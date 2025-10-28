Les finalistes du Renaudot 2025, après ceux du Goncourt

Créée en 1926 en hommage à Théophraste Renaudot (1586-1653), figure pionnière de la presse et de la publicité en France, la distinction a consacré au fil d’un siècle des auteurs majeurs, de Marcel Aymé, Louis-Ferdinand Céline et Louis Aragon à Michel Butor, Édouard Glissant, Annie Ernaux, Jean-Marie Gustave Le Clézio, Dominique Bona ou encore Virginie Despentes.

En 2024, le Renaudot du roman avait été attribué à Gaël Faye pour Jacaranda (Grasset) et celui de l’essai à Sébastien Lapaque pour Échec et mat au paradis (Actes Sud).

Le jury, composé de Patrick Besson (président), Jean-Marie Gustave Le Clézio, Georges-Olivier Châteaureynaud (secrétaire général), Jean-Noël Pancrazi, Franz-Olivier Giesbert, Dominique Bona, Frédéric Beigbeder, Cécile Guilbert, Stéphanie Janicot et Mohammed Aïssaoui, se retrouvera de nouveau le 4 novembre 2025 chez Drouant, pour la délibération finale.

Troisième sélection Romans 2025 :

Feurat Alani, Le ciel est immense (JC Lattès)

Anne Berest, Finistère (Albin Michel)

Adélaïde de Clermont-Tonnerre, Je voulais vivre (Grasset)

Justine Lévy, Une drôle de peine (Stock)

Louis-Henri de La Rochefoucauld, L’amour moderne (Robert Laffont)

Troisième sélection Essais 2025 :

Fabrice Gaignault, Un livre (Arléa)

Agnès Michaux, Huysmans vivant (Le Cherche-Midi)

Jean-Claude Perrier, La mystification indienne (Cerf)

Marc Weitzmann, La Part sauvage (Grasset)

Crédits photo : Justine Lévy (Marie Rouge, Stock)

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com