Préfacé par Guillaume Meurice, Scélérats fait tomber les préjugés sur les rats

Loin des clichés du nuisible, Scélérats montre des rongeurs capables d’exploits cognitifs impressionnants : coopération, apprentissage social, empathie… et même altruisme, puisqu’ils sont capables de libérer un congénère enfermé sans rien y gagner.

À travers des dialogues savoureux, des dessins vifs et expressifs signés Josselin Billard, et une préface de Guillaume Meurice, l’humoriste engagé, le livre célèbre la complexité et l’intelligence du rat avec humour et humanité.

Une BD de vulgarisation scientifique engagée

Sébastien Moro poursuit ici son œuvre de médiation entre science et grand public. En explorant les comportements des animaux dits “inférieurs”, il questionne la façon dont notre société hiérarchise les espèces et justifie certaines exploitations. Scélérats s’inscrit ainsi dans la lignée de ses précédents ouvrages, qui ont su conjuguer rigueur scientifique, accessibilité et militantisme joyeux.

Pour que Scélérats voie le jour, une campagne de financement participatif a été lancée sur Ulule, la célèbre plateforme qui permet à des projets culturels et indépendants d’exister grâce au soutien du public. Le principe : chacun peut précommander l’album ou faire un don, et si la campagne atteint 100 % de son objectif, le livre sera publié.

Il reste 26 jours pour participer, et la campagne a déjà réuni 5448 €. Une belle occasion d’aider à faire exister la seule BD de vulgarisation scientifique consacrée aux rats, ces héros discrets et mal-aimés de nos villes.

