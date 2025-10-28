“Des vies à sauver” : le cri d’alarme du Collège de France pour les scientifiques et artistes

Depuis 2017 , PAUSE concrétise le devoir de solidarité de la France en soutenant l’accueil en urgence des scientifiques et des artistes menacés à travers le monde. Plus de 720 femmes et hommes, accompagnés de leurs familles, ont ainsi pu trouver un refuge en France pour continuer à créer, à enseigner, à chercher, à construire un avenir, malgré la guerre, la répression et l’exil.

Mais aujourd’hui, l’action essentielle de la France à travers PAUSE est gravement menacée face à la suspension des évacuations de Gaza et à des financements insuffisants.

L’attente des scientifiques et artistes PAUSE

25 artistes et scientifiques PAUSE et leurs familles, pourtant sélectionnés et soutenus par la France, sont toujours bloqués à Gaza. Ils dorment sous les tentes, vivant au rythme des bombardements, de la famine et de l’attente. En mai 2025, ce drame est devenu une tragédie : un brillant architecte gazaoui lauréat du programme, Ahmed Shamia, est mort des suites d’un bombardement israélien. Une victime civile de plus, qui avait une histoire, une famille, un avenir.

Alors qu’un emploi, un logement et un réseau de soutien leur sont assurés en France, cette attente est incompréhensible. « Nous demandons à l’État de se mobiliser et de mettre tout en œuvre pour favoriser la reprise des évacuations pour les 25 scientifiques et artistes soutenus par PAUSE mais aussi pour toutes celles et ceux — étudiants, familles, personnes nécessitant des soins médicaux urgents — dont la vie est menacée quotidiennement », indique le communiqué.

L’urgence d’une mobilisation financière massive

Plus de 100 candidatures déposées lors de notre dernier appel et un financement suffisant pour soutenir seulement 15 personnes. Alors que des fonds exceptionnels avaient été débloqués pour l’Ukraine en 2022, l’État ne maintient pas les financements nécessaires pour faire face aux urgences actuelles.

« Notre capacité à répondre aux besoins des artistes et des scientifiques en danger est mise à mal, risquant de nous contraindre à un choix inacceptable. À l’urgence de Gaza s’ajoutent d’autres crises majeures : Ukraine, Russie, Soudan, Afghanistan, Myanmar, Congo… Nous devons impérativement mobiliser 3 millions d’euros d’ici le 15 novembre pour le programme. Nous appelons l’État à prendre ses responsabilités et garantir les moyens nécessaires pour faire face à ce défi humain historique. »

Et d'ajouter : « Mais ce défi est l’affaire de tous et toutes — nous appelons donc aussi à la générosité des mécènes et du grand public. Votre soutien est essentiel si nous voulons être en mesure d’accompagner les personnes en situation critique, attendues par des universités, des institutions culturelles, des associations. Ce sont des vies à sauver, des projets de recherche et de création à réaliser, des histoires à écrire. »

Plus d'informations sur PAUSE.

Crédits photo

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com