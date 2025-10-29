Le “contre-budget” du RN vise les associations culturelles

Tandis que les examens du projet de loi de finances et du projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 occupent les parlementaires, les groupes politiques tentent de faire valoir leurs propositions. Le Rassemblement national a ainsi présenté, le jeudi 23 octobre dernier, un « contre-budget » promettant 57 milliards € de baisses sur de « mauvaises dépenses ». Parmi celles-ci, des financements aux associations culturelles...
Le 29/10/2025 à 12:19 par Antoine Oury
29/10/2025 à 12:19
Le projet de loi de finances pour 2026, avancé par le gouvernement de Sébastien Lecornu et actuellement discuté à l'Assemblée nationale et au Sénat, avait déjà des airs de nouvelle cure d'austérité pour la culture. Le ministère de la Culture perdait ainsi 300 millions € en autorisations d'engagement et 200 millions € en crédits de paiement.
Les opérateurs du ministère de la Culture n'étaient pas mieux lotis : les moyens alloués s'élèvent exactement à 1.288.436.222 €, un recul important par rapport aux 1.391.470.554 € de la loi de finances 2025 (100 millions € de moins). Les subventions pour charges d'investissement connaissent aussi une importante baisse, passant de 283 millions € à 153 millions €.
Parallèlement à ces réductions des moyens de l'État sur le volet culturel, le secteur associatif s'inquiétait de plusieurs mesures susceptibles de fragiliser un peu plus les structures, voire d'en faire disparaitre une bonne partie.
France générosités, le syndicat professionnel des organisations d'intérêt général faisant appel aux générosités, citait ainsi la réduction des moyens de la mission Aide publique au développement (– 16 %) ou la forte réduction (– 54 %) du budget dédié à l'économie sociale et solidaire, sans oublier le moindre budget (700.000 €) accordé au développement des tiers lieux dans les territoires. L'éventuelle suppression de l’exonération de la taxe d’apprentissage pour les organismes sans but lucratif laisse aussi craindre le renoncement à des emplois.
À ces mesures s'ajoutent les exigences de réductions des dépenses imposées aux collectivités territoriales, qui pourraient également diminuer le soutien de ces dernières aux initiatives associatives. Une seule mesure semble positive, mais s'explique par l'assèchement des financements publics : l’incitation fiscale pour les dons faits aux organismes d’aides aux personnes en difficulté serait renforcée.
En avril dernier, la Coordination des Fédérations et Associations de Culture et de Communication (COFAC) prévenait pourtant du risque d'« un plan social massif, mais à bas bruit, car réparti sur tout le territoire ». Les associations culturelles emploient 200.000 personnes, ainsi que 100.000 supplémentaires en contrat à durée déterminée d'usage (CDDU), rappelait l'organisation.
Inutile de souligner que l'avertissement n'a pas été entendu par le gouvernement, qui prend le risque, par son budget, de considérablement limiter les moyens d'action de ces entités cruciales.
Le jeudi 23 octobre, le Rassemblement national a présenté son « contre-budget », qui n'est pas plus tendre avec les structures associatives. Rappelons que le gouvernement entend atteindre les 30 milliards € d’économies : le parti d'extrême droite assure qu'il peut mieux faire, en revendiquant un plan garantissant 36 milliards € de dépenses en moins.
À LIRE - Ce que l'extrême droite fait au livre
Pour cela, le RN avance une réduction des dépenses de 50 milliards €, à partir d'une suppression de 57 milliards € de « mauvaises dépenses ». Au sein de celles-ci, le RN annonce, dans un document assez peu détaillé, une baisse des « subventions aux associations ne relevant pas de l'intérêt général », à hauteur de 3,2 milliards €.
« Nous essayons de ne pas adapter notre politique à une version sectaire donc nous n’entendons pas retirer des subventions à ceux qui ne pensent pas comme nous. C’est une grande différence entre nous et la gauche » a assuré Marine Le Pen, présidente du groupe Rassemblement national à l'Assemblée nationale, députée RN du Pas-de-Calais, lors d'une conférence de presse, le 23 octobre.
Libération, qui a pu consulter des documents internes au groupe RN de l'Assemblée, détaille le sort qui serait réservé au secteur associatif. Les structures « liées à la gendarmerie, la police nationale, les anciens combattants, l’armée ou l’administration pénitentiaire » seraient bien sûr épargnées, contrairement à celles tournées vers la politique de la ville (234,5 millions € de moins par an), l’hébergement et le parcours vers le logement des personnes vulnérables (240 millions € de moins) ou la lutte contre la pauvreté (240 millions € d'économies également).
À LIRE - En Vendée, l'extrême droite vise les lectures d'une professeure de collège
Si l'immigration ou l'écologie en prennent aussi pour leur grade, la culture n'est pas mieux lotie : « la démocratisation de la culture devra se passer de 140 millions d’euros (un quart de ses ressources) », précise le quotidien, quand l'éducation populaire perdrait 60 millions € de subventions. Notons que l'association ESS France déplorait déjà, comme le rappelle Libé, une réduction de 44 millions € des crédits alloués à l'éducation populaire dans le projet du gouvernement. Ici aussi, et malgré la concurrence, le RN parvient à faire mieux, ou plutôt pire.
Photographie : Examen de la première partie du projet de loi de finances pour 2026, à l'Assemblée nationale, ce mardi 28 octobre 2025 (Assemblée nationale)
Par Antoine Oury
1 Commentaire
Aurélien Terrassier
29/10/2025 à 13:11
Et oui "Quand j'entends le mot culture, je sors mon fusil" soit toute la propagande idéologique haineuse du Rn contre la culture. Un classique de l'extrême droite d'où la démonstration non étonnante de ce contre-budget.