Kazuo Umezz, conjurer la peur : Angoulême rend hommage au maître du manga d’horreur

Rassemblant plus de 150 planches originales et accompagnée d’un catalogue édité par 9e Art+, elle proposera un parcours en trois parties retraçant l’univers du créateur de L’École emportée et Je suis Shingo.

Cette rétrospective s’ouvrira avec « Aux sources de l’horreur », une section dédiée aux débuts de l’auteur. On y découvrira comment ses premiers récits, oscillant entre publications destinées aux jeunes filles et histoires de guerre, ont posé les bases d’une grammaire narrative inédite. Premier à employer le terme kyôfu manga (« manga horrifique »), Umezz y forgea un style singulier, nourri d’influences multiples et d’une imagination graphique saisissante.

Une œuvre traversée par la peur, la folie et une imagination sans limites

La deuxième partie, « Les enfants terribles », plongera au cœur de ses œuvres majeures, de L’École emportée publiée par Glénat à Je suis Shingo éditée par Le Lézard Noir. Les enfants y tiennent une place essentielle, à la fois victimes et acteurs de leur destin, révélant la fascination d’un auteur qui aurait souhaité ne jamais devenir adulte. Ces récits, marqués par la tension entre innocence et catastrophe, constituent l’un des fondements de sa renommée.

Enfin, « Un jeu de masques » explorera les aspects moins connus de cette œuvre prolifique : expérimentations narratives, humour débridé ou visions apocalyptiques. L’exposition présentera également une galerie de monstres et de cauchemars, dans une scénographie pensée pour évoquer l’univers inquiétant et foisonnant du mangaka.

Né en 1936, Kazuo Umezz demeure une figure atypique de la culture japonaise, reconnaissable à ses rayures légendaires et à son esprit inventif. Créateur du terme « manga d’horreur », il a marqué le genre par des classiques tels que L’École emportée ou Baptism, tout en explorant la science-fiction avec Je suis Shingo et l’humour absurde de Makoto-chan. Lauréat du Fauve du Patrimoine à Angoulême en 2018 pour Je suis Shingo, il laisse derrière lui une œuvre multiple, traversée par la peur, la folie et une imagination sans limites.

Crédit image : ©KAZUO UMEZZ

Par Clotilde Martin

