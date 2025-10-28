Laura Vazquez remporte (aussi) le Prix Décembre 2025

Née en 1986 à Perpignan, Laura Vazquez s’est imposée comme l’une des voix les plus singulières de la littérature contemporaine. Poète et romancière, elle est révélée dès 2014 avec le prix de la Vocation pour La Main de la main (Cheyne). Son premier roman, La Semaine perpétuelle (Sous-Sol), reçoit la mention spéciale du prix Wepler.

En 2023, elle obtient le Goncourt de la poésie pour l’ensemble de son œuvre et mène une résidence à la Villa Médicis, où elle écrit Zéro, pièce de théâtre publiée au Sous-Sol.

Les Forces son deuxième roman, toujours en lice, entre autres, pour le Prix Médicis et Wepler, suit « une fille qui n’est pas d’accord avec l’ordre social ». Le récit traverse l’enfance, un bar mystérieux, une maison abandonnée, un immeuble peuplé de sectes, jusqu’au sommet d’une montagne : une odyssée où la narration se regarde faire, ponctuée de miroirs homériques et de chants d’aèdes.

Laura Vazquez reprend et détourne les codes du roman d’apprentissage. Le texte alterne prosaïque et théorique, passe du tragique au comique, et dessine un parcours initiatique et politique porté par une nature-flux, énergie vitale où chaque élément peut contenir la totalité.

Le jury de cette édition réunit Laure Adler, Claude Arnaud, Maxime Catroux, Charles Dantzig, Chloé Delaume, Christophe Honoré, Oriane Jeancourt-Galignani, Patricia Martin, Amélie Nothomb et Arnaud Viviant.

L’an passé, la distinction est revenue à Abdellah Taïa pour Le bastion des larmes (Julliard).

