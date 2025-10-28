Laure Defiolles nouvelle Directrice éditoriale de la fiction française du Seuil

Laure Defiolles succède à Maud Simonnot, laquelle rejoindra Actes Sud en janvier 2026 comme directrice éditoriale.

Titulaire d’un DEA de littérature française (Sorbonne Paris IV), Laure Defiolles a débuté sa carrière au département sciences humaines du Seuil avant d’intégrer les Éditions de Minuit, où elle a assuré pendant environ quinze ans la responsabilité éditoriale d’un catalogue rassemblant notamment Laurent Mauvignier, Tanguy Viel, Julia Deck et Jean-Philippe Toussaint.

En 2019, elle reprend la direction d’Alma Éditeur, qu’elle recentre sur la fiction française, avec un accent porté sur l’émergence de nouvelles voix, publiant entre autres les premiers romans de Lucas Belvaux, Marie de Chassey et Martial Cavatz.

Coralie Piton, présidente des Éditions du Seuil, déclare : « Je suis très heureuse de voir Laure nous rejoindre, forte de son parcours d’éditrice et de directrice éditoriale, de son expérience accomplie en littérature et en sciences humaines, des liens étroits qu’elle a pu tisser avec de nombreux auteurs, et de son éclectisme. Ce seront autant d’atouts au service des auteurs actuels et à venir de la maison Seuil, et au service de nos collections, à commencer par notre emblématique Cadre Rouge. »

De son côté, Laure Defiolles partage : « C’est une grande joie de revenir au Seuil, une maison à laquelle je suis très attachée intellectuellement et humainement. J’ai à cœur de m’y investir, de concourir au rayonnement et au développement d’un catalogue engagé et prestigieux, et de poursuivre ce qui compte le plus à mes yeux : l’accompagnement des autrices et des auteurs. »

