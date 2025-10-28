Romance, fantasy : une nouvelle responsable éditoriale chez Céleste

Elle exerçait comme éditrice freelance depuis septembre 2024, intervenant sur divers projets pour NOX, Albin Michel Jeunesse, Slalom, BMR, Yra, Bayard Jeunesse et Hachette Romans, avec des missions de rédaction, de relecture et d’accompagnement éditorial.

Elle a également travaillé chez Hachette Livre pendant un an et sept mois, d’abord en stage comme assistante éditoriale au sein de Hachette Romans, à Paris, de mars à septembre 2023, puis en alternance comme assistante éditoriale, jusqu'en septembre 2024, avec notamment de la relecture et du pointage de traduction, ainsi que des tâches de rédaction.

Ses premières expériences comprennent un stage à la Librairie des Pépites du Salon du Livre et de la Presse Jeunesse de Montreuil en décembre 2022, en contact clientèle, et un stage d’assistante agent littéraire chez MG Editor & Foreign Rights Agent à Bordeaux en mars 2022.

Le périmètre de sa nouvelle fonction de responsable éditoriale couvre l’analyse et la sélection des manuscrits reçus ou sollicités, l’accompagnement des auteur·rices tout au long du travail éditorial et la supervision de la chaîne de fabrication, de la préparation de copie aux corrections jusqu’au bon à tirer.

Edition Céleste, présidée par Charlotte Deloy, est une maison à compte d’éditeur spécialisée en romance, fantasy et dystopie.

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com