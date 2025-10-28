Gérald Brizon et Raphael Zehnder, lauréats 2025 du Prix du polar suisse

Le Prix du polar romand 2025 revient à Gérald Brizon pour son premier roman, Une balle dans le bide, (Éditions Cousu Mouche). Tandis que le Prix du polar alémanique est décerné à Raphael Zehnder pour Müller und das letzte Gefecht (Emons Verlag). Les distinctions ont été remises le 18 octobre à Berne, lors d’une cérémonie publique organisée dans le cadre du Festival du crime, en partenariat avec Polar Suisse, l’association dédiée à la littérature policière nationale.
Le 28/10/2025 à 16:55 par Clotilde Martin
28/10/2025 à 16:55
Dans Une balle dans le bide, Spadj, un truand vieillissant, tente d’échapper à des tueurs tout en cherchant à comprendre pourquoi on veut l’éliminer. Blessé, traqué de Berne à Genève, il entraîne le lecteur dans une course-poursuite haletante à travers la Suisse, des campagnes jurassiennes aux villes. Le roman joue avec les codes du polar classique tout en offrant une galerie de personnages attachants, entre figures inquiétantes et êtres truculents.
Gérald Brizon, auteur discret et modeste, préfère laisser ses personnages parler pour lui, estimant que d’autres sujets méritent davantage l’attention.
Le Prix du polar alémanique distingue Raphael Zehnder, pour un récit ancré à Bâle, où l’on retrouve un homme mort de froid, battu avant son décès. L’enquête du commissaire et de son équipe les conduit à s’interroger sur de possibles dérives au sein de la police.
Zehnder, né en 1963 à Baden, vit aujourd’hui à Bâle après avoir résidé à Zurich. Journaliste radio, il est l’auteur de dix polars mettant en scène le Kommissär Benedikt Müller, dont les cinq premiers se déroulent à Zurich et les suivants à Bâle.
Le Prix du polar suisse, né de la collaboration entre Polar Suisse et le Festival du crime, récompense chaque année deux auteurs, l’un francophone et l’autre germanophone. Son objectif est de mettre en valeur la vitalité du polar helvétique et de favoriser les passerelles linguistiques et culturelles.
Le jury romand, coordonné par Marc Voltenauer et Fanny Meyer, réunissait Stéphanie Berg (Payot Lausanne), Sébastien Dyens (police judiciaire de Lausanne), Cécile Lecoultre (24Heures), Michel Sauser (Théâtre 2.21) et Christian Zutter (Lausan’noir).
Chaque lauréat reçoit une dotation de 5000 francs suisses, destinée à valoriser une scène du polar particulièrement vivante et à encourager les échanges littéraires entre les langues du pays.
Par Clotilde Martin
