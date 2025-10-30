Krista et Becca Ritchie, les jumelles derrière la saga Addicted

Addicted est une série culte du new adult, traduite dans le monde entier et suivie par des millions de lectrices. Les autrices, Krista et Becca Ritchie, jumelles passionnées de fiction et de super-héros, construisent un univers où les émotions, les failles et les amours impossibles s’entremêlent.

Dans ce cinquième volume, Ryke Meadows, vingt-cinq ans, vit à cent à l’heure. Héritier d’une fortune colossale, sportif extrême et homme de caractère, il cherche la solitude et les défis plutôt que la reconnaissance. Son horizon se résume à l’adrénaline des parois du Yosemite — jusqu’à ce qu’un appel venu de Paris bouleverse son équilibre.

À l’autre bout du fil, Daisy Calloway, dix-huit ans, affronte seule le monde de la mode. Bien décidée à s’émanciper d’une mère envahissante, elle découvre la face sombre de son milieu. Lorsque la situation dérape, c’est vers Ryke qu’elle se tourne, le seul capable de comprendre et de la protéger.

Entre attraction interdite et mise en danger constante, les frontières se brouillent. Ryke découvre que l’audace de Daisy dissimule une profonde fragilité. Et s’il détourne le regard ne serait-ce qu’un instant, le mantra de la jeune femme — « Vis comme si c’était le dernier jour de ta vie » — pourrait se réaliser dans toute sa cruauté.

Les éditions Verso nous en offrent les premières pages en avant-première :

Auteures à succès du New York Times, Krista et Becca Ritchie sont des jumelles unies par la même passion pour l’écriture. L’une est plutôt nerd, l’autre geek, mais toutes deux partagent un imaginaire foisonnant qu’elles cultivent depuis l’enfance. Ensemble, elles n’ont jamais cessé d’inventer des histoires où se mêlent super-héros, failles humaines et amours d’âmes sœurs. Leur série de romance new adult, Addicted, est devenue un véritable phénomène mondial, rassemblant des millions de lectrices autour de leurs personnages profondément attachants.

