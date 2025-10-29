Mirinae Lee : "Je suis coréenne… et j’ai pourtant écrit en anglais"

Si elle est coréenne, née et a grandi à Séoul, Mirinae Lee nous confie : « La plupart des lecteurs en Corée croient que je suis coréenne‑américaine, parce que j’ai écrit ce roman en anglais. » Un choix d'autant plus surprenant que pour la primo-romancière, l’anglais a longtemps été une langue très peu maîtrisée. « Avant d’aller aux États-Unis, j’ai étudié uniquement en coréen. C’est un mystère pour moi aussi pourquoi l’anglais est devenu l’outil qui marche mieux. »

Elle raconte le déclic, presque accidentel : un déménagement à Hong Kong, des cours d’écriture créative où il fallait écrire en anglais, et après de grandes difficultés à avancer dans l'écriture avec sa langue maternelle, soudain, avec l'anglais « ça marchait ». Et pourquoi s'être lancée dans cette difficile aventure du roman ? « Stephen King a répondu un jour à “Pourquoi écrivez‑vous ?” par “Pourquoi pensez‑vous que j’ai le choix ?” — je crois que c’est ma réponse aussi. »

Une grand‑tante évadée du Nord

Les 8 Vies d'une mangeuse de terre est inspiré par sa grand‑tante, qui s’est échappée de la Corée du Nord… seule, à plus de soixante ans. « C’est extrêmement rare, surtout pour une femme âgée. Elle avait laissé son mari et ses enfants au Nord — elle a été critiquée jusque dans la famille. »

Quand Mirinae Lee a voulu l'interroger, elle souffrait déjà de la maladie d’Alzheimer. Ainsi, le livre est devenu un mélange d’imagination et de recherches sur l’histoire coréenne. De cette aïeule iconoclaste polyglotte, « grande raconteuse », « pas modeste du tout » comme la culture coréenne l'a historiquement inculquée aux femmes, Mirinae Lee tire le noyau de sa protagoniste : une femme qui parle plusieurs langues pour survivre, et qui réinvente sa vie par le récit.

huit vies, huit masques

Le roman n’est pas découpé en chapitres, mais en vies. « Une forme hybride que les anglophones appellent parfois novel‑in‑stories — chaque chapitre peut se lire comme une nouvelle autonome, mais l’ensemble fait un roman, la vie d’une même âme. » Ce choix n’est pas qu’un jeu formel : « Pour beaucoup de survivants d’événements traumatiques, les souvenirs sont fragmentés. La structure est comme une métaphore. »

Huit, alors… Je vais vous donner huit mots.

— Esclave. Reine de l’évasion. Meurtrière. Terroriste. Espionne. Amante. Et mère. - Extrait des 8 Vies d'une mangeuse de terre

Dans le livre, c’est la vieille Mme Mook — bientôt centenaire — qui dicte ces « huit mots » à la narratrice, une employée d’Ehpad lancée dans un « projet de nécrologies » au Soleil‑Couchant : une cadre qui « écoute sans juger » les anciens et leurs fables, « parfois pour de vrai, parfois pour la mémoire ».

La « trickster » : mensonge de survie, pas d’arnaque

« Mon héroïne est une trickster, nous explique l'autrice, un mot qui n'a pas un seul équivalent en français, et qui porte le bien et le mal. Ses mensonges ne visent pas à nuire : ils sont son seul moyen de survivre quand la loi ne protège plus — colonisation, guerre, dictatures. »

Elle donne un exemple tiré d’un chapitre sur la Guerre de Corée : se faire passer pour enceinte pour échapper à un viol. « C’est un mensonge, certes. Mais qui oserait la blâmer ? » Dans le texte, Mme Mook assume même des actes extrêmes, comme faire brûler une « Maison » militaire pour libérer des femmes asservies...

