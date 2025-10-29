Gioconda : “Une lecture le temps d’un voyage en train. Et un coup de foudre.

À Thessalonique, sous l’ombre de l’Occupation, un adolescent éprouve un amour à la fois fragile et absolu pour une jeune fille juive. Dans Gioconda, Nikos Kokantzis livre un récit court et fulgurant, où s’entrelacent mémoire et émotion.

La traduction délicate de Michel Volkovitch en restitue toute l’intensité, tandis que les illustrations d’Anne Defréville accompagnent cette réédition, ravivant un classique discret, empreint d’innocence et de désir.

Juliette Lecoeur de la librairie Montbarbon à Bourg-en-Bresse se souvient de sa première fois devant ce texte :

”Entre Gioconda et moi, c'est une grande histoire d'amour, qui commence par un heureux hasard.“

Il y a quelques années, lors d’une formation à Paris, j’ai échangé quelques mots avec un libraire qui avait présenté ce livre comme le plus beau qu’il n’ait jamais lu.

J’avais un peu de temps à tuer avant de reprendre mon train. Je suis entrée par hasard dans une librairie et je l’ai trouvée. Un petit livre bleu, un auteur grec inconnu jusque-là, un prénom comme titre.

Une lecture le temps d’un voyage en train.

Et un coup de foudre.

Oui, quelque chose de foudroyant, comme les bombes qui s’abattent sur la Grèce tandis que nos deux héros s’aiment. Quelque chose de candide et de sublime à la fois. Gioconda, c’est l’amour au milieu de l’obscurité. C’est l’espoir d’une jeunesse en danger qui continue de vivre malgré tout. C’est toute l’histoire du Monde en quelque 120 pages. C’est l’unique récit d’un homme marqué à jamais par cette histoire, comme le lecteur sera marqué, une fois le livre refermé.

Après ça, je l’ai offert, conseillé, prêté, à n’en plus finir. Au fil des réimpressions, il me semble redécouvrir ce texte comme pour la première fois.

Aujourd’hui, je garde Gioconda dans mon cœur, comme un trésor, mais un trésor qu’on partage avec une grande joie !

Par Auteur invité

