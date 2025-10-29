Préfacé par Guillaume Meurice, Scélérats fait tomber les préjugés sur les rats

Quand la science rencontre l’humour et le plaidoyer animal : Scélérats est la nouvelle bande dessinée signée Sébastien Moro, alias Cervelle d’Oiseau, vulgarisateur star de l’éthologie sur YouTube et auteur des best-sellers Les Paupières des poissons (Prix Maya) et Les Cerveaux de la ferme (Open Book Prize). Cette fois, il s’attaque à la réhabilitation d’un animal souvent détesté : le rat. La préface est signée par l’humoriste Guillaume Meurice.
Le 29/10/2025 à 10:39 par Clotilde Martin
0 Réactions | 1 Partages
Publié le :
29/10/2025 à 10:39
0
Commentaires
1
Partages
Loin des clichés du nuisible, Scélérats montre des rongeurs capables d’exploits cognitifs impressionnants : coopération, apprentissage social, empathie… et même altruisme, puisqu’ils sont capables de libérer un congénère enfermé sans rien y gagner.
À travers des dialogues savoureux, des dessins vifs et expressifs signés Josselin Billard, et une préface de Guillaume Meurice, l’humoriste engagé, le livre célèbre la complexité et l’intelligence du rat avec humour et humanité.
Sébastien Moro poursuit ici son œuvre de médiation entre science et grand public. En explorant les comportements des animaux dits “inférieurs”, il questionne la façon dont notre société hiérarchise les espèces et justifie certaines exploitations. Scélérats s’inscrit ainsi dans la lignée de ses précédents ouvrages, qui ont su conjuguer rigueur scientifique, accessibilité et militantisme joyeux.
Pour que Scélérats voie le jour, une campagne de financement participatif a été lancée sur Ulule, la célèbre plateforme qui permet à des projets culturels et indépendants d’exister grâce au soutien du public. Le principe : chacun peut précommander l’album ou faire un don, et si la campagne atteint 100 % de son objectif, le livre sera publié.
À LIRE - “Derrière les belles histoires de Leclerc, il y a la souffrance des cochons”
Il reste 26 jours pour participer, et la campagne a déjà réuni 5448 €. Une belle occasion d’aider à faire exister la seule BD de vulgarisation scientifique consacrée aux rats, ces héros discrets et mal-aimés de nos villes.
Crédit image : Scélérats
Par Clotilde Martin
Contact : mc@actualitte.com
Plus d'articles sur le même thème
Créée à l’initiative de Marie-Gersande Raoult, chercheuse passionnée et présidente fondatrice, la Société des Ami(e)s de Rachilde (SAR) a pour ambition de fédérer les chercheurs et les lecteurs autour de l’œuvre singulière de l’écrivaine Marguerite Eymery, dite Rachilde. En lien avec des spécialistes français et étrangers, ce réseau souhaite promouvoir l’étude et la redécouverte d’une figure littéraire majeure du tournant du XIXe siècle, trop longtemps restée dans l’ombre.
28/10/2025, 11:16
En juillet 2023, le Congrès de Nouvelle-Calédonie votait à l'unanimité une proposition de loi relative à la rémunération pour copie privée. Cette exception, dans la loi française depuis 1957, encadre le versement d'une redevance aux auteurs et éditeurs par les fabricants de dispositifs d'enregistrement. Assurant agir pour la protection du pouvoir d'achat, le gouvernement a reporté à plusieurs reprises la collecte de cette taxe, décision annulée par le tribunal administratif.
27/10/2025, 10:57
Le Syndicat National des Artistes Plasticien·nes CGT (SNAP-CGT) organise, tous les trois ans, son congrès. Du 6 au 8 novembre prochain, à Montreuil, l'événement invite les artistes-auteurs à se retrouver pour débattre sur les enjeux des professions et définir les combats à mener.