La narratrice est la contre‑voix du livre. Mirinae Lee revendique explicitement ce dispositif en citant Sigrid Nunez (Quel est ton tourment ?). Elle s’en inspire pour rappeler que nous avons cessé d’écouter les générations qui ont connu « les guerres, les dictatures ». Avec les smartphones, dit-elle, « on écoute moins ». Dans ce roman, l’écoute n’est pas qu’une attitude : c’est le moteur même du récit. La narratrice ne détient ni la vérité ni le contrôle ; elle se contente d’ouvrir l’espace où une parole peut se dire, se déformer, se recomposer. Mirinae Lee l’exprime ainsi : « Parfois, écouter est l’unique et la meilleure chose qu’on puisse offrir. »

Pour la “vie de l’imposture”, une des huit vies de Mme Mook, Mirinae Lee s'est inspirée de Martin Guerre pour narrer un faux retour et une identité volée, transposés en personnage féminin. L’affaire du XVIᵉ siècle, rendue célèbre par le film de Daniel Vigne de 1982, avec un certain Gérard Depardieu.

Un clin d'œil à une affaire française, pour une autrice qui a grandi dans l’enceinte de l’ambassade de France à Séoul, où son père était employé, et a passé un semestre à la Sorbonne : « C’est là que j’ai amélioré mon français. » De là, des affinités naturelles et un mariage franco‑coréen, et aujourd'hui, une maîtrise parfaite de la langue de Molière.

Une héroïne… qui mange de la terre

Le titre français met en avant un trait obsédant du personnage, la géophagie — « manger de la terre » — motif sensoriel et existentiel qui traverse le roman - il décrit d’ailleurs le « goût », la « texture », la « bonne viscosité » de la terre parfaite, pour les amateurs.

En médecine, la géophagie est une forme de pica, l’ingestion volontaire de substances non alimentaires, connue de longue date et parfois observée chez les enfants ou les femmes enceintes ; ses causes sont multiples - carentielles, culturelles, psychiques.

Si cette pratique prête à sourire, il y a la grande Histoire en arrière‑plan. Le livre traverse la colonisation japonaise, la Seconde Guerre mondiale, la Guerre de Corée, et le demi‑siècle d’une péninsule déchirée. Dans une des « vies », la narratrice recueille des récits de « femmes de réconfort » - esclavage sexuel organisé par l’armée impériale japonaise. Mirinae Lee rappelle que le négationnisme subsiste ici ou là, mais que la documentation historique sérieuse identifie bien un système de coercition et de violences. Résolutions diplomatiques et débats mémoriels se sont succédé — jusqu’à l’accord nippo‑sud‑coréen de 2015, depuis remis en cause en Corée du Sud.

Côté Nord, l’autrice souligne aussi la peur de parler : « Les familles restées risquent d’être punies », confie‑t‑elle.

Traduit dans une dizaine de langues, Les 8 Vies d’une mangeuse de terre a désormais bien circulé, par-delà la Corée et les pays anglo-saxons. Une première constatation : « Les lecteurs italiens ont beaucoup aimé le livre — surprise ! — peut-être à cause d’expériences universelles, ou d’un tempérament finalement partagé avec les Coréens », sourit-elle.

D’un pays à l’autre, les traductions ont parfois hésité sur le mot trickster. « Il n’y a pas d’équivalent parfait », souligne-t-elle. Le titre français adopte un angle qu’elle « adore » : « Ce détail est essentiel pour comprendre ma protagoniste, étrange mais profondément humaine. »

Et ensuite ? « J’écris un deuxième roman, très lentement. Ce sera encore plus bizarre : beaucoup de personnages importants sont des chiens ! » L’inspiration vient d’une émission éducative très populaire en Corée, Il n’y a pas de mauvais chiens dans le monde. « On y découvre que la violence canine renvoie souvent à la violence humaine. » Une même obsession traverse son œuvre naissante, finalement : comprendre ce que survivre veut dire — et comment, malgré tout, continuer à vivre.

