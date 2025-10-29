Vendre des livres sur TikTok ? C’est désormais possible grâce à une technologie française

Depuis quelques mois, les réseaux sociaux ne sont plus seulement des vitrines pour les éditeurs : ils deviennent des points de vente à part entière. TikTok, fort de son influence sur les tendances littéraires, a ouvert la voie avec sa fonctionnalité TikTok Shop. Dans ce sillage, IziBook, la solution e-commerce développée par Nuxos Publishing Technologies, se positionne comme un acteur clé de cette mutation.
Le 29/10/2025 à 12:30 par Nicolas Gary
29/10/2025 à 12:30
Assis dans son bureau lumineux, Benoit de la Bourdonnaye retrace l’histoire du projet avec l’enthousiasme tranquille d’un artisan du numérique. Fondée il y a plus de quinze ans, sa société s’est d’abord imposée dans le monde de l’édition grâce à des outils sur mesure.
« IziBook, à l’origine, c’était une solution métier dédiée aux éditeurs, capable de vendre du livre numérique à une époque où personne n’y croyait vraiment », raconte-t-il. Aujourd’hui, la plateforme gère aussi bien le papier que le numérique, le podcast ou même les métadonnées, devenant une véritable tour de contrôle pour les professionnels du livre.
Si IziBook est connu pour ses outils techniques, son cœur de métier reste la vente directe. L’entreprise accompagne plus d’une centaine d’éditeurs et de libraires dans la gestion de leurs boutiques en ligne, dans un secteur où chaque transaction compte.
« Nous sommes des spécialistes de la vente directe. Notre objectif, c’est de permettre aux éditeurs et aux libraires de garder la main sur leurs ventes, sans dépendre exclusivement des géants du web », explique Benoît de la Bourdonnaye.
C’est dans cette logique qu’est née l’idée du connecteur TikTok Shop, idée qui a été déployée une première fois grâce à l’initiative d’un grand éditeur client d’IziBook : une passerelle permettant de synchroniser automatiquement un catalogue IziBook avec la plateforme du réseau social ainsi que la synchronisation des ventes de TikTok Shop vers le site IziBook de l’éditeur ou du libraire.
Le principe est simple en apparence, mais redoutablement efficace : export automatique du catalogue, réception des commandes TikTok dans l’interface IziBook, gestion unifiée des ventes, intégration comptable et logistique…
« L’intérêt, c’est d’éviter toute double saisie et d’optimiser les processus de nos clients. Le libraire ou l’éditeur travaille dans son environnement habituel, tout en profitant d’un nouveau canal de vente », résume le dirigeant.
Devenu un partenaire technique de TikTok Shop, IziBook a ainsi franchi un cap. « Nous sommes peu nombreux à être intégrés de cette manière, mais cette reconnaissance nous permet de faire le lien entre l’écosystème du livre et celui du social commerce », confie-t-il.
Pour les éditeurs, la logique est claire : il s’agit d’étendre la visibilité de leur catalogue complet. Pour les libraires, le positionnement est plus ciblé. « Nous n’allons pas importer un million de références. Ce qui nous intéresse, c’est la rotation du stock réel, les coups de cœur, les sélections maison », insiste Benoit de la Bourdonnaye.
Le dispositif repose sur la base Électre, qualitative et actualisée, et met l’accent sur les titres disponibles immédiatement. Une signalétique distingue les ouvrages « en stock » pour valoriser le travail de sélection des libraires.
« Le libraire d’aujourd’hui n’a plus le temps de tout gérer. Il a besoin d’outils qui fluidifient son quotidien, tout en lui redonnant de la visibilité », souligne-t-il, lucide sur la fragilité économique du secteur.
Au-delà de la technique, la société joue aussi un rôle d’accompagnateur. L’équipe propose des recommandations stratégiques aux éditeurs, notamment sur le type de contenu qui fonctionne sur TikTok, ou les profils d’influenceurs à contacter.
« Nous savons que TikTok n’est pas un canal comme les autres. Un essai historique sur la guerre de 39-45 n’aura pas la même résonance qu’un roman Young Adult. Mais il y a toujours moyen de trouver un angle narratif ou une esthétique adaptée », explique-t-il.
Pour autant, l'opérateur ne se transforme pas en agence d’influence. « Nous conseillons nos clients, mais la création de contenu reste leur affaire. Nous fournissons l’infrastructure, pas la mise en scène », précise le directeur, rappelant l’équilibre entre technologie et autonomie.
Cette interconnexion ouvre aussi la porte à une meilleure analyse des ventes. « Nous avons la possibilité de faire remonter ces données, ce qui redonne du poids aux éditeurs indépendants dans les statistiques globales du marché », indique le directeur général.
L’enjeu n’est pas anodin : dans un secteur où chaque point de part de marché se mesure à la donnée près, la centralisation des flux de vente devient stratégique.
L’avenir, Benoit de la Bourdonnaye le voit à la croisée du commerce et de l’intelligence artificielle. IziBook développe déjà des workflows [flux opérationnel, NdR] automatisés pour générer des podcasts ou des contenus promotionnels à partir de livres existants.
« Nous travaillons avec des éditeurs qui souhaitent automatiser certaines étapes : de la mise en page à la diffusion audio, tout devient possible. L’idée n’est pas de remplacer les humains, mais de leur faire gagner du temps », insiste-t-il.
Même la question du livre d’occasion s’invite dans la réflexion. « Plutôt que de pilonner des stocks, pourquoi ne pas leur offrir une seconde vie ? », interroge le directeur. Grâce à la technologie IziBook, chaque exemplaire peut être identifié, classé par état et remis en vente de manière transparente — une manière intelligente de concilier écologie et économie.
Crédits photo : WOKANDAPIX, CC 0
Par Nicolas Gary
