Marie Klimis primée à Mons pour Le Cercle des Professionnels de l’Inutile

Le roman de Marie Klimis plonge le lecteur dans une ville où les autorités classent ses habitants selon leur utilité sociale. Les « inutiles » sont mis à l’écart, au même titre que la nature. Georges, 80 ans, ancien tailleur d’éponges naturelles, rencontre Rosa, une femme qui plante clandestinement des coquelicots dans le bitume. Ensemble, ils rejoignent un groupe de marginaux décidés à reverdir la ville, au mépris des lois.

« Une action est d’autant plus belle qu’elle est inutile. Mais aujourd’hui, une fleur aura survécu une demi-heure de plus qu’hier. C’est une petite victoire. Et il y en aura d’autres », écrit Marie Klimis dans ce texte où la poésie se mêle à la révolte. L’autrice signe une fable écologique traversée par des personnages solitaires, vieillissants et tendres, qui cherchent à recréer du lien dans un monde abîmé.

Georges et Rosa, les deux protagonistes, incarnent cette humanité fragile. Marginalisés à cause de leur âge, ils deviennent des héros du quotidien, mus par une liberté instinctive et une quête de sens.

La Singulière, une jeune maison bretonne en pleine ascension

Créée en 2022 à Clohars-Carnoët, dans le Finistère, La Singulière s’impose peu à peu sur la scène éditoriale indépendante. En seulement deux ans et avec six titres publiés, elle décroche déjà un prix littéraire et voit l’un de ses romans, La Politique du Loup de Diane Lespinard, sélectionné pour le Prix Littéraire Environnement 2025.

La maison, fondée sur une ligne éditoriale centrée sur la relation entre l’humain et son environnement, défend des textes qui abordent les enjeux écologiques sous un angle sensible et narratif. Éco-conçus, ses ouvrages se distinguent aussi par un soin particulier apporté à leur fabrication et à leur identité visuelle.

Une dynamique de visibilité et d’engagement

Malgré un contexte difficile pour les petites structures, La Singulière multiplie les occasions de rencontres avec le public. Présente sur les grands salons du livre en France et en Belgique – de Paris à Saint-Malo, en passant par Bruxelles et Mons – elle fédère une communauté d’auteurs et de lecteurs autour de ses valeurs.

Soutenue par la Région et membre de l’AMEB (Association des maisons d’édition bretonnes), la maison entend continuer sa quête : donner voix à des écrivains qui interrogent notre rapport au vivant, à la société et à la beauté du geste, même lorsqu’il paraît… inutile.

L'autrice succède donc à Caroline Wlomainck lauréate du prix Mon's 2024 pour Alice au paradis.

