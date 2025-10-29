Bridget Jones rejoint les légendes du cinéma à Leicester Square

La statue rejoindra les effigies de Paddington Bear, Mary Poppins, Harry Potter, Batman, Gene Kelly, Indiana Jones, Charlie Chaplin et Daniel Kaluuya dans Get Out. Conçue par le studio londonien 3D Eye, elle deviendra une installation permanente au cœur de la capitale.

Eric Fellner, coprésident de Working Title, a confié à Deadline qu’il était « très enthousiaste » à l’idée de ce projet : « Nous n’avons jamais eu quelque chose de ce genre auparavant. Je trouve cela formidable, car Bridget est une véritable héroïne londonienne, et l’idée de la voir présente en permanence dans un lieu aussi emblématique est vraiment géniale. »

Fellner a également souligné qu’il s’agissait « de la première fois qu’un personnage de comédie romantique » rejoignait ce panthéon de statues. Pour lui, ce geste symbolise la reconnaissance d’un personnage devenu emblématique du cinéma britannique moderne.

Une cérémonie en présence de l’équipe du film

Renée Zellweger assistera à l’inauguration, accompagnée d’Eric Fellner, de la comédienne Sally Phillips et des acteurs Chiwetel Ejiofor et Leo Woodall, qui interprètent les prétendants de l’héroïne dans le dernier opus, Bridget Jones : folle de lui. Ce film, grand succès au Royaume-Uni, montre une Bridget confrontée à la maternité après la mort de son mari, Mark Darcy, joué par Colin Firth.

L’apparence précise de la statue n’a pas encore été révélée : incarnera-t-elle la Bridget plus mûre du quatrième film ou celle, maladroite et attachante, adepte de Chardonnay ? Fellner s’en amuse : « J’adore l’idée que l’écriture brillante de [Fielding] dans un journal, il y a 30 ans, aboutisse à une statue à Leicester Square. C’est assez merveilleux. »

Un potentiel retour ?

Malgré l’absence d’un cinquième livre signé Helen Fielding, Fellner s’est dit prêt à relancer la saga : « Si elle a une idée, nous serions ravis de faire un cinquième film. » De son côté, Renée Zellweger s’est montrée enthousiaste à l’idée de retrouver le rôle qui a marqué sa carrière.

Depuis la sortie de Bridget Jones’s Diary il y a 24 ans, la franchise a connu un succès mondial, cumulant près de 900 millions de dollars au box-office. En France, d'après Edistat, ses livres publiés par une longue liste d'éditeurs se sont vendus à plus de 460.000 exemplaires. La statue viendra ainsi consacrer, en plein centre de Londres, l’héritage d’une héroïne évidemment imparfaite, mais universellement aimée.

Crédits photo : Nicholas Andrew - Flickr

Par Ewen Berton

Contact : eb@actualitte.com