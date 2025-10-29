À Avignon, une reprise de La Comédie humaine pour “boucler la boucle

« J'avais envie de revenir à la librairie », commence simplement Pierre Curiale, contacté par téléphone. Il retrace ensuite un parcours, qui, ces 30 dernières années, lui a permis de faire le tour de la question, en matière de commerce du livre. Il commence ainsi, jeune libraire au début de la décennie 1990, au sein de la Librairie Fontaine Villiers, dans le 17e arrondissement.

Il poursuit à la Fnac, responsable de rayon Livres puis de département Livre et Disque. Après un passage chez Arthaud, à Grenoble, son expérience au sein des grandes surfaces culturelles s'étoffe avec des directions de magasins à Valence et Mandelieu, pour Cultura, puis d'Espaces Culturels E. Leclerc. En 2017, il rejoint le groupe Actes Sud en tant que représentant, pour finalement passer chef des ventes quelques mois plus tard.

Concerné par le plan social d'Actes Sud, en 2023-2024, il estime aujourd'hui avoir eu « le sentiment de ne plus [s]'y reconnaître » et souhaitait « revenir à la librairie ». Il le fera d'abord en ouvrant son entreprise de conseil et de formation, Livre Diffusion Conseil, transmettant notamment ses connaissances à une partie des équipes de vente d'Interforum.

La reprise d'un établissement le tente de plus en plus : il s'intéresse d'abord à la librairie Le Grenier d'abondance, à Salon-de-Provence, mais cette première tentative fait long feu. Pas découragé, Pierre Curiale persiste, jusqu'au jour où Cyril Dewavrin, qui avait ouvert fin 2023 une autre librairie à New York — depuis fermée —, lui propose de reprendre La Comédie humaine.

« J'avais invité Cyril à m'accompagner sur la reprise du Grenier d'abondance, qui ne s'est finalement pas faite. Cyril avait envie de transmettre sa propre librairie, pour partir sur d'autres projets. Il reste présent néanmoins, en tant qu'associé à hauteur de 5 %, comme mon frère ainé », détaille Pierre Curiale, qui reste propriétaire des 90 % restants. L'opération de transmission a été réalisée via un crédit vendeur.

« Un rêve de jeunesse se réalise »

Inaugurée en février 2018, La Comédie humaine s'étend, au 18 Rue du Vieux Sextier, sur une surface de 115 m2, auxquels s'ajoutent 20 m2 de réserve. Pierre Curiale, à l'occasion de cette reprise, envisage de dégager environ 10 m2 « pour un espace dédié aux rencontres ou le développement d'un rayon jeunesse, avec une offre de jeux et d'articles ludo-éducatifs ».

Le nouveau propriétaire de la librairie souhaite conserver la spécificité du lieu, qui dispose « d'un rayon de fonds en théâtre très intéressant. Nous avons envie de travailler les catalogues des petits éditeurs indépendants et les œuvres de leurs auteurs », assure-t-il. Au sein de la Cité des Papes, La Comédie humaine est bien identifiée comme un lieu ressource en matière de théâtre et dont l'offre en la matière « représente plus de 40.000 € de chiffre d'affaires sur le temps du Festival d'Avignon ».

« Je veux que l'on aille plus loin dans cette expertise », indique-t-il, en évoquant des lectures d’acteurs et actrices de théâtre, ou l'organisation de rencontres sur le sujet. Il envisage par ailleurs des partenariats avec des institutions culturelles, des centres socioculturels, des lycées en zone d’éducation prioritaire, pour « une librairie qui ne serait pas élitiste, mais tournée vers l'extérieur ».

Les trois libraires de La Comédie humaine, Quentin, Romain et Lila, « de très bons professionnels », seront accompagnés par Pierre Curiale, qui compte être présent « du matin au soir » dans la librairie. « Je ne rachète pas seulement le fonds de commerce, c'est un rêve de jeunesse qui se réalise », se réjouit-il.

Tout en affirmant cette volonté de « se singulariser » en tant que librairie, Pierre Curiale entend s'appuyer sur son expérience en librairies et grandes surfaces culturelles « pour trouver le juste équilibre entre les meilleures ventes, les ouvrages d'actualité, et le fonds ». « Je serai particulièrement vigilant sur la gestion des stocks et des achats », détaille-t-il. « Les fournisseurs et distributeurs ont joué le jeu en conservant les remises de base sur les livres, voire en les améliorant, et je leur en suis reconnaissant. »

La diversification des propositions de la librairie, avec la papeterie, la carterie — « où les marges peuvent dépasser les 60 % » — et des produits dérivés proches du livre, permettra, selon le nouveau propriétaire, « de s'offrir le temps de défendre des titres et des auteurs qui nous tiennent à cœur ».

