La bibliothèque encore victime de détournement de fonds – et on ne parle pas de livres...

Dans cette petite ville américaine, l’établissement public Grove City Community Library traverse une crise de confiance après la révélation d’une deuxième affaire de détournement de fonds. Cette affaire s’inscrit dans un contexte déjà tendu : en juillet 2025, la bibliothèque avait fixé le procès de son ancienne directrice, Amy Gallagher, accusée d’avoir détourné environ 26.000 $ en 2020.

Or, ce nouvel épisode — dévoilé en octobre 2025 — concerne un montant d’environ 9 450 $ US prélevés frauduleusement entre mars et juillet 2025. L’information s’ajoute à une première enquête, déjà largement documentée, et ravive les interrogations sur la gouvernance des organismes culturels locaux (ou comment une bibliothèque peut devenir un terrain glissant pour la méfiance citoyenne).

La révélation de ce nouveau scandale ravive les doutes quant à la gouvernance de l’établissement, qui dépend fortement des dons et du bénévolat. Les autorités soulignent que les montants concernés ne proviennent pas des fonds municipaux, mais de collectes associatives.

La police de Grove City a pris en charge l’affaire après un signalement du conseil d’administration de la bibliothèque et du groupe de bénévoles Friends of the Grove City Library, chargé de collecter des dons destinés à la bibliothèque. Suite à la fermeture d’un compte bancaire dédié aux « Friends », 22 retraits électroniques non autorisés ont été identifiés — pour un total de 9 450 $ environ, rapporte WFMJ.

La personne poursuivie est une ancienne membre du conseil de la bibliothèque et ex-présidente du groupe des Friends, Meghann Rigney (45 ans). Elle est inculpée de plusieurs chefs d’accusation : vol, réception de biens volés, fraude à l’accès à un dispositif (access device fraud) et mauvaise utilisation de fonds confiés.

La bibliothèque a d’ores et déjà fermé le compte litigieux, gelé toutes les activités de collecte à travers ce canal, et renforcé ses dispositifs de contrôle interne.

Le directeur par intérim de la bibliothèque, Scott Amon, a assuré que les dons de 2025 destinés à éviter la fermeture de la bibliothèque n’étaient pas en cause. Le conseil d’administration précise que la bibliothèque est une entité distincte de la municipalité, et que les fonds détournés ne provenaient pas des subventions municipales ou des impôts locaux.

Crédits photo : Grove City Community Library

Par Clément Solym

Contact : cs@actualitte.com