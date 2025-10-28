Sur les traces d’Henry de Monfreid, explorateur de la mer Rouge

Porté par la musique originale de Johnny Hostile, il offre un voyage poétique à travers la Corne de l’Afrique du début du XXᵉ siècle, en écho à l’anniversaire de la naissance de l’écrivain, le 14 novembre 1879.

S’appuyant sur des documents inédits, Valérie Manns revisite le destin hors norme d’Henry de Monfreid. Aventurier rimbaldien, écrivain prolifique, il quitta la France en 1911 pour l’Abyssinie, devenu plus tard l’Éthiopie. Il se convertit à l’islam pour pénétrer dans des régions alors interdites du Yémen et de la Corne de l’Afrique. Tour à tour pêcheur de perles, contrebandier et marchand d’armes, il affronta la mer Rouge et ses dangers avec une audace rare.

« Qui n'a pas rêvé un jour de découvrir des régions lointaines et inexplorées, de voir ce que nul n'a jamais vu. » Cette citation, placée au cœur du film, illustre la fascination de Monfreid pour l’inconnu. Mais derrière l’image de l’explorateur libre se dessine aussi une figure ambivalente : celle d’un homme en quête d’absolu, partagé entre admiration pour l’Afrique et vision d’un Occident malade cherchant sa régénération.

Une réalisation poétique et documentée

Le documentaire, d’une durée de 62 minutes, se distingue par la richesse de son approche visuelle et sonore. Les photographies colorisées d’Henry de Monfreid plongent le spectateur dans un univers d’aventure et de solitude, tandis que la narration de Pierre-François Garel et la musique de Johnny Hostile donnent une dimension presque mystique au récit. Le conseiller historique Guillaume de Monfreid, descendant de l’écrivain, apporte un éclairage familial et historique à ce portrait.

Produit par Nilaya Productions, avec la participation de France Télévisions, du CNC, et de la Procirep-Angoa, le film sera également présenté en compétition officielle au festival Les Écrans de l’aventure de Dijon.

Connue pour ses documentaires politiques et historiques, Valérie Manns poursuit ici une exploration sensible des figures marquantes du XXᵉ siècle. Après des débuts dans la critique de théâtre et la dramaturgie, elle s’est imposée comme scénariste et réalisatrice de documentaires salués dans de nombreux festivals. Avec Henry de Monfreid, l’homme des mers interdites, elle entend signer un portrait d’aventure et de mémoire, où le mythe se confronte à la complexité d’un homme et à l’esprit d’une époque.

Les Secrets de la mer Rouge

Henry de Monfreid (1879-1974) s’est imposé comme un écrivain d’aventures à la première personne, tirant sa matière de ses années en mer Rouge et en Éthiopie. Il publie en 1931 chez Grasset son livre-phare, Les Secrets de la mer Rouge, succès qui ouvre une veine autobiographique nourrie de navigation, trafics, naufrages et zones grises de l’histoire coloniale.

Suivent notamment Aventures de mer (1932) et La Croisière du hachich (1933), où il met en scène la frontière mouvante entre commerce, contrebande et survie, dans un style direct, pragmatique, qui fait affleurer le carnet de bord derrière le roman. Ces récits, centrés sur la période 1911-Seconde Guerre mondiale, installent une légende d’auteur « aventurier » qui tient autant à l’expérience vécue qu’à l’art du montage narratif.

L’œuvre a durablement irrigué l’imaginaire populaire : Les Secrets de la mer Rouge est porté à l’écran en 1937 puis adapté en série télévisée entre 1968 et 1975, tandis que les textes connaissent rééditions et nouvelles préfaces. Sur le plan patrimonial, un important « Fonds Henry de Monfreid » est déposé à la Société de géographie (BnF), complété en 2018 par un versement d’archives aux Archives départementales de l’Aude ; la BnF a consacré à l’écrivain une exposition en 2011, et son dossier d’autorité.

Crédits illustration : France.tv

