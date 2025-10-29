À armes égales ? Le Festival du Polar interroge la place des femmes dans le roman noir

Dans un genre longtemps dominé par des voix masculines, la place des femmes interroge. Le festival explore cette année l’évolution des figures féminines du polar : d’objets de fascination ou de victimes, elles sont devenues commissaires, enquêtrices ou criminelles, occupant désormais tous les rôles clés du roman noir. La thématique « À armes égales ? » questionne ainsi la réalité de cette égalité dans la fiction comme dans le monde littéraire.

Deux écrivains, Sophie Loubière et Marin Ledun, ont été choisis comme autrice et auteur associés de cette édition. Leurs œuvres, marquées par un fort engagement social, éclairent les enjeux de domination, de violence et de justice. Tous deux ont imaginé une « carte blanche » nourrie de leurs univers respectifs, offrant notamment une ouverture sur les littératures océaniennes avec la présence de l’éditeur polynésien Au vent des îles et de plusieurs auteurs du Pacifique.

Des rencontres littéraires, des débats et de nombreuses activités

La programmation 2025 mêlera tables rondes, lectures et projections autour de thématiques actuelles. Parmi les temps forts : une rencontre sur le « féminicide, un nouveau crime dans le polar », un débat sur « Les femmes dans le polar » et des discussions autour de la mémoire, de la justice et de la violence sociale. De grands noms du roman noir comme Gabrielle Massat, Niko Tackian, Louise Mey ou David Vann y côtoieront de nouvelles voix comme Rose Mallai ou Audrey Sabardeil.

Les soirées Nuits du Noir proposeront quant à elles des projections de films emblématiques du genre, de Gaslight de George Cukor à Santosh de Sandhya Suri, tandis qu’un bal littéraire mêlera danse et lecture sur fond de musique pop-rock.

Le festival investira également les lieux patrimoniaux de Villeneuve lez Avignon. Le Fort Saint-André accueillera l’exposition Fort[e]s, retraçant les destins de femmes liées au monument depuis le XIVᵉ siècle, tandis que la Chartreuse présentera Des femmes dans le polar, une rétrospective consacrée aux grandes autrices du genre.

Parallèlement, des ateliers d’écriture, de lecture à voix haute et des jeux d’enquête, dont un escape game intitulé L’heure noire inviteront le public à plonger au cœur de l’univers policier.

Un rendez-vous incontournable du roman noir

Créé en 2005, le Festival du Polar de Villeneuve lez Avignon s’est imposé comme un événement majeur pour les passionnés du genre. Chaque année, il rassemble autrices, auteurs, éditeurs et lecteurs autour d’une thématique qui interroge la société à travers le prisme du polar.

Cette 21ᵉ édition, portée par la mairie, la Chartreuse et de nombreux partenaires culturels, promet d’offrir un panorama riche et engagé du roman noir contemporain. Comme le souligne la directrice de la programmation, Corinne Tonelli, « Le festival reste un espace de dialogue, de curiosité et de partage, où la fiction éclaire le réel, à armes égales. »

Ci-dessous, tous les auteurs invités, la sélection du 21e Prix des Lecteurs, et le programme détaillé :

