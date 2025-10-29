Pour vendre le livre de Bardella, le RN applique la préférence multinationale

Pour Ce que veulent les Français, Jordan Bardella s'est mué en une sorte de sociologue d'extrême droite, à en croire la présentation faite par son éditeur, Fayard. Il aurait ainsi « arpenté les routes, traversé les villes et les villages, tendant l’oreille aux Français de toutes conditions ». Ce faisant, il aurait « recueilli leurs doléances, leurs colères profondes, mais aussi les rêves, les attentes, et cette espérance si française qui continue de vivre inlassablement malgré les épreuves ».

Un travail long et fastidieux, mené par le président du Rassemblement national en parallèle de son mandat de député européen. Des occupations auxquelles s'ajoutait bien entendu la riche actualité judiciaire de son parti politique, dont plusieurs membres ont été condamnés, en mars 2025, à l'issue d'un procès au long cours concernant des assistants parlementaires d'eurodéputés finalement mis au service du RN.

9 eurodéputés, dont Marine Le Pen, ont ainsi été condamnés pour « détournement de fonds publics », 12 assistants parlementaires pour « recel de détournement de fonds publics », et 3 membres du parti pour « complicité de détournement de fonds publics ». 13 recours en appel ont été déposés, dont celui de Marine Le Pen, condamnée à 4 ans de prison dont 2 ans ferme sous bracelet électronique, à 100.000 € d'amende et à 5 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire.

Jordan Bardella lui-même avait été entendu, en tant qu'assistant parlementaire, en 2015, de l'eurodéputé RN Jean-François Jalkh, mais n'a pas été inquiété.

Parcourir les routes, pas les librairies ?

La parution de Ce que veulent les Français représente une étape importante pour Jordan Bardella. Elle lui permettra d'occuper l'espace médiatique en cette fin d'année, alors que la perspective d'élections législatives anticipées reste possible. Par ailleurs, en misant sur la proximité avec les Français, le président du RN entend renforcer sa stature présidentielle, quand Marine Le Pen, malgré un procès en appel début 2026, risque de ne pas pouvoir se présenter en 2027 — ou avant, en cas de départ d'Emmanuel Macron.

Il s'agira aussi pour Bardella de faire mieux que son précédent ouvrage, Ce que je cherche, paru en novembre 2024 chez Fayard et écoulé à 210.000 exemplaires, selon Edistat. Un succès qui n'avait d'ailleurs pas empêché la maison, comme le relevait L'informé en août dernier, de finir l'année dans le rouge, avec un déficit de 984.000 €.

Rappelons que le Rassemblement national avait largement participé à la promotion du livre, en proposant d'ailleurs une opération qui semblait contraire au Code des impôts et à la loi sur le prix unique du livre.

Le site du Rassemblement national affiche depuis quelques jours un bandeau annonçant la sortie de Ce que veulent les Français et proposant de le précommander. Un clic mènera directement sur la plateforme de la multinationale américaine Amazon, sans aucune autre proposition d'achat. Là, les intéressés pourront choisir entre la version numérique à 16,99 € ou l'ouvrage imprimé, à 23,90 € — ou 22,70 €, avec l'application de la remise de 5 % en cas de livraison dans un point de retrait Amazon, une disposition très polémique.

Capture d'écran du site du Rassemblement national, le 29 octobre 2025

Cette mise en avant du groupe fondé par Jeff Bezos, au détriment des librairies françaises, dénote vis-à-vis d'une posture, adoptée par le parti d'extrême droite, en faveur d'un « patriotisme économique », mais aussi d'une « préférence nationale ». Le choix d'Amazon révèle les contradictions profondes d'un parti qui se caractérise toujours, au bout du compte, par la peur de l'autre, le repli, l'opposition à l'immigration et un nationalisme décliné à l'envi.

Amazon comme allié

Interrogés, ni le RN, ni le Syndicat de la Librairie française n'ont réagi. La préférence de Bardella pour Amazon ne date pas de la parution de Ce que veulent les Français : peu après la parution de son précédent livre, Le Canard Enchaîné relevait que le président du RN et ses équipes « préfèrent les plateformes en ligne, y compris celle de Jeff Bezos, pourtant honnie par son propre parti ».

En effet, un mouvement s'était exprimé dans les librairies, au moment de la parution de ce précédent livre. Certains commerces indiquaient ainsi qu'ils ne mettraient pas en avant l'ouvrage de Bardella, sans toutefois refuser de le vendre — puisque la loi interdit aux libraires de refuser la commande, demandée par un client, d'un titre disponible.

L'éditeur Fayard avait cependant eu recours, en 2024, à un procédé pour le moins contestable, en proposant l'ouvrage aux libraires, sans en révéler l'auteur. « C’est un non-livre. Écrire ses mémoires à 29 ans… Mais on n’a pas eu le choix, on nous l’a vendu sous X. Vous connaissez beaucoup de métiers où un fournisseur vous dit d’acheter un produit sans dire ce que c’est ? », dénonçait ainsi Laurent Parez, de la Librairie du Cap (Saint-Laurent-du-Var, au sud-ouest de Nice).

Le seul recours à Amazon marquerait donc la rupture définitive de Jordan Bardella et du RN avec toute une profession ? Rien n'est moins sûr, tant le parti adapte son discours à ses interlocuteurs. Dans l'ouvrage Déborder Bolloré (ouvrage collectif, coédition collective, 2025), la libraire Soazic Courbet (L'Affranchie, Lille) raconte ainsi comment, alors que son commerce traversait une période économiquement difficile, elle a reçu un courrier cosigné par Sébastien Chenu, Carlos Descamps et Patricia Plancke, membres du RN.

« Les librairies indépendantes font partie de la grande tradition culturelle française à laquelle nous sommes très attachés, le féminisme et les arts sont des sujets qui nous tiennent fortement à cœur », y écrivent-ils en lui adressant leurs « plus chaleureux encouragements ».

Et la libraire de citer, pour commenter cette lettre aussi inattendue qu'improbable, un texte d'Edith Burck, tiré du Pain perdu (trad., René de Ceccatty, Points) : « Les dictateurs sont des manipulateurs, des voleurs de cerveaux, ils connaissent, ils flairent les désirs des gens, et disent au peuple ce qu'il a envie d'entendre. Un vieux jeu qui se répète depuis que le monde est monde. » CQFD.

