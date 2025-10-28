Les finalistes du Renaudot 2025, après ceux du Goncourt

Le jury du Prix Renaudot s’est réuni mardi 28 octobre 2025 à l’Hôtel de Massa, sous la présidence de Patrick Besson, pour dévoiler sa liste de finalistes dans les catégories Romans et Essais.
Le 28/10/2025 à 18:50 par Hocine Bouhadjera
0 Réactions | 2 Partages
Publié le :
28/10/2025 à 18:50
0
Commentaires
2
Partages
Créée en 1926 en hommage à Théophraste Renaudot (1586-1653), figure pionnière de la presse et de la publicité en France, la distinction a consacré au fil d’un siècle des auteurs majeurs, de Marcel Aymé, Louis-Ferdinand Céline et Louis Aragon à Michel Butor, Édouard Glissant, Annie Ernaux, Jean-Marie Gustave Le Clézio, Dominique Bona ou encore Virginie Despentes.
En 2024, le Renaudot du roman avait été attribué à Gaël Faye pour Jacaranda (Grasset) et celui de l’essai à Sébastien Lapaque pour Échec et mat au paradis (Actes Sud).
Le jury, composé de Patrick Besson (président), Jean-Marie Gustave Le Clézio, Georges-Olivier Châteaureynaud (secrétaire général), Jean-Noël Pancrazi, Franz-Olivier Giesbert, Dominique Bona, Frédéric Beigbeder, Cécile Guilbert, Stéphanie Janicot et Mohammed Aïssaoui, se retrouvera de nouveau le 4 novembre 2025 chez Drouant, pour la délibération finale.
Troisième sélection Romans 2025 :
Feurat Alani, Le ciel est immense (JC Lattès)
Anne Berest, Finistère (Albin Michel)
Adélaïde de Clermont-Tonnerre, Je voulais vivre (Grasset)
Justine Lévy, Une drôle de peine (Stock)
Louis-Henri de La Rochefoucauld, L’amour moderne (Robert Laffont)
Troisième sélection Essais 2025 :
Fabrice Gaignault, Un livre (Arléa)
Agnès Michaux, Huysmans vivant (Le Cherche-Midi)
Jean-Claude Perrier, La mystification indienne (Cerf)
Marc Weitzmann, La Part sauvage (Grasset)
Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones
Crédits photo : Justine Lévy (Marie Rouge, Stock)
DOSSIER - Sélections, jurys, lauréats... Les prix de la rentrée littéraire 2025
Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com
Paru le 20/08/2025
272 pages
Jean-Claude Lattès
20,90 €
Paru le 20/08/2025
432 pages
Albin Michel
23,90 €
Paru le 20/08/2025
480 pages
Grasset & Fasquelle
24,00 €
Paru le 20/08/2025
190 pages
Stock
19,00 €
Paru le 21/08/2025
256 pages
Robert Laffont
20,00 €
Commenter cet article