24/10/2025, 12:04
Trois élections se profilent, en novembre, à l'Académie française. Les membres seront sollicités à deux reprises le 6 novembre prochain, puis une nouvelle fois le jeudi 13 novembre. L'autrice Catherine Cusset, qui s'était portée candidate pour siéger au fauteuil de Gabriel de Broglie (F11), a retiré sa candidature.
23/10/2025, 09:11
Philosophe, romancier et passeur exigeant entre arts et sciences humaines, Alain Roger s’est éteint le 7 octobre à Belley (Ain), à 88 ans, partage Yves Luginbühl, directeur de recherche émérite au CNRS, auprès du Monde. Figure majeure de l’esthétique du paysage, il aura imposé une idée simple et déflagrante : le paysage n’est pas donné par la nature, il est produit par l’art. Son décès remet en lumière un parcours marqué par l’ENS Ulm (1957), l’agrégation (1959) et Clermont-Ferrand.
22/10/2025, 17:08
Dans un texte à la fois lucide et intime, Julien Fyot revient sur la genèse de Décrochages, son premier roman. Derrière le portrait d’un instituteur confronté aux fractures de l’école et à ses propres limites, l’auteur dévoile une double quête : celle d’un regard engagé sur un système éducatif à bout de souffle, et celle, plus intime, d’un homme face à la nécessité de grandir.
22/10/2025, 12:02
L’écrivain Roy Jacobsen s’est éteint le 18 octobre 2025, à l’âge de 70 ans, après une longue maladie. Figure majeure des lettres scandinaves contemporaines, il laisse derrière lui une œuvre traduite dans plus de quarante langues et couronnée par de nombreux prix.
21/10/2025, 12:49
Élu directeur de la Bibliothèque et de la Villa Marmottan pour un premier mandat le 7 octobre 2020, Adrien Goetz a été reconduit à ce poste, annonce l'Académie des beaux-arts. Cette dernière l'a réélu au cours de la séance plénière du 15 octobre 2025.
17/10/2025, 16:42
La famille d’Yves Avril annonce « avec beaucoup de chagrin » son décès « le 15 octobre, dans l’après-midi ». Les obsèques se tiendront ce samedi 18 octobre à 14h30, en l’église Saint-Sébastien, 17, rue de l’Église, à La Grange.
17/10/2025, 12:16
L’écrivain et poète Pierre Gonthier est décédé ce mercredi 15 octobre à l’âge de 93 ans, a appris, auprès de ses proches, Sud Ouest. Membre de l’Académie des Lettres et des Arts du Périgord et de l’Institut Eugène Leroy, il laisse derrière lui une œuvre sensible et profondément enracinée dans sa terre natale.
16/10/2025, 12:44
Déjà romanesque, l'histoire de Sur la route pouvait-elle l'être un peu plus ? Un chapitre inédit du texte culte de l'auteur américain Jack Kerouac a été découvert dans les effets personnels d'un parrain de la mafia new-yorkaise, Paul Castellano. Dactylographié sur deux pages, il aurait suivi la publication de Sur la route de quelques mois, en 1957.
13/10/2025, 10:02
Les Éditions Allia, Gérard Berréby, Danielle Orhan et Dominique Thomas ont annoncé « avec une profonde tristesse » la disparition de Gianfranco Sanguinetti, survenue à Prague, en Tchéquie, le 3 octobre 2025, à l’âge de 77 ans. Écrivain, poète et penseur critique, l'Italien né à Pully, dans le canton de Vaud en Suisse, fut l’une des grandes figures de la pensée révolutionnaire européenne et un acteur marquant du mouvement situationniste.
06/10/2025, 16:48
Ce 1ᵉʳ octobre 2025, le monde de la science, de la nature et de l’humanisme a perdu l’une de ses voix les plus singulières : la primatologue Jane Goodall est décédée à l’âge de 91 ans, de causes naturelles, lors d’une tournée de conférences aux États-Unis. L’annonce a été faite par le Jane Goodall Institute qu'elle avait fondé : jusqu’au bout, elle aura oeuvré en messagère de la nature.
