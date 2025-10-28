Sous le drapeau de One Piece, une jeunesse en quête de nouvelles utopies politiques

Au Népal, en Indonésie et tout récemment en France, lors des mobilisations de septembre dernier, des jeunes ont brandi dans ces manifestations, le drapeau pirate de Luffy, héros du célèbre manga One Piece. Ce manga, lancé il y a 25 ans et toujours en cours de publication, après 110 tomes en France, constitue une œuvre très populaire pour les générations allant de 15 à 35 ans.

Alors qu’on se lamente sur le recul de la lecture chez les jeunes et de leurs pratiques numériques qui accapareraient leur cerveau disponible, le recours à cette œuvre littéraire montre qu’il n’en est rien. La littérature, fut-elle sous forme de manga, demeure une référence et une source d’inspiration pour la jeunesse d’aujourd’hui.

Mais cette référence n’est pas anodine, elle n’est pas seulement une provocation, elle n’est ni anecdotique ni le fruit du hasard. En cherchant dans un texte de fiction, des modèles pour inspirer une vie meilleure, la jeunesse qui brandit cet étendard nous dit combien son désespoir est grand à l’heure où justement, pas un homme ni une femme ne peut incarner un horizon politique plus conforme à ses aspirations.

C’est parce que le ciel est bouché que ces jeunes manifestants puisent dans un héros imaginaire, une source d’inspiration fertile pour asseoir leur combat et penser le monde de demain. C’est dans la littérature que les jeunes vont chercher des symboles pour guider leur action, hors du réel, mais pour mieux agir sur le réel. C’est parce que le réel proposé par les dirigeants politiques est triste et sans espoir, qu’ils se saisissent de la fiction pour fonder de nouvelles utopies. Ce n’est bien sûr pas la première fois que la littérature joue ce rôle.

À leur façon, Jean Valjean, Oliver Twist ou Don Quichotte représentent encore un idéal politique noble et juste. Mais le drapeau de One Piece prend ici un sens particulier.

Ce n’est en effet pas n’importe quel héros qui est mobilisé à travers ce bout de tissu. Luffy est un pirate, une sorte d’anti-héros au cœur juste et loyal, épris de liberté, dont l’aventure est joyeuse. Il combat pourtant les injustices et les inégalités, défend les invisibles, les opprimés, et les faibles. Il devient, avec son équipage au chapeau de paille, le symbole de la lutte contre un système inique.

Luffy ne cherche pas le pouvoir ni à devenir le maître du monde, il n’a pas de programme politique, sa quête est celle d’un trésor inconnu dont on sait seulement qu’il renversera l’ordre mondial. Le monde de One Piece est un monde d’affrontements et d’antagonismes forts, où les inégalités et l’oppression politique règnent, sous la férule de la Marine, organe militaire d’un gouvernement mondial tyrannique.

Une étude de Phedra Derycke (One Piece, Leçons de pouvoir, éd. de l’Opportun, 2023) montrait combien cette œuvre est politique. Cet anti-héros s’inscrit ainsi à la suite d’une longue tradition de pirates ayant fui l’oppression et dont les combats sur les mers visent à réinstaurer la justice comme principe premier. Les pirates se sont toujours situés dans les allées de la contre-révolution.

En prenant le drapeau de Luffy comme référence dans leur mobilisation politique, les jeunes manifestants parlent une langue, avec des codes, des valeurs, des symboles, qui ne sont pas ceux des classes dirigeantes. C’est un clivage qui témoigne de l’impossible compréhension entre deux mondes. L’incapacité des dirigeants à parler le manga, c’est aussi l’incapacité à reconnaître les aspirations des jeunes et à changer le monde.

Ce symbole littéraire est bien plus qu’un simple drapeau pirate, le sous-texte qui se loge dans ce petit étendard est bien plus grand. Il réunit une jeunesse internationale en rébellion contre la façon dont on pratique la politique.

Ce drapeau possède finalement quelque chose de réjouissant. À l’heure où certains voient dans la technologie et l’intelligence artificielle ce qui sauvera le monde, il est particulièrement stimulant que la jeunesse d’aujourd’hui croie encore au pouvoir de la littérature comme lieu où l’imagination peut bouillonner et faire vivre de nouveaux récits.

David Piovesan

David Piovesan est un ancien libraire, maître de conférences HDR en sciences de gestion, université Lyon 3. Il a publié chez Routledge The European Bookshop Business Model, un large panorama de la librairie européenne, vue à travers près d’un demi-siècle de changements et de bouleversements.

Crédits photo : domaine public

Crédi

Par Auteur invité

Contact : contact@actualitte.com