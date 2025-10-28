Amazon dégraisse ses bureaux : 14 000 suppressions sur l’autel de l’IA

Dans une communication interne, Beth Galetti, vice-présidente en charge des ressources humaines et de la technologie, indique que les salariés concernés seront notifiés et disposeront d’environ 90 jours pour se repositionner en interne, avant la mise en place d’indemnités et d’une couverture santé le cas échéant. L’Associated Press chiffre ces 14.000 suppressions à environ 4 % des 350.000 employés de bureaux d’Amazon - pour un total mondial dépassant 1,5 million de salariés -, et rappelle que 27.000 postes avaient déjà été supprimés entre fin 2022 et début 2023.

Plusieurs médias américains évoquaient, la veille de l’annonce, un mouvement potentiellement plus large qui pourrait s’étaler sur plusieurs mois et atteindre jusqu’à 30.000 postes. Amazon, à ce stade, ne confirme que les 14.000 suppressions annoncées, en soulignant qu’il s’agit d’une séquence de réallocations où des recrutements auront aussi lieu dans des « domaines stratégiques-clés ».

L'impact de l'IA

Le PDG Andy Jassy ne l’a jamais caché : la montée en puissance de l’IA générative « réduira, dans les prochaines années, les besoins en effectifs de bureaux ». En parallèle, il met en avant plus de 1000 initiatives d’IA générative en cours, ainsi que de grands projets d’infrastructures aux États-Unis pour soutenir ces usages, notamment des campus de data centers chiffrés à plusieurs dizaines de milliards de dollars cumulés.

Ce recentrage s’inscrit dans une trajectoire d’investissement inédite pour Amazon : la société a indiqué viser en 2025 des dépenses d’investissement bien supérieures à 100 milliards de dollars, la « grande majorité » étant destinée aux capacités IA de sa plateforme cloud, Amazon Web Services (AWS) - centres de données, réseau, puces d'IA. Des médias spécialisés estiment qu’en 2025, les investissements d’Amazon pourraient approcher 118 milliards de dollars, au vu du rythme actuel des dépenses et des indications financières récentes.

Dans l’immédiat, Amazon ne détaille pas la ventilation géographique des coupes. Toutefois le cadre général est connu : la priorité est de réduire les strates organisationnelles, de réallouer les ressources vers des zones alignées sur la stratégie et de laisser aux personnes affectées un délai de 90 jours pour une mobilité interne. La direction anticipe de nouvelles embauches en 2026 dans des métiers-clés, tout en poursuivant la recherche d’efficacité.