03/10/2025, 09:54
Judith Dupont, médecin, psychanalyste, traductrice et éditrice d’origine hongroise, s’est éteinte à l’âge de 100 ans, comme l’a annoncé Benoît Peeters. Née Judith Dormandi un 22 septembre, à Budapest, sa mort marque la disparition d’une figure incontournable de la psychanalyse francophone, celle qui a fait redécouvrir en France l’œuvre de Sándor Ferenczi et labellisé la pensée ferenczienne comme une composante essentielle de la clinique contemporaine.
02/10/2025, 17:29
Cet hiver verra le retour d'une des autrices les plus prolifiques et bankable de la littérature française. Le 7 janvier 2026, Mélissa Da Costa publiera Fauves, chez Albin Michel. L’autrice entraîne cette fois ses lecteurs sous le chapiteau d’un cirque familial des années 1980.
02/10/2025, 16:24
Jane Goodall, éthologue de renommée mondiale et messagère de la paix de l’ONU, s’est éteinte à l’âge de 91 ans à Los Angeles. Pionnière dans l’étude des chimpanzés, elle a révolutionné notre compréhension du vivant et inspiré des générations par son engagement en faveur de l’environnement, de la paix et du bien-être animal. Son héritage perdure à travers le Jane Goodall Institute et le programme Roots & Shoots, porteurs de son message d’espoir.
02/10/2025, 11:25
Le caricaturiste, illustrateur et dessinateur de presse belge Serdu, de son vrai nom Serge Duhayon, est mort le 21 septembre 2025 à l’âge de 85 ans à Hollain (Hainaut). Auteur prolifique, il a par ailleurs marqué la presse et la bande dessinée par son humour tendre, son engagement citoyen et sa fidélité à la Wallonie picarde.
25/09/2025, 14:08
Si la concentration des médias entre les mains de quelques milliardaires, en France, inquiète à juste titre, l'édition n'est pas épargnée. Le premier groupe éditorial, Hachette, est détenu par Vincent Bolloré depuis quelques années, et certaines de ses filiales, Fayard en tête, ont entamé un virage serré à droite. Le collectif Désarmer Bolloré, qui lutte contre l'influence de l'homme d'affaires, en appelle désormais aux auteurs « de gauche » dont les livres sont publiés par le groupe.
23/09/2025, 13:06
L’auteur nazairien Patrick Deville, directeur de la Maison des écrivains étrangers et traducteurs (Meet) de Saint-Nazaire, a été intronisé ce mardi matin écrivain de Marine par le chef d’état-major de la Marine nationale, révèle Sud-Ouest. Une distinction rare qui lui permet désormais d’accoler à sa signature une petite ancre, symbole d’appartenance à l’Association des écrivains de Marine, fondée en 2003 par l’académicien Jean-François Deniau (1928-2007).
23/09/2025, 13:06
À l'occasion de son 91e congrès, l'organisation PEN International, qui défend la liberté d'expression des auteurs dans le monde entier, a présenté son Manifeste sur la protection de la nature. Ce texte appelle à « vivre libre en harmonie avec la nature, et non dans un rapport de domination » et invite les écrivains à la défendre contre « les actions malveillantes des invidivus, des entreprises ou des gouvernements ».
23/09/2025, 09:32
Le poète et traducteur britannique Ian Monk est décédé le 19 septembre 2025 dans sa maison de Bourges, à l’âge de 65 ans. Né le 1ᵉʳ janvier 1960 à Woking dans le Surrey au Royaume-Uni, il avait étudié les lettres classiques à l’université de Bristol avant de vivre une jeunesse punk à Londres, puis de s’installer à Paris.
22/09/2025, 15:36
Vingt écrivains de renom, français et internationaux, dont les prix Nobel Annie Ernaux et JMG Le Clézio, ou encore la vedette irlandaise Sally Rooney, ont interpellé Emmanuel Macron pour lui demander de réactiver un programme considéré comme vital et injustement suspendu : l’initiative Pause, destinée à permettre l’évacuation de chercheurs, écrivains et artistes palestiniens de Gaza.
