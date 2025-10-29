Cercle d’Art : une nouvelle série pour découvrir les grands artistes

La collection ART se compose de volumes de 96 pages, au format 19 × 24 cm, proposés au prix de 16 €. Chaque ouvrage réunit 60 à 70 reproductions d’œuvres accompagnées de textes synthétiques retraçant le parcours de l’artiste, les grandes étapes de sa création et une biographie résumée. L’objectif annoncé est de proposer des ouvrages à la fois rigoureux dans leur contenu et accessibles à un public non spécialiste.

Les Éditions Cercle d’Art précisent que cette collection vise à « inviter un large public à la découverte des grands artistes » tout en maintenant une exigence éditoriale élevée.

Les quatre premiers titres en décembre 2025

Le premier volume est logiquement consacré à Pablo Picasso, figure fondatrice du Cercle d’Art. L’ouvrage propose un parcours structuré dans l’œuvre de l’artiste et met en lumière son rôle dans la modernité artistique du XXᵉ siècle.

Le titre dédié à Henri Matisse met en avant la maîtrise de la couleur et la liberté créatrice de l’artiste, tandis que celui consacré à Vincent Van Gogh retrace son œuvre à travers ses lieux de vie, soulignant les évolutions de son style et l’intensité de sa démarche.

Enfin, Léonard de Vinci fait l’objet d’un texte de Vincent Delieuvin, conservateur en chef au musée du Louvre. L’auteur y propose une approche synthétique et précise, rendant accessible l’œuvre d’un artiste souvent considéré comme inépuisable.

De nouvelles parutions déjà prévues pour 2026

Dès le premier semestre 2026, la collection s’élargira avec six nouveaux titres consacrés à Claude Monet, Salvador Dalí, Frida Kahlo, Gustav Klimt, Marc Chagall et Jean-Michel Basquiat. À terme, dix à douze volumes seront publiés chaque année. Ce rythme d’édition doit permettre de constituer progressivement un ensemble cohérent couvrant les principales figures de l’histoire de l’art.

Les ouvrages seront proposés en librairie et traduits en français et en anglais. Selon l’éditeur, cette orientation marque une continuité avec la ligne historique du Cercle d’Art, tout en l’adaptant aux attentes actuelles du public en matière de vulgarisation culturelle.

Dans la continuité du Cercle d’Art

Créées en 1949 avec l’appui de Picasso, les Éditions Cercle d’Art se sont imposées au fil des décennies comme un acteur important de l’édition d’art. Tout en restant fidèles à cet héritage, les Éditions Cercle d’Art se tournent aujourd’hui vers de nouveaux champs d’expression, comme la photographie, l’automobile ou le sport, considérés comme des domaines où se mêlent innovation, esthétique et récits humains.

