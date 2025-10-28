Inscription
#Economie

On a sauvé la maison” : enquête sur une réforme conçue pour protéger à tout prix la SSAA

Présentée comme une modernisation, la réforme du régime social des artistes-auteurs a surtout permis de préserver la Sécurité sociale des artistes-auteurs (SSAA), héritière de l’Agessa. Derrière les mots de « transformation » et « efficience », les documents internes et le rapport Bensimon-Weiler révèlent une manœuvre institutionnelle : sauver la structure, pas les artistes.

Le 28/10/2025 à 14:32 par Nicolas Gary

28/10/2025 à 14:32

Nicolas Gary

Alors que le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 cherche à « ramener les comptes à l’équilibre » selon le ministère des Solidarités, toute réforme, même sectorielle, s’inscrit désormais dans une logique d’économie et de sécurisation juridique.

C’est dans ce climat budgétaire contraint, dans lequel travaille la Commission des affaires sociales à l'Assemblée nationale, que l'on a souhaité consolider la SSAA (feue Agessa) : avec, comme perspective, non pas un progrès social, mais un outil de stabilité administrative.

SSAA, histoire d'un Plan d'inaction ?

La SSAA (Sécurité sociale des artistes-auteurs) a succédé à l’Agessa et à la Maison des artistes. Sa mission : gérer l’affiliation, l’action sociale et servir de pont entre les créateurs, l’URSSAF et les ministères. Officiellement, la réforme devait moderniser tout cela. En réalité, elle a consolidé l’édifice… fissuré.

La mission Bensimon-Weiler se voulait ambitieuse : « Transformer la sécurité sociale des artistes auteurs. » Dès la troisième page, pourtant, la promesse s’effondre : « La feuille de route fixée par les ministères de tutelle vise ainsi à conforter l’existence de la SSAA et à affirmer son rôle, tout en assurant l’efficience de son fonctionnement. »

Conforter. Affirmer. Assurer. Trois verbes pour dire la même chose : ne rien bouleverser. Le rapport ne parle pas de droits, de retraites ou de justice sociale — mais d'« efficience », de « légitimité » et de « pérennité ». En somme : la continuité, érigée en horizon politique.

Des fauteuils qu’on ne touche pas

À la lecture, une phrase suffit à comprendre l’esprit de la réforme : « Le scénario d’une refonte complète de la gouvernance […] remettrait en cause les mandats en cours et retarderait la mise en œuvre effective de la réforme. »

Traduction : inutile de changer les équipes, cela ralentirait la « modernisation ». Les mandats en cours — certains jusqu’en 2028 — sont préservés. Résultat : la SSAA change de nom, pas de visages. « Rééquilibrer la gouvernance », écrit le rapport, oui — mais dans les limites du cercle existant.

Plan d'action pour la transformation de la Sécurité sociale des artistes auteurs, rapport d’Emmanuelle BENSIMON-WEILER,
Plan d'action pour la transformation de la Sécurité sociale des artistes auteurs, rapport d’Emmanuelle Bensimon-Weiler

La commission d’affiliation : juge et partie

La réforme crée une « commission unique d’affiliation », censée fluidifier l’entrée dans le régime. L’idée semble bonne, jusqu’à ce qu’on lise ceci : « La commission unique d’affiliation serait une émanation directe du conseil d’administration de la SSAA. » Autrement dit : les mêmes qui dirigent décideront qui peut entrer.

Pourquoi tant de précaution ? Parce que la SSAA traîne un lourd héritage : celui de l’Agessa, et de ses fautes. Les procès-verbaux des conseils d’administration (2009–2014) obtenus via la Commission d'accès aux documents administratifs sont explicites : « L’Agessa n’a jamais appliqué les textes du code de la sécurité sociale […] lui faisant obligation d’appeler l’ensemble des cotisations dont la cotisation vieillesse. »

Des milliers d’auteurs ont donc travaillé sans cotiser pour leur retraite — à leur insu. Le directeur, Thierry Dumas, reconnaît même : « Dumas craint d’avoir affaire à un certain nombre de contentieux avec des auteurs assujettis qui, de bonne foi, ont pensé cotiser pour leur retraite… » « De bonne foi » : l’expression adoucit à peine l’ampleur du préjudice. 

Compte-rendu du CA du 19 juin 2012
Extrait du Compte-rendu du CA du 19 juin 2012

L’administration en mode survie

Face au risque judiciaire, l’administration choisit la protection. « LE NON RESPECT DE LA LOI », écrit noir sur blanc la Direction de la sécurité sociale. Et, dans la foulée : « Rien ne justifie ce traitement différencié et […] en cas de recours devant les tribunaux, l’Agessa serait sans doute condamnée. »

Courrier du 11 juillet 2011 du Ministère du travail
Courrier du 11 juillet 2011 du Ministère du travail

Alors, on s’assure — littéralement. « Le CA vote le principe d’une prise d’assurance supplémentaire. » Et de son côté « [Thierry] Dumas évoque l’assureur Generali » (séances de 2011). Plutôt que d’indemniser les auteurs, on couvre les administrateurs.

Des comptes refusés, mais validés quand même

Puis en 2012, ce fut le point de non-retour. « Le commissaire aux comptes refuse de certifier les comptes 2012, notamment pour l’absence de recouvrement des cotisations vieillesse des assujettis. » Un peu plus loin, on redoute une « interrogation sur la malhonnêteté ».

Malgré ces mots lourds, « [l]es comptes 2012 sont tout de même approuvés par le CA ». On ne répare pas : on valide. Et l’on prépare déjà la « réforme » censée tout remettre d’équerre, sans passer par la case scandale. Qu'on se rassure, en 2023, les comptes furent encore approuvés les yeux fermés – du moins mi-clos.

Quand la réforme devient assurance tous risques

Le 18 décembre 2013, un représentant de la Direction de la Sécurité sociale l’explique sans détour : « L’objectif principal de la réforme est de se donner les moyens d’appliquer les textes, car le coût des contentieux […] est bien plus inquiétant pour les autorités de tutelle. »

C’est dit : la réforme est d’abord un pare-feu juridique. Le transfert de certaines missions à l’URSSAF et à l’ACOSS ? Un simple recentrage, puisque «[l]a SSAA conserverait la maîtrise stratégique du dispositif, fixerait les règles et demeurerait le point d’entrée unique des artistes auteurs ».

Les artistes n’y gagnent rien, mais la SSAA, elle, sort renforcée. Elle garde sa « mission de veille et de médiation », ses propres canaux de communication, et un cofinancement ACOSS–Ministère de la Culture. Comprendre : l’institution fautive est sauvée, consolidée, sanctuarisée, comme le montre en résumé le bref tableau ci-dessous :

Promesse Réalité
Moderniser le régime Sauver l’institution
Simplifier la gouvernance Maintenir les mandats
Transférer les missions Centraliser la décision
Renforcer le social Geler le financement
Réparer les fautes Éviter les procès

Tout est dit dans cette phrase, que l’on imaginerait aisément murmurée dans les couloirs du ministère : « On a sauvé la maison. » Oui, la SSAA est sauvée – pour l’instant. Mais l’histoire retiendra qu’on l’a sauvée d’abord d’elle-même — quand elle aurait dû protéger les artistes.

Par Nicolas Gary