17/09/2025, 12:25
François Ruy-Vidal, éditeur – ou plutôt, préférait-il dire, concepteur d’édition -, écrivain parfois, traducteur aussi, est décédé le lundi 8 septembre 2025. Il avait 94 ans. Le Centre de recherche et d'information sur la littérature pour la jeunesse (CRILJ) nous a fait parvenir un texte que nous reproduisons en intégralité ci-dessus.
16/09/2025, 16:10
Le monde des littératures de l’imaginaire est en deuil : Philippe Ward, de son vrai nom Philippe Laguerre, est décédé le 11 septembre 2025 à Pamiers dans l'Ariège, à l’âge de 67 ans. Il s’était imposé comme romancier, nouvelliste, directeur de collection et ardent défenseur de la science-fiction, du fantastique et du polar. Sa disparition a été annoncée le 13 septembre par sa famille, sur le site de Rivière Blanche, la maison d’édition qu’il dirigeait.
15/09/2025, 18:44
Chez un bouquiniste de la rue Caulaincourt, je tombe par hasard sur un album de photographies de Victor Hugo et de sa famille en exil, à Jersey. Je suis saisi par la force magnétique qui émane de ces daguerréotypes jaunis, brûlés, parfois maladroits. Victor Hugo, Adèle mère et Adèle fille, Auguste Vacquerie que l’on a oublié aujourd’hui, François-Victor et Charles, ses fils, trouent la trame du temps, vivants, terriblement vivants.
08/09/2025, 16:42
Ce roman est né d’une invitation. J’ai été invité à passer quelques jours dans l’ancien hôtel des Roches Noires, à Trouville. J’ai découvert ce lieu qui n’avait pas bougé depuis un siècle, son ascenseur en fer forgé, son hall art déco, avec ses baies vitrées donnant sur la mer, son atmosphère incroyable. Et puis la particularité de ma chambre située sous les toits, au bout d’un immense couloir. Il y avait un tel silence.
08/09/2025, 15:17
Philippe Goddin, né le 27 mai 1944 à Schaerbeek, est décédé à l’âge de 81 ans, annonce ce 8 septembre l’association Les Amis de Hergé, dont il était le président. Il était un critique littéraire belge et un spécialiste inégalé de l’œuvre d’Hergé, auquel il a consacré une bonne partie de sa vie.
08/09/2025, 14:01
La première fois que, jeune professeur, je suis entré dans une classe, que j’ai cassé une craie pour inscrire la date – les tableaux blancs et les écrans interactifs viendraient plus tard – que ma voix hésitante s’est élevée pour évoquer Molière ou l’accord dans le groupe verbal, je me suis dit : il faudra écrire sur cela.
05/09/2025, 16:47
L'écrivain et essayiste Michel Passelergue, né en 1942 à Paris, est décédé le samedi 30 août dernier. Collaborateur de nombreuses revues et membre du comité de rédaction de Phréatique pendant plus de deux décennies, il a signé plusieurs ouvrages aux Éditions du Petit Pavé.
05/09/2025, 10:02
C'est l'une des premières femmes à avoir inscrit son nom dans le patrimoine de la BD. Marie-Madeleine Bourdin, alias Marie-Mad, est morte le 11 août dernier dans son village de coeur, à Vernon, à l'aube de sa 103e année. Elle laisse derrière elle une cinquantaine d'albums jeunesse.
02/09/2025, 16:54
L’autrice de thrillers Cécile Cabanac publiera son prochain roman, La Poussière des morts, aux éditions Michel Lafon le 16 octobre 2025. Connue pour des titres tels que La Petite Ritournelle de l’horreur ou Le Chaos dans nos veines, publiés chez Fleuve, elle intègre désormais la collection noire de la maison, aux côtés d’Olivier Norek, Alexis Laipsker, Cédric Sire et Céline Denjean.
