Ils aimaient lire et rêver : l’IBBY honore les enfants et les bibliothèques de Gaza

Ces attaques interviennent alors que l’armée israélienne affirme avoir visé « des dizaines de cibles terroristes », et annonce le retour à un cessez-le-feu après cet épisode. C'est dans ce contexte qu'intervient le message de L'Union internationale pour les livres de jeunesse (IBBY). Cette association à but non lucratif, forme un réseau international de personnes qui, dans le monde entier, cherchent à favoriser la rencontre des enfants et des livres.

Ses objectifs sont de développer la compréhension internationale à travers la littérature de jeunesse, de favoriser en tout lieu l’accès des enfants à des lectures de réelle qualité littéraire et artistique, de soutenir la publication et la distribution de livres de qualité pour la jeunesse — tout particulièrement dans les pays en développement —, de fournir aide et formation à ceux qui s’occupent de jeunes et de littérature pour la jeunesse, et de stimuler les travaux de recherche universitaire dans ce domaine.

Un lieu de refuge, de lecture et de découverte pour l’enfance qui est visé

Depuis octobre 2023, la détention par Israël de centaines d’enfants en Cisjordanie et à Gaza, assortie de violences physiques et psychologiques, s’ajoute à l’horreur des frappes aériennes, indique l'IBBY dans un communiqué. Alors même que la Convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant exige que tout État partie garantisse la survie et le développement de chaque enfant — des obligations de toute évidence bafouées.

À travers le sacrifice de jeunes lecteurs des bibliothèques de Beit Hanoun et de Rafah — Muhammad Musa Ismail Abu Odeh, Muhammad Said Shabat, Raghad Ismail Barbakh, Israa Wahbi Barbakh, Muhammad Ibrahim Abu Sanima, Muhammad Mahmoud al-Za’anin, Haitham Ahmed Abu Rizq, Julia Eid Al-Masri et Ayman Jamal Hamad — est ciblée l'idée même d’un lieu de refuge, de lecture et de découverte pour l’enfance.

À LIRE - Reconnaissance de la Palestine : que disent les écrivains face au geste diplomatique ?

Ces enfants fréquentaient assidûment ces bibliothèques ; connus pour leur curiosité, leur générosité et leur goût de lire, ils sont morts dans des frappes ou des explosions alors qu’ils vivaient leur quotidien. Leurs noms témoignent de ce que l’organisation doit désormais porter : non seulement la mémoire, mais l’engagement concret.

Par conséquent, l’organisation réaffirme qu’elle s’engage à reconstruire les bibliothèques de Gaza, parce que le livre reste un refuge essentiel, en particulier pour les enfants — pour qu’en dépit de la guerre, de la mort et de la destruction, la lecture demeure une lumière.

Crédits image : CC0 Domaine public / pxhere.com

Par Clotilde Martin

Contact : mc@actualitte.com