Histoires de la nuit, de Laurent Mauvignier : une dramaturgie des abîmes

L’essentiel de l’art que ce roman déploie tient dans la force qu’il accumule au fil des pages en différant la violence finale, comme le fait le corps de Patrice tout au long du drame, métaphore charnelle de son esthétique sensible et puissante, comme le font aussi, sur un autre plan, les phrases sans fin qui la contiennent puis la libèrent, chargées de notes concrètes et d’idées émouvantes, bouleversantes.

Fête détournée

Le jour de l’anniversaire de Marion, de ses quarante ans, son mari, Patrice, agriculteur, et leur fille, Ida, en enfance, organisent une fête pour le soir dans le hameau où ils vivent. Y est conviée leur unique voisine, Christine, une peintre d’un certain âge, ainsi que deux collègues et amies de Marion, Lydie et Nathalie, qui doivent arriver en dernier, vers vingt-et-une heure.

À l’instigation de Patrice, qui s’occupe des courses, tout est conçu pour que l’intéressée se sente aimée. Sauf qu’en pleins préparatifs, spectres dans le magasin de porcelaine de la réalité, deux hommes débarquent – deux frères –, rejoints à la nuit tombante par leur aîné, violant la fête, la transformant en cauchemar sardonique.

En effet, à partir de là, le bal sera mené par eux, Denis, Christophe et Bègue, dans un dédale noir de questions qui n’en finissent pas de creuser les cercles d’un enfer venant du passé dans un espace rural nocturne et sinistré, comme « un mauvais rêve qui s’installe […] dans le temps et s’y prolonge, s’y prélasse ».

Ironie narrative

Dans les faits, cet enfer reste longtemps larvé, ambigu, même si certains signes ne manquent pas d’alerter.

Tandis qu’au tiers du livre on pourrait croire que l’issue est proche, ne saurait tarder à venir dans la lumière trompeuse – il fait encore jour, alors, et il y a même eu du soleil par moments, mais plus pour longtemps –, si l’on se réfère aux pensées des deux premières otages, Ida et Christine, pleines d’espoirs, que démentent cependant l’intrigue et le nombre de pages qu’il reste à tourner pour atteindre la fin, la curiosité nous prend de savoir comment l’auteur va parvenir à faire durer ses effets, à dépeindre le suspense qui monte, opaque et noir, telle la « magie […] envoûtante et prodigieuse » de Bègue faisant virevolter son couteau fréquemment.

Une ironie narrative effroyable plane sur l’ensemble du livre, qui suggère un second degré dont la réflexivité n’usurpe pas sur la tension dramatique à l’œuvre au premier degré, asphyxiante. Jusqu’à l’ultime page, un poids charge les épaules du lecteur, noue sa gorge, une urgence inamovible, un désir de savoir.

Une chorégraphie théâtrale

Effectivement, Histoires de la nuit procède d’une dramaturgie redoutable. L’intrigue distille son venin avec faste, chorégraphique et théâtrale, organique. Ses rebondissements sont comptés, orchestrés au cordeau. Le jeu des corps et des regards engendre des didascalies hypnotiques, porteuses de tropismes saisissants, dont la psychologie disruptive fait que ses proies se sentent « impuissant[es] comme des comédiens qui attendraient les consignes en poireautant dans les coulisses ».

Les paroles se mêlent au récit, à sa matière funeste, qu’elles scandent, inaptes à enrayer l’horlogerie du drame, qui tient d’une vengeance déplorable. Composant un ballet retors, la focalisation change sans cesse, aiguise l’action, que diffractent les points de vue des convives, internes en l’occurrence, mais joue également des points de vue externe ou omniscient, si besoin est.

Ainsi les zones d’ombre voulues se décalent, rampent jusqu’au dénouement fatal, instruites par la bande-son ou laissées à la discrétion du lecteur, piégé comme les personnages, fasciné.

Par Galien Sarde

