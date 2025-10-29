Le Nobel de littérature Wole Soyinka “interdit d’entrée” aux États-Unis

À 91 ans, l’écrivain a réagi avec une ironie assumée, assurant qu’il était « très satisfait » de la décision et conseillant à toute organisation souhaitant l’inviter aux États-Unis de « ne pas perdre son temps », puisqu’il se considère désormais comme « interdit d’entrée ». Ces propos ont été tenus lors d’une conférence de presse à Lagos, reprise par l'AFP.

Une grande portée symbolique

Plus tôt dans l’année, Wole Soyinka avait été convoqué pour un « ré-entretien » consulaire à Lagos au sujet de son visa, convocation qu’il a publiquement déclinée en septembre, jugeant la démarche « bizarre » et inopportune. La presse nigériane a documenté ce refus et la date du rendez-vous fixé par le consulat.

L’auteur relie volontiers l’épisode à ses critiques de la vie politique américaine. Il rappelle avoir comparé Donald Trump au dictateur ougandais Idi Amin Dada, revendiquant une tradition d’ingérence civique et de liberté de parole qui l’expose, selon lui, à des mesures de rétorsion symboliques. Il avait déjà, en 2016, renoncé à sa carte verte après l’élection de Trump.

Au plan administratif, l’annulation s’inscrit dans un environnement plus restrictif pour les ressortissants nigérians. Depuis le 8 juillet 2025, la politique de réciprocité des visas a été révisée : la plupart des visas non-immigrants délivrés aux Nigérians sont désormais des documents à entrée unique, valables trois mois seulement, une rupture nette avec les visas pluri-entrées de longue durée auparavant possibles.

L’affaire possède une portée symbolique majeure. Universitaire de renommée mondiale, Wole Soyinka a notamment enseigné à Harvard et Cornell, participant depuis des décennies à la diplomatie culturelle entre le Nigeria et les États-Unis. Le voir empêché d’entrer sur le territoire américain interroge l’équilibre entre liberté de mouvement des intellectuels, expression critique et évolution des politiques migratoires. L’écrivain affirme ne pas solliciter lui-même un nouveau visa, tout en laissant la porte ouverte à une invitation si les circonstances changeaient.

La trajectoire littéraire de Wole Soyinka explique l’écho international de cette annonce : dramaturge, poète, essayiste et romancier, il a signé des œuvres qui comptent parmi les classiques contemporains, et son engagement contre les dictatures militaires au Nigeria a façonné sa stature d’intellectuel public.

Au théâtre, Wole Soyinka a signé des jalons devenus classiques, de La mort et l’écuyer du roi au Lion et la Perle et La Danse des forêts, où mythe et satire se répondent. Côté roman, Les Interprètes, Une saison d’anomie et Chroniques du pays des gens les plus heureux du monde dressent une fresque mordante du Nigeria contemporain. En essais, Mythe, littérature et le monde africain synthétise sa pensée esthétique et politique. Ses mémoires, de Aké : les années d’enfance à L’Homme est mort (Notes de prison), mêlent récit personnel et histoire nationale.

L’ambassade américaine au Nigeria n’a pas commenté, conformément à sa politique de confidentialité sur les dossiers individuels.

