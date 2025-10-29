Dès les premières pages de La maison vide, de Laurent Mauvignier, nous sommes invités à pénétrer dans une demeure longtemps délaissée : « Mon père a rouvert la maison qu’il avait reçue de sa mère, restée fermée pendant vingt ans. » Cette ouverture marque le départ d’un récit qui interroge l’héritage familial, ses silences, ses absences — et, en filigrane, ce que demeure la littérature capable d’en extraire.

Laurent Mauvignier revient au cœur de ses obsessions : la mémoire, la filiation, le poids du non-dit. Le roman, ample fresque de plus de sept cents pages, s’ouvre sur une demeure rouverte après vingt ans d’abandon : ce lieu, à la fois refuge et tombeau, devient le centre d’un récit de générations hantées par l’Histoire.

En remontant le fil familial, Mauvignier explore la fracture du siècle : les guerres, l’exil, les héritages déformés. Il ne cherche pas la reconstitution, mais l’écoute des absents — ceux dont la parole a été confisquée. « Je crois que ce qui s’est passé là est une mécanique invisible que rien n’aurait pu arrêter », confie-t-il.

Derrière la précision documentaire, c’est une émotion sourde qui affleure, portée par une langue dense, d’une musicalité obstinée. Les figures féminines y occupent une place décisive. Ce sont elles, souvent effacées, qui maintiennent la mémoire et assurent la transmission. Dans leur silence s’entend la douleur des guerres invisibles, la patience des survivantes.

Roman exigeant, parfois d’une lenteur méditative, La maison vide impose un rythme qui épouse la lente révélation des secrets. L’écriture, sans emphase, parvient à saisir le tremblement du passé, la persistance des voix tues. « C’est parce que je ne sais rien de mon histoire familiale que j’ai besoin d’en écrire une sur mesure », écrit-il encore.

Au-delà du roman familial, Mauvignier signe une méditation sur la transmission et le vide — ce que la littérature, seule, peut combler. L’auteur du Lien et de Histoires de la nuit atteint ici une plénitude rare : celle d’une œuvre qui écoute avant de dire, et qui, par ce silence même, touche à l’universel.