01/09/2025, 16:30
Stéphane Bouquet s’est éteint dimanche 24 août 2025 à Paris, des suites d’un cancer du poumon, il avait 57 ans. Poète avant tout, mais aussi critique, scénariste, traducteur, acteur et danseur, il laisse derrière lui une œuvre éclectique et singulière, traversée par une question essentielle : le lien entre l’un et le multiple, le seul et le commun, l’identité et la possibilité du peuple.
27/08/2025, 17:37
Au commencement, il y a une histoire de peau. Le récit que m’a offert C., une artiste peintre. À la fin des années 1980, C. avait suivi une formation aux beaux-arts de Genève. Chaque semaine, durant un cours d’anatomie, elle dessinait un jeune homme dont elle ignorait tout. Ce cours avait été organisé pour les étudiants des beaux-arts en collaboration avec l’École de médecine.
26/08/2025, 18:00
Vingt ans à peine. Un premier roman déjà. Nés entre 1995 et 2005, ils écrivent vite, fort, sans détour. 93 fiches d’auteurs sur Bibliosurf donnent à voir une génération qui explore l’intime et le social, la précarité et les identités, l’oralité et la poésie. Leur marque identitaire ? Non pas une école, mais une posture : écrire dans l’urgence, souvent depuis la précarité, avec une lucidité qui refuse les détours.
25/08/2025, 10:49
Romancier discret et admiré, Jacques Poulin est mort au mois d’août 2025 à l’âge de 87 ans. Auteur d’une œuvre sensible et limpide, marquée par une “petite musique” singulière, il laisse derrière lui quatorze romans traduits dans plusieurs langues, qui ont profondément marqué la littérature québécoise contemporaine.
21/08/2025, 18:29
Autres articles de la rubrique Métiers
À Avignon, la librairie indépendante généraliste La Comédie humaine change de mains. Pierre Curiale, qui fut représentant puis chef des ventes chez Actes Sud, revient à ses premières amours et « boucle la boucle », selon son expression. Il s'est lancé dans un projet de reprise de l'établissement, acceptant la proposition formulée par le propriétaire actuel, Cyril Dewavrin.
29/10/2025, 09:37
Amazon a officialisé, mardi 28 octobre, la suppression d’environ 14.000 emplois dans ses effectifs de bureaux, au niveau mondial. La direction évoque une « réduction globale » visant à diminuer la bureaucratie, supprimer des niveaux hiérarchiques et réallouer des ressources, tout en poursuivant des embauches ciblées dans des métiers jugés stratégiques. La main-d’œuvre des entrepôts n’est pas visée par cette vague, centrée sur les postes « corporate ».
28/10/2025, 17:41
La Grove City Community Library (Pennsylvanie) se trouve aujourd’hui une nouvelle fois sous les projecteurs : mi-octobre 2025, la police a annoncé enquêter sur un deuxième cas de détournement de fonds au sein de l’institution.
28/10/2025, 17:33
Les Éditions du Seuil ont nommé Laure Defiolles directrice éditoriale de la fiction française. Elle prendra ses fonctions le 3 novembre, à la tête de l’équipe dédiée, aux côtés de l’éditrice Élodie Brissaud, qui œuvre depuis de nombreuses années au catalogue de littérature française du Seuil.
28/10/2025, 17:13
Le Programme d’accueil en urgence des scientifiques et des artistes en exil (PAUSE), porté par le
Collège de France, lance un appel urgent à l'État français et à la société civile.
28/10/2025, 16:51
Gibert prépare la fermeture d'une de ses librairies parisiennes, située dans le 13e arrondissement, au 21, rue Marie-Andrée Lagroua Weill-Hallé. La direction du groupe déplore un loyer trop élevé pour ce magasin, dont les effectifs ont été réduits ces dernières années. L'arrêt des activités de l'établissement n'a pas surpris les représentants syndicaux, qui assurent avoir alerté la direction à plusieurs reprises.
