraire, la nouvelle et le théâtre contemporain précéderont la lecture finale Scènes d’humour noir.

Un hommage à François Schuiten

L’affiche du salon 2025 est signée François Schuiten, figure majeure de la bande dessinée franco-belge. Auteur des Cités obscures avec Benoît Peeters, scénographe et illustrateur reconnu, il est célébré pour son imaginaire architectural et son influence sur la BD d’auteur européenne. À cette occasion, une estampe tirée de l’illustration de l’affiche sera éditée à 50 exemplaires numérotés et signés par l’artiste. Imprimée en digigraphie sur papier Canson, elle sera proposée au prix public de 300 €.

Au-delà de ses deux salons annuels, L’Autre Livre anime toute l’année un espace de rencontre et de librairie dédié à l’édition indépendante, situé au 13, rue de l’École-Polytechnique, dans le 5ᵉ arrondissement de Paris. Ce lieu prolonge la mission de l’association : faire connaître des éditeurs exigeants, défendre la création libre et rappeler que la vitalité de la culture se construit dans la diversité et l’indépendance.

Ci-dessous le programme complet :

