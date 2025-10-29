Corvette de Jérôme de Verdière : courage fuyons !

Lire un roman de Jérôme de Verdière est une promesse d’un bon moment de lecture. On se souvient de Mauvaise mer paru l’an dernier, l’histoire de cette mère acariâtre et méchante qui attend tous les soirs sur le quai son mari disparu en mer. Acide, atrabilaire, acrimonieuse, elle malmenait sa fille pour notre plus grand plaisir, nous offrant une belle surprise en fin de livre. Jérôme de Verdière démontrait son talent de nous distraire en dévoilant un récit facétieux et tendre à la fois.
Le 29/10/2025 à 15:00 par Christian Dorsan
Publié le :
29/10/2025 à 15:00
En découvrant les premières pages de Corvette, on retrouve une plume qui brosse des portraits croustillants du monde du travail et de la famille. Jérôme de Verdière croque avec délice nos travers et caricature nos comportements si prévisibles. Nous voici à Clamart, Jacques, directeur adjoint d’une concession Mercédès, apprend qu’il est atteint d’une maladie incurable. Il décide l’euthanasie plutôt que la déchéance.
Que faire du temps restant ? Partir en Ecosse en délaissant femme, travail et enfants, et après l’Ecosse, pourquoi ne pas s’encanailler sur la Côte d’Azur : Saint Tropez, Monaco, en utilisant le capital de son assurance vie. Et la folle virée de ce futur euthanasié redonne tonus et force quand sa famille elle, tombe dans l’angoisse. Et puis, tout doucement, le récit s’attendrit, car la maladie est bien présente et le jour de la piqûre du sommeil éternel arrive à grand pas. On ne rit plus, on compatit.
Apparait alors un autre Jérôme de Verdière qui fait preuve de délicatesse et de prévenance, il a tellement su nous faire aimer son personnage, que nous ne pouvons plus se moquer de ce qui lui reste de vie. L’auteur révèle toute sa sensibilité qui se cache derrière son humour.
Partager les derniers mois de la vie de Jacques ne fera pas de nous des gens meilleurs, mais subtilement, Jérôme de Verdière nous distille le vaccin de l’empathie et là où on attendait de la moquerie facile, on se laisse prendre au jeu de l’émotion. C’est donc (encore) une réussite pour cet auteur qui manie bonne humeur et affection : l’humour est pudique, il a besoin d’une enveloppe d’ironie pour masquer une délicatesse bien humaine.
Et la Corvette dans tout ça me direz-vous ? Eh bien si vous voulez le savoir, il faut lire ce roman jusqu’au bout….
Par Christian Dorsan
Paru le 09/10/2025
272 pages
Le Cherche Midi
19,50 €
