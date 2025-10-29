Timothy Radcliffe et le chemin de la synodalité

Timothy Radcliffe réunit ici les méditations qu’il a écrites tout au long du Synode sur la synodalité, pour nous offrir un regard inspirant sur les évolutions de la vie ecclésiale. Il met le Christ au cœur de ses réflexions, faisant sienne l’injonction de l’Évangile : « Écoutez-le ! ». Avec sa voix singulière – nourrie de théologie, de spiritualité, de culture contemporaine, mais aussi d’anecdotes simples et lumineuses – et son humour so british, il donne chair au rêve d’une Église qui écoute, qui discerne, qui espère.

Loin de tout dogmatisme, ces méditations ouvrent un espace de parole, d’imagination et de conversion. C’est à l’écoute de l’Esprit saint et au travers d’images fortes – comme celle du pape François lavant les pieds de prisonniers – que l’Église pourra trouver d’autres manières d’être ensemble et recevoir comme une richesse la diversité des charismes.

Avec réflexion et humour, Timothy Radcliffe nous plonge au cœur de la spiritualité synodale, avenir de l’Église.

Les éditions du Cerf nous en offrent les premières pages en avant-première :

Ancien maître de l’ordre dominicain, créé cardinal par le pape François en 2024, Timothy Radcliffe est mondialement reconnu pour ses prises de position ouvertes. Il est l’auteur de best-sellers internationaux, dont Je vous appelle amis. Depuis Oxford où il réside, il voyage aux quatre coins du monde, où il est attendu pour ses fréquentes interventions pleines de profondeur et d’humour.

Parution le 6 novembre 2025.

