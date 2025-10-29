Pei-Hsiu Chen : dix femmes de Taipei et un crayon au service de la vie ordinaire

Pei-Hsiu Chen est une artiste taïwanaise qui a d’abord exercé comme illustratrice archéologique à l’Academia Sinica avant de se lancer comme freelance. Depuis Taipei, où elle observe la vie urbaine et ses micro-récits. Son travail s’inscrit à la croisée de l’illustration et de la bande dessinée — un profil hybride qui lui permet d’aborder le récit avec une grande finesse graphique. Elle a été retenue dans des sélections internationales (Festival d’Angoulême, 3×3 International Illustration Awards) ce qui témoigne de la portée de son travail au-delà de Taïwan.

Son album Somnolences (trad. Ivan Gros, Actes Sud) met en scène avec délicatesse dix récits de femmes vivant à Taipei : des vies « banales », mais lourdes de sens. Le livre a été remarqué pour sa sensibilité visuelle et thématique, capturant un paysage urbain, mais surtout humain. Avant cette œuvre-pivot, Chen s’était forgée une expérience d’illustratrice pour la presse, l’édition jeunesse et des fanzines.

Son approche combine le numérique et le dessin à la main, parfois même la gravure ou la linogravure, comme elle l’explique dans ses propos : « J'essaie aussi de créer quelque chose de différent en termes de style, comme la gravure ou les fanzines de petits tirages... »

Style graphique

Graphiquement, Pei-Hsiu Chen privilégie la sobriété : un trait retenu, des couleurs modérées ou un noir & blanc sûr, une ambiance calme, mais dense. Ses cadrages urbains évitent l’agitation visuelle pour mieux faire entendre la voix des personnages. Dans Somnolences, le crayon et le fusain prennent le pas.

Cette technique amplifie le sentiment de quotidien — et parfois d’étouffement — que ressentent les femmes qu’elle décrit. On peut donc parler de « minimalisme narratif » dans l’image, au service de l’émotion diffusée. Le rythme visuel est lent, contemplatif, peu d’effets « BD » spectaculaires, mais beaucoup de regard, de pause, de respiration.

quatrième de couverture de Somnolences

De son travail, plusieurs thèmes ressortent. À commencer par la vie urbaine et la condition féminine : à travers des protagonistes taïwanaises contemporaines, Chen explore comment être femme à Taipei : entre attentes familiales, orientation professionnelle, solitude, désirs retenus.

Le quotidien devient alors un terrain d’observation : ce ne sont pas les grands récits héroïques, mais l’ordinaire qui capte son attention : cafés, appartements, rues, travaux, petits gestes. Le titre Somnolences évoque cette somnolence qui peut naître de la routine, mais aussi de l’attente ou de la résignation.

Mais surtout, elle cherche particulièrement des ambiances et à sortir de l'invisibilité : ses personnages ne crient pas, ne gagnent pas toujours, ne révolutionnent pas systématiquement — mais ils existent, s’installent, s’observent. L’artiste peint une réalité souvent silencieuse, et par là même, la magnifie.

Pei-Hsiu Chen représente un pan essentiel de la bande dessinée taïwanaise contemporaine : celui de l’intime, de la ville, de l’observation. Dans un festival grand public comme BD BouM, sa voix permet de compléter le tableau avec une autrice moins spectaculaire, mais tout aussi significative.

Son approche graphique douce, mais exigeante séduira ceux qui pensent la BD au-delà du blockbuster… et apportera une diversité bienvenue à l’événement. Texte et image se répondent chez elle avec délicatesse, et son regard féminin sur Taïwan offre un éclairage nouveau.

Elle a également collaboré avec Higo Wu dans un album poétique chez CotCotCot éditions, invite le lecteur à regarder le monde avec la fraîcheur d’un enfant, en affirmant que « les enfants naissent avec un regard neuf ». L’histoire simple et philosophique débute sur un enfant à tricycle entouré de jouets géants : par ce jeu d’échelle, l’auteur interroge la place de l’homme dans la nature.

Extrait de Leur regard

Graphiquement, Pei-Hsiu Chen adopte une approche épurée et symbolique : une bichromie jaune-bleu, un dessin mêlant aquarelle, crayons de couleur et outils numériques Pantone, qui privilégient une atmosphère contemplative plutôt que le détail naturaliste. Le format paysage, avec texte et image séparés en double-page, ouvre un espace de méditation visuelle où chaque image prolonge le sens des mots.

Le résultat : un album qui charme aussi bien les enfants que les adultes, en les invitant à redécouvrir l’ordinaire et à repenser notre regard sur le monde.

Pei-Hsiu Chen avait déjà participé à une résidence à Blois, en partenariat avec le Centre culturel de Taïwan de Paris en 2021. Elle avait travaillé alors à la création de Contact rompu, sa nouvelle BD, racontant l'histoire d'une jeune femme en rupture familiale.

A suivre sur Blois : Table ronde La bd taïwanaise, samedi 22 novembre, 11h : En quoi la bande dessinée taïwanaise reflète- t-elle l’identité culturelle et les mutations sociales de Taïwan ? Table ronde avec Li-Chin Lin, Goán tau - chez moi, Pei-Hsiu Chen, Somnolences et Nepeta Liu, autrice en résidence. (Auditorium Samuel-Paty, Bibliothèque Abbé-Grégoire Organisé par le Centre Culturel de Taïwan à Paris – CCTP Modérateur Laurent Mélikian agent littéraire chez PLeaSe Comics)

Crédits photo © 陳沛珛 (Pei-hsiu Chen)