28/10/2025, 13:11
La direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance (Depp), au sein du ministère de l'Éducation nationale, a dressé le bilan du test d'évaluation de la lecture de la Journée défense et citoyenneté (JDC) de 2024. Les difficultés en lecture sont plus fréquentes que l'année passée, avec 13 % des jeunes participants concernés.
28/10/2025, 10:53
Fondée en 1985 par l’éditeur égyptien Samir el-Atar, la librairie Dar al-Taqwa, située face à la station Baker Street à Londres, pourrait fermer d’ici un an. La baisse de fréquentation et la concurrence du commerce en ligne menacent la survie de ce lieu emblématique de la vie culturelle musulmane britannique. Depuis la mort de son fondateur en 2022, son épouse, Noora el-Atar, tente de maintenir l’activité avec l’aide de quelques employés.
27/10/2025, 16:16
En Géorgie, l'auteur et éditeur Zviad Kvaratskhelia a été condamné à trois jours de rétention administrative pour avoir participé au blocage de l'avenue Roustavéli, une des principales artères de Tbilissi. L'Union internationale des éditeurs s'inquiète de « restrictions apparentes à la liberté de manifester ».
27/10/2025, 15:26
Dans son roman nourri d’archives, l'universitaire Carlo Vecce prend un risque salutaire : quitter l’essai pour rendre, par la littérature, sa vie à une femme longtemps tenue sous l’ombre d’un géant - Caterina, la mère de Léonard de Vinci. L’érudit y cherche moins « la vérité des documents » que la vérité sensible d’une existence arrachée au Caucase, successivement vendue, et dont la trace, dit-il, affleure partout dans l’œuvre de son fils.
27/10/2025, 14:43
Un an après l’incendie qui avait détruit ses caves et son toit, et une série de malheurs, l'historique librairie Hisler, installée depuis 140 ans au pied de la cathédrale de Metz, rouvre le 31 octobre 2025.
27/10/2025, 13:05
La charmante ville toscane de Pistoia vient d’être désignée comme Capitale italienne du livre 2026 — une consécration qui dit beaucoup sur le rôle culturel que veut assumer cette cité au carrefour de l’histoire et de la création contemporaine.
26/10/2025, 15:05
Alors que s’ouvre la 27ᵉ Semaine des bibliothèques publiques du Québec, l’Association des bibliothèques publiques du Québec (ABPQ) et le Réseau BIBLIO du Québec dévoilent le quatrième Portrait des investissements dans les bibliothèques publiques québécoises. L’étude, fondée sur les données de 2024, accorde une note globale de 68 % aux investissements municipaux — une amélioration de deux points par rapport à l’année précédente, mais encore « à peine la note de passage ».
26/10/2025, 09:08
Sous l’égide de filtrages stricts portant sur les thématiques de genre et de race, un geste d’autorité est désormais remis en cause : Department of Defense Education Activity (DoDEA), l’organisme dépendant du United States Department of Defense pour l’éducation des enfants de militaires, a été contraint à restaurer des centaines d’ouvrages retirés de ses rayonnages. Un rebond culturel qui soulève des questions essentielles sur la liberté de lecture et l’identité de l’institution éducative.
26/10/2025, 08:49
Depuis 2019 (avant la pandémie) à aujourd’hui, les ventes de bandes dessinées dans les librairies, en ligne et dans les supermarchés ont triplé, aussi bien en nombre d’exemplaires qu’en valeur dans le Bel Paese. Ce 29 octobre à Lucques, l’AIE présentera les données détaillés lors d'une rencontre intitulée : « Les bandes dessinées sur les montagnes russes : où va le marché, comment changent les lecteurs ».
24/10/2025, 16:41
Le monde de la littérature jeunesse vient de connaître une alliance pour le moins surprenante : les célèbres détectives de l’écrivaine britannique Agatha Christie (Hercule Poirot et Miss Marple) se retrouvent plongés dans l’univers pétillant de Mr Men and Little Misses – ou Monsieur Madame en France. Un mélange — à la fois insolite et réjouissant — qui redessine les contours du polar pour enfants.
