Une librairie transforme l’art de Richard Scarry en petites oeuvres à collectionner

Récemment installé dans la librairie, le distributeur ne délivre pas de chewing-gums, mais des miniatures d’art signées Inciardi. Chaque tirage reprend un personnage issu des célèbres albums de Scarry, tels que Best Word Book Ever, Cars and Trucks and Things That Go ou Busy, Busy Town.

On y retrouve notamment le ver Lowly Worm dans sa voiture-pomme, un lapin au volant d’une voiture-carotte, une poule dans une voiture-œuf ou encore des souris en voiture-fromage.

Les œuvres, au nombre de onze, sont proposées à un prix unique de quatre pièces de 25 cents. Le tirage reste aléatoire, renforçant le caractère ludique de l’expérience et la curiosité des visiteurs.

L’idée de ce partenariat est née lorsque l’artiste a annoncé sa nouvelle série sur Instagram. La propriétaire de Mermaid Books, Kristin Mascia, explique : « Dès qu’Anastasia Inciardi a annoncé sa nouvelle série d’impressions plus tôt cette année, nous avons immédiatement postulé pour devenir l’un de ses points de vente. »

Dans sa demande, elle a précisé combien elle appréciait l’œuvre de Richard Scarry, dont les livres ont marqué plusieurs générations de jeunes lecteurs.

Crédits photo : Mermaid Books

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com