Un éditeur italien en vilaine posture, après une publication “mutilée“

Dans un message publié sur ses réseaux sociaux, M. Corona estime que « le livre est sorti mutilé, il manque un chapitre entier à la page 106 ». Il poursuit : « J’espère — voire j’exige — que l’éditeur remédie rapidement à l’erreur et réimprime le texte complet. Qu’il rembourse ceux qui ont acheté un livre défiguré. »

De son côté, Mondadori a reconnu une « erreur humaine ». Dans un communiqué, la maison affirme que « manquent trois pages entre le chapitre 8 et le chapitre 9 : elles ont été sautées lors de la composition du fichier à partir des cahiers de Corona ». Une promesse de réparation a été faite : une nouvelle édition sera mise en place et les lecteurs concernés pourront obtenir un exemplaire complet, rapporte l'agence Ansa.

Un auteur avec quelques attentes

Depuis plusieurs décennies, Mauro Corona s’est imposé comme une voix singulière de la littérature alpine italienne. Ses récits mêlent l’enfance dans les bois d’Erto, l’effort physique de la taille du bois ou de la montagne, et une certaine rudesse lyrique ; édité notamment chez Mondadori, il a exploré la mémoire, la nature, la condition humaine.

Alors qu’il confie volontiers ses planches à ses éditeurs, l’expérience actuelle le pousse à brandir son exigence. « Je ne vous dis pas mon état d’âme : cela compterait peu et vous effrayerait », écrit-il à propos de la découverte de l’omission. Le motif de la colère ne tient pas seulement à une erreur technique, mais à ce qu’elle signifie pour lui : l’intégrité du texte livré à ses lecteurs.

Une erreur qui soulève des questions éditoriales

Ce type d’incident — un chapitre manquant, trois pages sautées — n’est pas fréquent, et l’ampleur de la réaction de l’auteur ainsi que l’implication publique de l’éditeur en font un cas d’école. Sachant que le roman figurait dès sa sortie parmi les titres médiatiques, cet accroc pose plusieurs enjeux.

D’abord, le rapport auteur-éditeur. En l’occurrence, l’auteur ne réclame pas seulement des excuses, mais une réparation tangible : remise à neuf, remplacement, remboursement. Ensuite, le rapport au lecteur. L’auteur rappelle que l’achat d’un livre engage une promesse de complétude — et que recevoir un texte amputé vient perturber la confiance. Enfin, la chaîne de fabrication éditoriale.

Quand un grand groupe comme Mondadori admet que « les pages ont été sautées lors de la composition du fichier », cela invite à s’interroger sur les contrôles qualité dans l’édition numérique/physique.

Dans leurs réactions, les deux parties montrent le désir de clore l’incident : l’éditeur prévoit une nouvelle impression, l’auteur insiste sur le fait que cette fois la version devra être intégrale. Le public des lecteurs, quant à lui, suit l’affaire avec attention — pour la robustesse éditoriale autant que pour la fidélité à un écrivain apprécié pour sa sincérité.

Quelles conséquences possibles ?

Quelles retombées pour le roman ? D’un côté, l’erreur peut faire croître la curiosité et stimuler les ventes de la nouvelle édition. De l’autre, elle assigne une responsabilité accrue à l’éditeur (et à l’auteur) pour la qualité finale. Cette affaire pourrait servir d’avertissement dans le monde de l’édition italienne — et au-delà — sur les risques encourus quand un texte « sort » avant d’être vérifié.

Pour les lecteurs fidèles de Mauro Corona, l’attente de la version corrigée devient partie intégrante de l’expérience littéraire. À condition qu’elle respecte la promesse d’intégralité. Tant que l’édition « correcte » n’est pas diffusée, l’affaire demeure ouverte — et l’écho médiatique reste fort.

Mauro Corona est l’une des figures les plus singulières du panorama littéraire italien contemporain. Né en 1950 à Baselga di Piné, dans le Trentin, il grandit à Erto, petit village de la vallée du Vajont — théâtre de la tragédie de 1963, qui marquera durablement son imaginaire. Sculpteur sur bois, alpiniste chevronné et écrivain autodidacte, Corona incarne une forme de sagesse rude et poétique, enracinée dans la nature et la mémoire des montagnes.

Il se fait connaître du grand public à la fin des années 1990 avec Il volo della martora (Mondadori, 1997), un recueil de récits où la montagne devient à la fois espace de survie et miroir moral. Suivent de nombreux titres à succès : Le voci del bosco (1999), Aspro e dolce (2001), La fine del mondo storto (2010, prix Bancarella) ou encore Nati per correre (2018). Son œuvre, publiée principalement chez Mondadori, explore les thèmes de la solitude, de la résilience et de la dignité humaine face à l’adversité.

Parallèlement à son activité d’écrivain, Corona s’est imposé comme une personnalité médiatique atypique, souvent invité dans les émissions de la RAI, où il alterne provocations et réflexions philosophiques sur la société contemporaine. Son franc-parler — parfois acerbe — et son refus des conventions littéraires en ont fait une voix à part : celle d’un conteur montagnard au ton direct, à mi-chemin entre le sage et le rebelle.

