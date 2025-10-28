À la recherche des planches volées de Blake et Mortimer

Quarante ans après la mort de leur créateur, le capitaine Blake et le professeur Mortimer sortent de leurs pages pour mener l'enquête sur la disparition des planches originales de leurs aventures. Edgar P. Jacobs, inventeur des personnages et génie obsessionnel, avait précieusement conservé le moindre de ses dessins dans un coffre-fort, au sous-sol d'une banque bruxelloise.

Mais, à la fin des années 2000, alors que ces planches ont pris une valeur inestimable, elles se retrouvent inexplicablement sur le marché de l'art, lors de ventes aux enchères. La presse s’empare du « casse du 9e Art », estimé à 40 millions €.

Mais que s'est-il donc passé ? Comment 250 planches originales ont-elles pu mystérieusement disparaître du coffre-fort ? Après huit ans d’enquête, un procès est prévu dans les prochains mois.

13h15 le dimanche plonge dans cette histoire rocambolesque avec une enquête journalistique méticuleuse sur la trace des planches disparues. Des interviews exclusives avec les principaux mis en cause dans cette affaire judiciaire, des images inédites du coffre-fort qui contient les dessins originaux sauvés du pillage.

Dans ce récit haletant, la réalisatrice Lucile Aimard entremêle scènes fictives et reconstitutions historiques avec un sens du détail digne de Jacobs, dans un univers ésotérique librement inspiré de la mythique série Blake et Mortimer.

Écrit par Lucile Aimard, Blake et Mortimer : le mystère du trésor disparu fait notamment apparaitre Jérôme Dupuis et Manoë David. Les images sont de Félix Albert, pour ce film Neutra Production.

Outre la diffusion le 16 novembre sur France 2 à 13h15, Blake et Mortimer : le mystère du trésor disparu sera disponible sur france.tv.

Photographie : 13h15 le dimanche - Blake et Mortimer : le mystère du trésor disparu

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com