24/10/2025, 16:07
Nouveau chapitre professionnel pour Mia Le Poittevin, qui vient de rejoindre les éditions Le Cherche Midi et Séguier, deux maisons du groupe Editis, en tant que chargée des relations diffuseurs et libraires.
24/10/2025, 15:04
L’élection du pape Léon XIV, survenue le 8 mai dernier, est un événement majeur pour l’Église catholique et pour le monde entier. Cinq mois après cette annonce, le public peut désormais découvrir ses premières paroles officielles rassemblées dans un ouvrage, intitulé Cette paix qui vient de Dieu, publié en coédition par le Groupe Bayard et les éditions Salvator.
24/10/2025, 14:45
Au troisième trimestre 2025, Fnac Darty affiche une croissance solide malgré un marché du livre en recul. Si le groupe enregistre un chiffre d’affaires en hausse de 1,6 % à données comparables et de 1,0 % sur les neuf premiers mois de l’année, la littérature fait exception dans ce tableau positif. Le livre, historiquement pilier de l’identité culturelle de la Fnac, recule sur la période, affecté par un marché jugé « peu porteur ».
24/10/2025, 12:24
L'auteur américain Michael Wolff accuse Melania Trump, dans une plainte déposée auprès d'un tribunal new-yorkais, de « menace » et d'« intimidation ». Il évoque un courrier d'avocats le menaçant d'un procès en diffamation, pour des éléments de son livre à paraitre, The Art of Her Deal: The Untold Story of Melania Trump (Redux). Ce dernier aborde notamment les liens entre le couple Trump et Jeffrey Epstein, accusé de trafic sexuel et mort en prison le 10 août 2019, avant son procès.
24/10/2025, 11:43
Depuis le 27 septembre, 23 organisations professionnelles d'artistes-auteurs tirent la sonnette d'alarme sur le Projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS). En effet le texte va sceller l'avenir, pour cette année, du pilotage du régime des artistes-auteurs. Rappelons qu'à l'heure actuelle, c'est la SSAA, ex AGESSA, qui assure la gouvernance depuis 2022. De son côté, la Cour des comptes tire la sonnette d'alarme sur les graves défaillances internes toujours constatées en 2025 (opacité, défaillances budgétaires, etc) et demande le retrait de l'agrément.
24/10/2025, 11:00
La commune de La Haye-Fouassière, en Loire-Atlantique, vient d’inaugurer la bibliothèque Babouillec, un lieu qui se veut moderne et modulable, entièrement dédié à la lecture et à la culture. Réalisé par l’entreprise Demco-Diblio.
23/10/2025, 17:44
En 2023, la Région Île-de-France a lancé Labaz, une application gratuite destinée aux jeunes de 15 à 25 ans. Déjà adoptée par plus de 300.000 jeunes franciliens et franciliennes, elle rassemble l’ensemble des aides régionales accessibles à cette tranche d’âge, notamment une aide, réservée aux 15-17 ans, de 100 € pour leurs activités culturelles, sportives et artistiques, qui concerne le livre depuis la rentrée 2025.
23/10/2025, 16:42
La justice fédérale américaine a mis un terme à l’un des textes les plus controversés adoptés ces dernières années dans la lutte idéologique autour de la lecture publique. Le juge Alan D. Albright, du tribunal fédéral du district ouest du Texas, a rendu un jugement sommaire et prononcé une injonction permanente contre la loi HB 900, connue sous le nom de Reader Act. En déclarant le texte contraire au Premier Amendement de la Constitution, il met fin à un projet de régulation qui aurait imposé aux libraires et éditeurs de classifier les livres vendus aux écoles selon leur contenu sexuel.
23/10/2025, 12:13
Vous aimez jouer aux cartes et êtes fan du monde viking ? Ce jeu est pour vous. Le jeu de cartes Thorgal est un jeu compétitif pour deux à quatre personnes, à partir de 14 ans, proposant des parties de 45 à 90 minutes. Dans l’univers de la célèbre série, les joueurs cherchent à conquérir des territoires grâce aux personnages et aux objets qu’ils réunissent, tout en se méfiant des embûches semées par leurs adversaires.
