Made in Banlieue : 150 milliards d’euros d’opportunités

Made in banlieue déconstruit les clichés et révèle un trésor caché : nos quartiers prioritaires pourraient créer plus de 150 milliards d’euros de richesse économique et des centaines de milliers d’emplois, indispensables à la croissance française.

Au fil des pages, Aziz Senni expose sa vision et trace un plan assorti d’une méthode pour libérer ce potentiel, mieux accompagner les 250.000 entreprises implantées dans ces territoires d’opportunité – qui génèrent déjà 75 milliards d’euros de chiffre d’affaires chaque année – et favoriser l’arrivée d’investisseurs nationaux et internationaux.

Le livre paraîtra le 6 novembre 2025, trois semaines avant la 2ᵉ édition du Forum économique des banlieues (27 et 28 novembre au Palais d’Iéna, à Paris) et vingt ans après les émeutes de 2005, dont les fractures persistent, mais dont les solutions existent.

Une boîte à outils économique en 240 pages pour transformer l’indignation en action.

Les éditions Michel Lafon nous en offrent les premières pages en avant-première :

Né au Maroc en 1976, arrivé en France à l’âge de quarante jours et grandi dans le quartier du Val Fourré à Mantes-la-Jolie, Aziz Senni incarne la trajectoire d’un enfant des classes populaires devenu entrepreneur investisseur. Fondateur de plusieurs sociétés, d’un fonds d’investissement et du Forum économique des banlieues (surnommé le Davos des banlieues), il s’impose aujourd’hui comme l’une des voix majeures du développement économique des territoires populaires.

Auteur de L’ascenseur social est en panne, j’ai pris l’escalier (L’Archipel, 2005), il poursuit ici son récit avec Made in banlieue, coécrit avec le journaliste et grand reporter Jean-Marc Pitte.

Le préfacier Philippe Bourguignon a été président du groupe Accor, vice-président de la Walt Disney Company Europe, PDG du Club Med et co-président du World Economic Forum de Davos.

Parution le 6 novembre 2025.

Par Clément Solym

Contact : cs@actualitte.com