Le Prix J’aime le livre d’art fait peau neuve pour sa 8e édition

Pas moins de 23 maisons d’édition, publiques et privées, spécialisées dans les arts et beaux livres, ont déjà confirmé leur participation à cette édition 2025 du prix. Au total, 45 titres publiés dans l’année seront en lice. Les trois ouvrages lauréats recevront une dotation destinée à soutenir leur promotion en librairie, dans la continuité de l’objectif du prix : porter et valoriser le livre d’art auprès des lecteurs.

Un catalogue numérique rassemblant l’ensemble des ouvrages sélectionnés sera disponible sur demande à partir du 12 novembre et consultable en ligne sur le site du Syndicat national de l’édition.

La remise du prix aura lieu le 11 décembre, en présence des éditeurs participants.

Une ambition collective pour le livre d’art

Le président du SNE, Vincent Montagne, salue cette nouvelle édition, rappelant l’importance du travail éditorial derrière chaque beau livre : « Un objet de qualité, tel que le beau livre ou le livre d’art, demande savoir-faire et ingéniosité. Les éditeurs spécialisés s’adaptent constamment au marché pour proposer des livres aussi exigeants qu’attrayants, qui reflètent le foisonnement culturel français. »

De son côté, Antoine Gründ, président nouvellement élu du Groupe Art et Beaux livres, met en avant la force du collectif et le rôle central des libraires : « Dans un secteur aussi complexe économiquement, il est essentiel pour notre collectif de promouvoir via des opérations comme “J’aime le livre d’art” la singularité et la richesse de nos catalogues. Nous avons aussi souhaité nous appuyer sur un jury uniquement composé de libraires car ce sont eux qui, au quotidien, défendent et font vivre nos ouvrages. »

L'IA récompensé en 2024

Le Prix « J’aime le livre d’art » 2024 avait été décerné aux Ruines de Paris de Nathan Devers, réalisé avec les photographes Romain Meffre et Yves Marchand (Albin Michel). L’ouvrage, mêlant photographie et intelligence artificielle, imagine un Paris abandonné et interroge le futur.

Créé en 2018, le Prix J’aime le livre d’art est piloté par le Groupe Art et Beaux livres, qui rassemble plus de 60 maisons d’édition. Présidé par Antoine Gründ (Centre des Monuments nationaux), le groupe œuvre activement à la promotion et à la valorisation du livre d’art.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Crédits photo : J’aime le livre d’art

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com