23/10/2025, 10:56
Du 7 au 16 novembre, l’initiative de l’Association italienne des éditeurs (AIE) fête son dixième anniversaire. Elle mobilise plus de 4,2 millions d’élèves, 29.000 écoles et 4000 librairies à travers le pays. Une grande fête inaugurale aura lieu le 7 novembre, tandis que l’AIE annonce l’ouverture de cinq nouvelles bibliothèques scolaires dans des territoires fragiles du Sud.
22/10/2025, 16:55
Emmanuel Macron a nommé, lors du Conseil des ministres de ce 22 octobre, Delphine Christophe directrice générale des patrimoines et de l’architecture. Sa prise de fonction est prévue le 14 novembre prochain.
22/10/2025, 15:51
La Librairie Diogène, installée depuis 1973 rue Saint-Jean, au cœur du quartier historique du Vieux Lyon, est engagée dans une procédure judiciaire avec les propriétaires de son local, afin d'éviter une éviction — ou obtenir une indemnisation satisfaisante. Parallèlement, elle contestait le permis de construire accordé par la ville à ce même propriétaire, le groupe immobilier Maïa. Fin septembre, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de ce permis.
22/10/2025, 15:24
Le procès-verbal du conseil d’administration de la SSAA (ex-AGESSA) tenu en décembre 2024 documente une situation aussi incompréhensible qu’inquiétante. Les comptes 2023 y ont été approuvés par 13 voix pour, 5 contre et 5 abstentions. Pourtant, on apprend que la commission de contrôle des comptes interne à la SSAA avait émis des réserves majeures sur leur sincérité et leur transparence.
21/10/2025, 14:25
Le Guide Michelin publie Oui, Cheffes !, un ouvrage inspiré de son podcast éponyme lancé en février 2025. Ce livre rend hommage aux femmes qui façonnent l’hospitalité et la gastronomie contemporaine. À travers récits de parcours, recettes emblématiques et portraits inspirants, il prolonge l’expérience audio pour valoriser les talents féminins et encourager les futures générations.
21/10/2025, 10:31
Le 47e président des États-Unis a attaqué en justice quatre journalistes du New York Times, le quotidien et le groupe éditorial Penguin Random House, pour une enquête consacrée à son sens des affaires, qu'il juge « diffamante ». Sa première plainte rejetée par le tribunal en raison d'une rédaction peu orthodoxe, Donald Trump revient à la charge.
21/10/2025, 09:27
Dans la loi de finances proposée pour 2026, le gouvernement italien prévoit d’introduire la Carta Valore — un crédit culturel à destination des jeunes diplomés. Elle remplacerait les dispositifs antérieurs Carta della Cultura Giovani et Carta del Merito.
20/10/2025, 16:26
Ce lundi 20 octobre, la Fédération Wallonie-Bruxelles organisait une journée autour de la lecture en tant qu’enjeu de société et de santé. Coconstruisons le futur de la lecture en Fédération Wallonie-Bruxelles aura rassemblé de nombreux partenaires des secteurs du livre et de la famille. Ce fut, entre autres, l’occasion de présenter des initiatives déjà existantes au profit de la lecture. Et de regarder vers l'avenir.
20/10/2025, 16:25
Depuis octobre 2015, le cas de Gui Minhai, libraire et éditeur sino-suédois, cristallise les inquiétudes quant à l’état des libertés de publication à Hong Kong et en Chine continentale. Disparu en Thaïlande puis réapparu en détention chinoise, il figurait parmi les cinq employés de la librairie Causeway Bay Books, spécialisés dans la diffusion d’ouvrages critiques vis-à-vis du pouvoir chinois. Plus d’une décennie après son arrestation, un nouvel appel réclame sa libération.
20/10/2025, 16:00
Commenter cet article