Gérald Brizon et Raphael Zehnder, lauréats 2025 du Prix du polar suisse

Dans Une balle dans le bide, Spadj, un truand vieillissant, tente d’échapper à des tueurs tout en cherchant à comprendre pourquoi on veut l’éliminer. Blessé, traqué de Berne à Genève, il entraîne le lecteur dans une course-poursuite haletante à travers la Suisse, des campagnes jurassiennes aux villes. Le roman joue avec les codes du polar classique tout en offrant une galerie de personnages attachants, entre figures inquiétantes et êtres truculents.

Gérald Brizon, auteur discret et modeste, préfère laisser ses personnages parler pour lui, estimant que d’autres sujets méritent davantage l’attention.

Le Prix du polar alémanique distingue Raphael Zehnder, pour un récit ancré à Bâle, où l’on retrouve un homme mort de froid, battu avant son décès. L’enquête du commissaire et de son équipe les conduit à s’interroger sur de possibles dérives au sein de la police.

Zehnder, né en 1963 à Baden, vit aujourd’hui à Bâle après avoir résidé à Zurich. Journaliste radio, il est l’auteur de dix polars mettant en scène le Kommissär Benedikt Müller, dont les cinq premiers se déroulent à Zurich et les suivants à Bâle.

Un prix au service du polar suisse

Le Prix du polar suisse, né de la collaboration entre Polar Suisse et le Festival du crime, récompense chaque année deux auteurs, l’un francophone et l’autre germanophone. Son objectif est de mettre en valeur la vitalité du polar helvétique et de favoriser les passerelles linguistiques et culturelles.

Le jury romand, coordonné par Marc Voltenauer et Fanny Meyer, réunissait Stéphanie Berg (Payot Lausanne), Sébastien Dyens (police judiciaire de Lausanne), Cécile Lecoultre (24Heures), Michel Sauser (Théâtre 2.21) et Christian Zutter (Lausan’noir).

Chaque lauréat reçoit une dotation de 5000 francs suisses, destinée à valoriser une scène du polar particulièrement vivante et à encourager les échanges littéraires entre les langues du pays.

