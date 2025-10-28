France Culture s’invite sur les campus avec artistes et écrivains

Le nouveau format baptisé Masterclasse des étudiants sera inauguré le 3 novembre à 17 heures à l’École des Gobelins. Trois étudiants y interrogeront Ugo Bienvenu, réalisateur du film d’animation Arco, aux côtés de la productrice Marie Sorbier.

L’entretien, enregistré devant un public étudiant, donnera lieu à un podcast diffusé ultérieurement. L’objectif affiché est d’impliquer directement les jeunes dans le dialogue culturel, en leur confiant un rôle actif dans la rencontre avec les artistes.

Trente rencontres autour du Prix roman des étudiants

En parallèle, le Prix roman des étudiants France Culture reprend avec une trentaine de rendez-vous organisés dans les universités françaises. Ces échanges réuniront près de 3 000 étudiants jurés et les auteurs sélectionnés : Jakuta Alikavazovic, Thibault Daelman, Grégory Le Floch, Séphora Pondi et Laura Vazquez.

Les premières étapes sont annoncées : Thibault Daelman à Aix-Marseille Université le 3 novembre, Laura Vazquez à l’Université de Lille le même jour, Grégory Le Floch à Bordeaux le 4 novembre, Jakuta Alikavazovic à Montpellier le 6 novembre, et Séphora Pondi à Paris Cité le 20 novembre. Ces rencontres permettront aux étudiants d’échanger directement avec les écrivains sur leurs œuvres en lice.

Une politique culturelle tournée vers les campus

Ces initiatives s’inscrivent dans la continuité des programmes déjà mis en place par la chaîne, tels que le Prix cinéma des étudiants. France Culture dit vouloir répondre à l’intérêt croissant des jeunes pour ses contenus : selon la station, son audience chez les moins de 25 ans a presque doublé en cinq ans. Pour sa directrice, Emelie de Jong, ces projets traduisent une volonté de maintenir un lien de proximité avec les étudiants :

« Avec les Prix Roman et Cinéma des étudiants, et désormais les Masterclasses des étudiants, France Culture affirme plus que jamais son rôle de média de service public, référence en matière de prescription culturelle. Pour continuer à éveiller la curiosité des 18-25 ans, il nous faut rester en mouvement, innover, et imaginer de nouveaux formats adaptés aux usages numériques, avec des rendez-vous et des initiatives qui valorisent la transmission de la culture sous toutes ses formes. »

Ces formats participent d’une stratégie plus large de médiation culturelle, visant à inscrire la création contemporaine dans les lieux d’enseignement supérieur et à encourager la participation directe des étudiants à la vie artistique.

