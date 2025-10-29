Quai des Bulles 2025 : un festival BD qui ne connaît pas la crise

Entre expositions, rencontres, projections et le toujours très attendu salon du livre, Saint-Malo a une fois de plus vibré au rythme des bulles et des planches. Plus qu’un simple festival, Quai des Bulles s’impose désormais comme un carrefour incontournable du neuvième art.

L’événement a accueilli éditeurs, libraires, bibliothécaires et organisateurs de manifestations, venus échanger autour de la création et de ses mutations. La journée interprofessionnelle du vendredi a trouvé son public, preuve que la bande dessinée, au-delà du loisir, demeure un secteur structuré, en dialogue constant avec ses acteurs.

Le festival se poursuit hors les murs : deux expositions gratuites demeurent visibles jusqu’au 2 novembre. Au Pôle culturel La Grande Passerelle, « Transidentités en BD » explore les représentations de genre dans le médium, tandis que « De façades en façades », installée sur l’esplanade de l’Europe, joue les prolongations à ciel ouvert.

À LIRE - Quai des Bulles fait vibrer Saint-Malo : un palmarès entre légendes et révélations

Les prix 2025 reflètent la richesse des écritures graphiques. Le Grand Prix distingue Tony Valente, figure emblématique du manga francophone, qui signera l’affiche de l’édition 2026. Le prix du Meilleur album revient à Soli Deo Gloria de Jean-Christophe Deveney et Édouard Cour (Dupuis), tandis que L’abîme de l’oubli de Paco Roca et Rodrigo Terrasa (Delcourt) reçoit le prix Ouest-France / Quai des Bulles.

Le prix Révélation BD ADAGP / Quai des Bulles distingue Azur Asphalte de Sylvain Bordesoules (Gallimard BD), et le prix Jeunes Talents consacre Romane Oliver. Le prix BD Jeunesse Ville de Saint-Malo sera, lui, dévoilé en décembre.

Cap sur 2026

L’organisation se félicite des ajustements amorcés en 2024 : allées élargies, circulation fluide, programmation gratuite étoffée au sein de La Grande Passerelle. Autre nouveauté, un tarif réduit a favorisé l’accès des jeunes et des publics empêchés. Mention spéciale au pavillon manga – expérimenté depuis 2023 – dont le succès confirme l’intérêt croissant pour la culture japonaise.

Enfin, les initiatives jeunesse se multiplient : plus de 800 enfants venus de centres de loisirs ont arpenté les stands, parfois de très loin. L’équipe prépare déjà l’édition 2026, qui coïncidera avec l’année de la Route du Rhum. Le festival se tiendra exceptionnellement les 9, 10 et 11 octobre, en pleine période scolaire, avec un accent renforcé sur la jeune génération.

« Quai des Bulles continuera d’explorer la bande dessinée dans toutes ses dimensions, populaires comme exigeantes », promet l’équipe. Rendez-vous donc l’an prochain à Saint-Malo pour célébrer, une fois encore, la créativité sans frontières du neuvième art.

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com