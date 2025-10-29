Last Samurai Standing sur Netflix, d'après les livres de Shôgo Imamura

Netflix se lance dans une nouvelle série historique, qui se déroule cette fois dans le Japon de l'ère Meiji, à la fin du XIXe siècle. Le récit s'inspire des romans signés par Shôgo Imamura, illustrés par Katsumi Tatsuzawa.

En France, les éditions Callidor proposent d'ailleurs le tome 1 de cette série, dans une traduction de Jacques Lalloz, en librairie depuis le 24 octobre dernier.

Notons que Last Samurai Standing a aussi fait l'objet d'une adaptation en mangas, inédite en français, également illustrée par Katsumi Tatsuzawa et publiée par Kodansha au Japon.

