La Manif : la blessure d’un pays qui se déchire

Son histoire, inspirée de faits réels, raconte les conséquences d'une violence policière injustifiée sur la famille et les proches de la victime (Romain D). En choisissant de se placer du côté de la victime (il est important de le préciser), elle entreprend avec un certain courage de livrer son combat pour faire connaître la vérité.

Nous sommes en mai 2016, une partie des Français bat le pavé contre la loi travail dite loi El Khomry que le gouvernement de Manuel Valls finira par faire adopter via le désormais très célèbre 49.3 en engageant la responsabilité de son gouvernement. De violentes manifestations secouent le pays et notamment Paris. Un homme présent sur les lieux reçoit un projectile qui le blesse très grièvement et le plonge dans le coma.

Agnès et Gilles apprennent le coma de leur fils à la suite d'un « incident » en marge de la manifestation. Son pronostic vital est engagé. Alors que le préfet de police soutient qu'il a été touché par un projectile envoyé par un casseur, des vidéos circulant sur les réseaux accusent les forces de l'ordre. La famille porte plainte, une enquête est ouverte : l'affaire devient une affaire d'État. Commence alors, pour les proches, un long combat pour dire les faits tels qu’ils se sont produits.

La Manif est un texte puissant qui restitue parfaitement l’époque d’aujourd’hui, sa violence, son louvoiement, son insécurité, le fait que tout peut basculer d’un moment à un autre, sans prévenir. La vie ne tient-elle qu’à un fil ? Le roman donne un point de vue : il parle longuement des bavures policières, s’attarde sur la violence d’État. S’interroge. Et peut-on justement faire reconnaître la vérité contre la machine de l’État même si on s’en donne les moyens ?

Dans un style journalistique dense, et avec une écriture incisive, Nelly Alard partage de manière intime les réactions de chacun des membres de la famille. Le récit se fait documentaire à l’annonce des ravages causés au sein de la famille par cet acte d’une violence inouïe. Toutes les différentes étapes des émotions rencontrées par les proches sont décrites scrupuleusement. A la terreur succède la sidération, puis la colère devant un procès simulacre.

Disons-le d’emblée : cette lecture bouleverse, provoque l’empathie et charrie beaucoup de choses chez le lecteur. Un sentiment de proximité avec les principaux protagonistes de cette douloureuse histoire se crée immédiatement. De façon irréversible. D’autant que les autorités refusent d’assumer la bavure policière. Ce qui augmente fortement ce sentiment d’avoir envie de tendre la main.

Nelly Alard raconte un drame qui a laissé, laissera des traces. Elle dit l’intime. L’âme humaine. L’injustice qui nie les évidences. La colère qui nait de ce sentiment d’injustice. L’horreur née de la confrontation de deux camps que tout oppose : la vérité de la famille et des caméras qui contredisent la version officielle des faits. L’écrivain interroge : que vaut un destin brisé, une vie volée ? Comment se reconstruire ? Comment maintenir la cohésion d'une famille après une telle tragédie ?

La Manif est un texte rigoureux et fracassant, qui cogne. Il interroge les tumultes nés d’un conflit social, et explore, par fragments, les tensions et les failles des relations humaines. Sa lecture est indispensable, société violente et chaotique oblige où on ne sait plus ce qu’est demain.

Il était un peu moins de vingt heures quand Gilles et Agnès rentrèrent dans leur appartement de Sèvres, après la demi-heure de visite autorisée à leur fils. En chemin, Judith leur avait raconté ce qu’elle avait vu, tout en leur interdisant de regarder les images – c’était trop dur et ils seraient choqués – mais en leur affirmant qu’elles ne laissaient aucune place au doute : ni barres de fer, no oules de pétanques, la vérité était que Romain avait été blessé par une grenade de désencerclement, jetée par un flic alors que la manifestation était déjà dispersée et que Romain se trouvait au milieu de passants d’apparence plutôt pacifique. Peu après, Clotilde, qui avait entre-temps visionné les images de la GoPro en compagnie de Sandro, leur confirma au téléphone que Romain n’avait absolument pas participé à la manifestation : les vidéos montraient que durant la majeure partie de l’après-midi il n’avait fait que se balader, et ne s’était approché de la manif qu’à la toute fin, place de la Nation, alors que celle-ci était déjà en train de se disperser.

Lorsqu’ils sortirent dans le couloir, la jeune fille qui avait été blessée en même temps que Romain, Viviane, attendait d’être auditionnée à son tour en compagnie de son avocat. Elle alla vers Romain afin de prendre, gentiment, de ses nouvelles. À peine leurs conseils eurent-ils eux aussi échangé quelques mots que la juge sortit soudain de son bureau en glapissant : « Mais qu’est-ce que vous faîtes, vous n’avez pas le droit de vous parler ! Ce à quoi l’avocat de Romain, éberlué, répliqua : Mais entre confrères de la partie civile, évidemment que si, qu’est-ce qui vous prend ? tandis que l’autre avocat, tout jeune émoulu de barreau, devenait écarlate. Semblant se rappeler soudain ce fait qu’elle avait manifestement oublié, la juge – Romain ne la trouvait plus si belle que ça, finalement – bredouilla quelque chose et, se drapant dans sa dignité, retourna s’enfermer dans son bureau. L’avocat, choqué tenta de réconforter Romain : même si la juge l’avait pris en grippe, ce qui semblait être le cas, et instruisait à décharge pour le policier, la scène avait été filmée sous tous les angles, il y avait de nombreux témoignages, Romain aurait forcément gain de cause, l’avocat restait confiant. Il lui suffisait de bétonner le dossier. - Extrait de La Manif, de Nelly Alard

Par Laurence Biava

